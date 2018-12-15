"Пупземлиэнерго" и страсти вокруг него

В последнюю неделю инвестсоветник по продаже энергокомпании "Центрэнерго" — Ernst&Young метался по Кабмину, как ошпаренный. Конкурс разваливался на глазах, а вместе с ним таяла и надежда на получение всей обещанной суммы вознаграждения в 3 млн долл. в целом и рождественских бонусов, в частности. Не помогло, конкурс отменили. По целому ряду причин.

В принципе, по мировым стандартам, "Центрэнерго" продавали по цене пять копеек, но... в условиях, когда компания вообще была совершенно никому не интересна. Момент отмены торгов особо-то и не заметили, публику куда больше развлекало восстановление в должности Насирова. Западные же энергокомпании она не интересовала совсем. Дело не в деньгах, 225 млн долл. за 78% — это дешево. Бывают отели в разы дороже. Но тут тянулся гигантский шлейф рисков и репутационных издержек. Даже если отвлечься от странового риска и проблем с тарифами, приобретение угольных блоков (вблизи границ Евросоюза) без малейшей системы сероочистки и с едва дышащими электрофильтрами многих отпугивало.

В Европе такие станции закрывают, и "зеленые" (да и конкуренты) приобретателя просто загрызли бы. Для своих же, напротив, 6 млрд грн — уже приличные деньги, которые вынуть из бизнеса нелегко. У того же Виталия Корпачева была заминка с внесением денег на 5-процентный залог.

Советник по приватизации еще ранее даже предлагал с горя снизить цену до 150 млн долл., но тогда бы она падала до совсем уж неприличных отметок.

Для полного счастья ключевой претендент — ООО "Укрдонинвест" (Виталий Корпачев) — почти напрямую выводил на окружение Петра Порошенко. В результате возникало стойкое дежавю с продажей "Донбассэнерго" аккурат в канун Майдана. Тогда, пять лет назад, его покупала под младшего Януковича "прокладка" Игоря Гуменюка. В случае с "Центрэнерго" назревал прецедент еще одной президентской энергобулимии.

У второго претендента конкурса, белорусского асфальтчика "Нефтебитумный завод", еще и был ярко выраженный непрофильный характер, — он не имел ни малейшего отношения к энергетике в целом и к поставкам миллионов тонн необходимого для работы трех ТЭС угля, в частности. Зато обеспечивалось формально необходимое по условиям конкурса — присутствие иностранного участника.

Заметим, появление этого претендента было бы невозможно без санкции Александра Лукашенко, то есть предварительных договоренностей на самом высоком уровне.

В Кабмине понимали, что если "Центрэнерго" продадут друзьям Порошенко, то крайними будут именно они. На фоне собственных политических амбиций брать очередной президентский грех на душу Владимиру Гройсману не хотелось. Но как отказать человеку с ручным генпрокурором? При таком-то количестве компромата, собранного на окружение премьера… И тут прозвучал спасительный звонок, и мягкий женский голос произнес: "Mister Groysman?..". И все решилось.

Но мы еще порассуждаем. Если честно, предыдущая продажа "Донбассэнерго" Януковичу ничем особым не закончилась. После серии перепродаж пакет (пока) мирно пребывает в руках нардепа из пропрезидентского блока.

Но решили не рисковать. Витала идея, что с предложением о переносе или отмене торгов обратятся местные органы власти населенных пунктов, где находятся две из трех станций, оказавшихся в зоне военного положения. Но это долго, так что отменяли по формальным признакам.

Оказалось, что (вот горе-то) у претендентов поданная документация "не соответствует требованиям законодательства… о предоставлении информации и копий документов о связанных с потенциальным покупателем лицах". Ну и требовались "копии документов для подтверждения получения средств на сумму не менее начальной цены продажи объекта".

Белорусам сказали, что "по информации, предоставленной правоохранительными органами, конечным бенефициарным владельцем… является лицо, которое также является основателем и контроллером компаний, зарегистрированных на территории России, о чем участник не сообщил в конкурсной документации". Скорее всего, чистейшая правда. Белорусы сидят на башкирской нефти, так что наверняка у их хозяев есть компашки в России.

Степень "восторга" ФГИ по поводу отмены конкурса демонстрирует тот факт, что составленный приказ об отмене мигрировал по кабинетам около суток, — а вдруг "все-таки не отменят". План по приватизации и так привычно провален, а тут была возможность показать сравнительно крупную сумму. Не случилось.

Для полного счастья рядом пробегал германский "полусиделец" Дмитрий Крючков, размахивая пачками долгов. Мудрая украинская Фемида в одно и то же время еще пытается "искать" Дмитрия Васильевича через Интерпол и тут же рассматривала от него иски к "Центрэнерго" "за просрочку денежного обязательства". На скромный миллиард гривен. Интерпол, добавим, в выдаче отказал, считая дело политическим. И в общем-то имеет право: "приключения" Крючкова по выкачке денег из облэнерго были невозможны без мощнейшей политической крыши. Вопрос о ее немеркантильности достаточно риторичен.

Так что 26 ноября 2018 г. Хозсуд Киева принял иск крючковского ООО "Баланс Групп" к "Центрэнерго", назначив подготовительное судебное заседание на… 9 января 2019-го. Это глубоко после конкурса. Заодно (прозвучало издевательски) предложив сторонам "принять меры для возможного мирного урегулирования спора".

Чуть позже Крючков вывел свою фирму из претендентов на покупку энергокомпании на конкурсе.

