Поработай-ка на Отчизну, а там посмотрим…

Верная тактика — раскладывать яйца в разные корзины. Нет, не только кукушки это делают. Видимо, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев угадал/просчитал с "корзинками" — у него железная поддержка набсовета, посольства США и многих дипломатов и даже независимых общественных организаций. Не считая поддержки президента. Только с премьером Владимиром Гройсманом как-то не сложилось.

Кто будет премьером Украины в ближайший год, еще вопрос. Но то, что до 22 марта 2020 г. председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" останется Андрей Коболев, — теперь факт.

Гройсман в многолетней борьбе с ним "сдулся". И это после прозвучавшего 6 марта категоричного заявления о том, что контракт с Коболевым продлен не будет, да еще на три года, да с такими финансовыми преференциями (подробнее см. статью Наталки Прудкой "Наблюдательный совет "Нафтогаза" считает, что глава НАКа должен получать не менее 10,5 млн грн в месяц", ZN.UA №9 от 7 марта 2019 г.). Кабмин решил, что после окончания 22 марта контракта с Андреем Коболевым уже на следующий день будет объявлен конкурс на должность председателя правления "Нафтогаза". Уже и о требованиях к кандидатам на должность председателя правления Гройсман сказал: рыночные зарплаты и личная ответственность.

Точка "возгорания"

Если кратко, Гройсман пренебрег решением наблюдательного совета "Нафтогаза", уверявшего главу правительства как учредителя НАКа, что еще три года компанию должен возглавлять Коболев. Да и до этого премьер, мягко говоря, не жаловал главу НАКа: и добычу газа не увеличили, и с судами с российским "Газпромом" не все так гладко, ну а премии и зарплата Коболева — просто притча во языцех. Хотя среди пятерки госкомпаний (холдингов такого уровня) Андрей Коболев не особо выделяется неприлично высоким доходом. Скорее, страна выделяется неприлично низкими доходами граждан, а это уже ответственность правительства.

Коболев тем временем успел не одиножды за последние несколько недель публично заявить, что он отказывается от зарплаты и намерен все заработанные средства направлять до конца года на благотворительность (по первой версии — до конца года, затем, одумавшись, — до конструктивного решения набсовета и Кабмина о его финансах на будущее), и что он намерен работать в "Нафтогазе" не ради заоблачных доходов, а чтобы закончить начатую им реформу компании, прежде всего реформу корпоративного управления.

Последняя никогда не давалась легко, а тут еще конфликт с премьером (из-за нового устава НАКа и попытки переподчинить "Укртрансгаз", выведя его из сферы влияния "Нафтогаза", что Коболев сотоварищи жестко пресекли в 2017 г.). Тогда и Кабмин, и Минэнергоугольпром, и Минэкономразвития были задействованы по полной. Очередной петардой, брошенной в склад фейерверков гройсмановско-коболевских отношений, стало назначение Андрея Фаворова, трейдера до кончиков пальцев, главой газового дивизиона уже группы "Нафтогаз". После чего глава крупнейшей газодобывающей компании "Укргаздобыча" Олег Прохоренко уволился, не согласившись на роль мальчика для битья. Да, увеличить добычу ему не удалось, в частности из-за НАКа, который деньги за добытый газ собирал, но не особо заботился о развитии добычи газа в Украине.

Тем не менее Коболева знают и принимают во многих европейских и мировых офисах. И этого Гройсману изменить не удалось.

Кроме того, нынешний глава НАКа очень осторожен, так что "поймать его за руку" премьер так и не смог. По крайней мере пока.

Соломинка или спасательный круг?

Недолго премьер сомневался. Он как бы с облегчением выдохнул, получив 13 марта вполне ожидаемое следующее предложение набсовета НАКа о продлении финансово урезанного контракта с Коболевым (пока на год). Тем не менее Кабмин объявил о том, что разрабатывает условия конкурса на должность председателя правления "Нафтогаза Украины".

Правда, спасительная в некоторых случаях табличка с приставкой "и.о." вряд ли помогла бы Коболеву решить все важнейшие проблемы НАКа за год. Тем более что Кабмин переписал устав "Нафтогаза" таким образом, что все назначения СЕО будут зависеть от него. И не станут в правительстве "ждать" предложений набсовета НАКа на этот счет.

Но будут требовать от Коболева выполнения основных заданий.

Во-первых, проведения до 1 января 2020-го давно обещанного анбандлинга в части отделения от "Нафтогаза" оператора ГТС (пока еще "Укртрансгаза"). Кабмин уже прописал, как активы будут передаваться созданному, но пока не работающему юрлицу "Магистральные газопроводы Украины".

Во-вторых, увеличения добычи газа в Украине компаниями "Нафтогаза".

По сути, только этих двух задач хватит, чтобы утопить любого топ-менеджера НАКа.

