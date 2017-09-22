СБУ задерживает назначение нового главы "Укртрансгаза"

В "Нафтогазе" надеются, что СБУ одобрит кандидатуру Станчака. СБУ пока не согласовала кандидатуру поляка на должность президента "Укртрансгаза".

Служба безопасности Украины задерживает назначение президента ПАО "Укртрансгаз" Павла Юзефа Станчака. Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на пресс-конференции 20 сентября.

По данным ZN.UA, СБУ еще не дала окончательного ответа о допуске Павла Юзефа Станчака, не гражданина Украины, а гражданина Польши, к руководству ПАО "Укртрансгаз" — стратегического предприятия по транспортировке и хранению газа. Его руководители должны получить допуск к материалам, касающимся безопасности государства.

Как стало известно ZN.UA, согласно отдельному распоряжению главы "Нафтогаза", избранный в результате конкурса Павел Юзеф Станчак сможет приступить к работе после того, как будут улажены все формальности.

Андрей Коболев на пресс-конференции 20 сентября заявил, что "Нафтогаз", учитывая опыт других госкомпаний, в частности "Укрзалізниці", стремится не допустить даже наименьшего подозрения относительно назначений руководителей компаний, подконтрольных группе НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, в середине февраля 2017 г. правление и наблюдательный совет "Нафтогаза" сначала отстранили Игоря Прокопива от исполнения обязанностей президента "Укртрансгаза", а со временем уволили его с должности. По словам главы правления НАКа Андрея Коболева, решение об увольнении Игоря Прокопива было связано с выявленными внутренним аудитом "Нафтогаза" нарушениями при проведении компанией тендеров. В середине марта пресс-служба НАКа официально сообщила об увольнении руководителя "Укртрансгаза" Игоря Прокопива с занимаемой должности.

21 апреля Кабмин назначил Прокопива заместителем министра энергетики и угольной промышленности.

Напомним, набсовет "Нафтогаза Украины" согласовал назначение Павла Юзефа Станчака на должность президента ПАО "Укртрансгаз" в начале августа. "Нафтогаз" как собственник 100% акций "Укртрансгаза" утвердил это решение согласно требованиям уставов обеих компаний", — сказано в сообщении НАКа.

Павел Станчак — выходец из польской государственной нефтегазовой компании PGNiG, он более 25 лет проработал в сфере транспортировки, распределения и хранения газа.

Станчак родился в 1963 г., получил инженерно-техническое образование в институте им. Эмилиана Конопчинского (Варшава), закончил Варшавский технологический университет, Главный торговый институт (Варшава), получил степень МВА в Бредфордском университете и Академии Леона Козминского (Варшава).

В 2003–2004 гг. в PGNiG Станчак занимался созданием независимого оператора ГТС Польши — Gaz-System S. A.

До 2008 г. Станчак занимал должность технического директора, члена правления Gaz-System, где отвечал за разработку и выполнение инвестиционных планов, текущую техническую поддержку газотранспортной системы, координацию процессов получения разрешений и лицензий с соответствующими государственными регуляторами и органами.

До этого момента Станчак работал техническим директором — членом правления PGNiG Technologie S. A., где курировал проектирование и строительство новых газопроводов.

Согласно данным источников ZN.UA в "Нафтогазе", в конкурсе принимали участие и другие представители ведущих европейских компаний, в частности французской Engie. Одним из основных требований к кандидату на должность руководителя "Укртрансгаза" был опыт работы в компании-операторе ГТС, которой и является Gaz-System.