Ну и другая дружественная ему фирма — ООО "Транснова" выиграла суд у наших славных приватизаторов. 6 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд (экс-Киевский) отказал в удовлетворении ходатайства ФГИ Украины прекратить процедуру банкротства "Центрэнерго" в связи с намеченной на 13 декабря приватизацией.

Фон для конкурса, что и говорить, прекрасный, но ничего уже не менявший. Повторимся, претендент (хотя бы частично по профилю) был ровно один. Ну и плюс его белорусский спарринг-партнер. Забавно, но ни один из обоих участников за прошедшие дни никак не прокомментировал отмену конкурса. Хоть бы сожаление выразили, что ли. Ну ладно господин Крючков и дальше (как минимум до выборов) будет поставлять уголь на любимое "Центрэнерго". Но вот белорусы, когда еще у них будет шанс так засветиться? Или все списали на несчастливое 13-е число, в которое должен был состояться конкурс?

Для полного комплекта не хватало анекдота. И он появился. Пока ФГИ и участники молчали, высказалось в прессе… само "Центрэнерго". Таки нашло виновника срыва. Им оказался нардеп Сергей Лещенко, открыто заявивший о планах президентского окружения "прикупить ("Центрэнерго". — Ред.) на подставных лиц".

Энергокомпания раздраженно ответила, что Лещенко "безосновательно называет "аферой" открытый приватизационный конкурс и ставит под сомнение объявленную стоимость компании в 200 млн долл., расценивая ее как "продажу за бесценок", что свидетельствует о предвзятости и политических мотивах". А стартовая цена определена по результатам "всестороннего и объективного аудита, который проводился за счет государства международной аудиторской компанией Ernst&Young". И ставя под сомнение результаты работы иностранных аудиторов и называя процедуру приватизации "аферой", депутат сознательно действует вопреки государственным интересам, занижает рыночную стоимость как самой компании, так и госпакета акций ПАО "Центрэнерго".

Вообще-то советник предлагал сначала поменьше, ну то такое.

Других нардепов и членов правительства призвали оценить коллегу и дать решительный отпор проискам, признав их "вредящими репутации, инвестиционной привлекательности и занижающими рыночную стоимость государственного актива ПАО".

На фоне официальной версии о прекращении конкурса из-за российского следа и смутных источников денег претендентов заявление получилось несомненно интересным. Предложение Кабмину высечь самого себя — тоже креативно.

И да, нынешние претенденты на покупку "Центрэнерго" — это чисто на перепродажу, есть уже пример. У незабвенного "Донбассэнерго" сейчас уже третий по счету номинальный собственник. И точно не последний.

Вообще же смешного тут мало. Большая приватизация энергетики начиналась под лозунгами привлечения крупных инвестиций (десятков миллиардов долларов), стратегических инвесторов и проч. На выходе среди претендентов — друзья президента, разыскиваемый трейдер и белорусские асфальтчики из кукольного театра Бацьки, друга Порошенко. Ну и оценка компании, аналогичная стоимости лондонской квартиры. Причем и эту цену считают завышенной. Привлекли, что и говорить.

Справедливости ради, "Донбассэнерго" Януковичу продали еще дешевле.

Сейчас решают, когда делать следующую попытку. Продавать в канун президентских выборов все-таки стремно. А после — многое может поменяться.

"Центрэнерго" — объект знаковый, давно фигурирует в маяках для МВФ и прочая и прочая. Хотя "маяков" у нас много. Два года назад практически в это же время не продали предыдущий маяк — Одесский припортовый завод. Что-то у власти маяки больше гаснут, чем светят.

Интересно, что по идее теперь надо снижать цену. Благо, что это как раз первоначальная идея инвестсоветника. Опыт ОПЗ показывает, что снижать можно долго и вкусно. А дисконтирование недавно реализованного (по банкротству, отметим) Николаевского судостроительного завода так и вообще ставит рекорды. Так что тема еще не раз всплывет.

Компания реально ключевая, хотя сейчас ее станции работают даже не на четверть мощности. Номинально ее энергоблоки могут дать 45 млрд кВт∙ч в год. До войны производилось в среднем 14–18 млрд кВт∙ч, в прошлом году — чуть более 6 млрд, в нынешнем выйдут на 9 млрд. При этом более половины электроэнергии генерируют прямо на линии фронта (Углегорская ТЭС). Для иностранных претендентов это "ужас, ужас", но наших не пугает. Как и рабочих, ежедневно идущих в машинный зал.

Идет и перевод ряда блоков с антрацита (оставшегося на оккупированной территории) на газовый уголь. Харьковская Змиевская уже может работать парой блоков (из десяти), да и Трипольская ТЭС тоже начала шевелиться. Жизнь продолжается.

Справка ZN. UA

"Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую (Донецкая область, возле линии фронта), Змиевскую (Харьковская обл.) и Трипольскую ТЭС (Киевская обл.).

На балансе компании числятся 18 пылеугольных блоков, в том числе четыре — на газовом угле.

Еще шесть блоков переводятся с антрацита на газовые марки угля.

Имеющиеся пять газо-мазутных блоков (в том числе три на Углегорской ТЭС) практически не используются.

В 2017 г. компания выработала 6,3 млрд кВт∙ч электроэнергии (на Углегорской ТЭС — 4,1 млрд). В2016-м — 9,9 млрд кВт∙ч (на Углегорской — 4,9 млрд).

На 2018 г. планируется выход на 9,6 млрд кВт∙ч.