К их выполнению/невыполнению привязали и годовую премию главы "Нафтогаза". Мол, поработай-ка на Отчизну сначала, а там посмотрим, на сколько наработал. Тем более что сам же заявил, что отдаст зарплату на благотворительность…

В-третьих, суды с "Газпромом" — опять-таки, ответственность главы НАКа. Хотя для этого есть исполнительный директор Юрий Витренко. Но с появлением главы газового дивизиона в "Нафтогазе" он перестал быть главным. И, вероятно, это его задело. Но, так или иначе, и в этом вопросе вся ответственность — на главе НАКа. Как и за "Северный поток-2" (то есть его притормаживание), и за сохранение транзита через ГТС Украины.

Словом, условия для Коболева не райские. В принципе, ему не привыкать — он этим занимался в последние годы. Только времени и вознаграждений было несравнимо больше. А тут еще внутринаковская война.

Новая метла…

В списке трейдеров-импортеров газа в Украину компании Андрея Фаворова не уступали "Нафтогазу". Причем достаточно долго. И пока еще недавно главный коммерческий директор НАКа Юрий Витренко положил глаз на оператора ГТС "Укртрансгаз", Андрей Фаворов каким-то образом завоевал доверие главы "Нафтогаза". Причем настолько, что когда НАК заявила о трансформации в дивизионы, газовый возглавил не давний друг и соратник Коболева Юрий Юрьевич, а вчерашний трейдер Фаворов (см. ZN.UA №7 от 23 февраля 2019 г., "Переформатирование "Нафтогаза").

Хотя Ю.Витренко непосредственно участвовал в разработке новой, дивизионной, структуры "Нафтогаза". И, вероятно, надеялся, что именно он возглавит крупнейший газовый дивизион. Но… не сложилось.

Не будем допускать, что именно после этого Витренко написал растиражированную записку с подозрениями относительно компаний Фаворова. Тем более что Коболев за него лично заступился. Но Витренко все же добился проведения независимого аудита. Его должен выполнить привлеченный "Нафтогазом" KPMG Forensic и проверить подозрения Витренко в, мягко говоря, финансовой нечистоплотности компаний Фаворова.

Что еще может всплыть в ходе этого аудита, можно только догадываться. А премьер, глядя на все это, пока только руки потирает.

И, возможно, не зря. Пока топ-менеджеры "Нафтогаза" будут пытаться топить друг друга, реформа НАКа и выполнение вышеназванных основных задач для Коболева будут пробуксовывать, если вообще не будут заморожены. А через год главу "Нафтогаза" жестко спросят о проделанной работе и, главное, о результатах. В условиях практически нескрываемого внутреннего саботажа Коболеву будет крайне сложно объясняться.

Тем более что "Северный поток-2" будет практически готов. Россияне уже даже придумали, как обойти все европейские директивы (энергопакеты): могут условно продать пару километров этого газопровода европейской компании — и вот вам, получите выполнение евродиректив. Для отвода глаз могут даже заключить новый транзитный контракт с украинским оператором газотранспортной системы. Символический, ненадолго.

И главу "Нафтогаза" это вряд ли спасет, а главное — не спасет ГТС Украины от постепенного опустошения.

На фоне проблем рынка газа Украина и оператор ее ГТС явно будут выглядеть проигрышно по сравнению с "Северным потоком-2". Или кто-то думает, что европейцы не в курсе происходящего в Украине и "Нафтогазе"? Еще как в курсе. "Газпрому" останется только растиражировать мнение, что незачем европейцам рисковать своим газовым благополучием ради Украины.

Спецобязательства "Нафтогаза"

Нельзя обойти вниманием и цены на газ. В идеале на рынке они должны быть конкурентными для всех потребителей — для промышленности, бюджетных организаций и населения. И цены для населения правительство со скрипом повышает, но с оглядкой на население (электорат), до импортного паритета, чего требуют "Нафтогаз" и МВФ. Но когда из каждого утюга кричат, что цены могут быть в 2–4 раза ниже за счет газа собственной добычи, правительству все меньше верят.

Аккурат после первого тура выборов президента Украины цены на газ должны быть подняты снова. Интересно, а если бы их повысили до выборов, и люди успели бы получить новые платежки, сколько бы украинцев не пошло голосовать вообще или проголосовало бы против нынешней власти? А вы удивляетесь рейтингу Зеленского, пусть даже преувеличенному?..

Нюанс в том, что для населения (домохозяйств) цену на газ устанавливает правительство. И пока не слышно о планах отказаться от этой практики. Хотя на рынке уже есть газ и подешевле. И даже "Нафтогаз" снизил его цену и обещает еще снизить. Тут вам и зачатки рынка, и реальная борьба за потребителя. В этой борьбе НАК пока проигрывает газсбытам, хотя маржа позволяет ей в общем-то конкурировать. Но как бы это не вылилось в монополию для всех потребителей…

И еще одна деталь. Глава "Нафтогаза" отвечает за утверждение Кабмином как учредителем годового финансового плана компании. 2018-й прожили без него. Коболев по этому поводу говорит, что, мол, есть опыт работы без финплана. На 2019-й финплан "Нафтогаза" пока тоже не утвержден.

Опыт-то есть, но и правительство не упустит возможности поставить это главе "Нафтогаза" на вид.