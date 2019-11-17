Полуанбандлинг подземных хранилищ газа

Но что будет с теми же "подземками", если анбандлинг "Нафтогаза" все же произойдет, никто популярно объяснить не может.

С боем, захлестывающими эмоциями, а затем под овации конституционного большинства в последний день октября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Таким образом законопроект №2239-1 узаконил ранее утвержденный правительством и несколько измененный парламентом план отделения и создания оператора газотранспортной системы.

Главным достижением этого документа многие считают то, что ГТС на 100% остается в госсобственности. Но есть один нюанс. Газотранспортная система Украины строилась во времена бывшего СССР вместе с подземными хранилищами газа, которые не только служили хранилищами, но и поддерживали давление и в трубопроводах большого давления (в основном экспортных), и в газораспределительной системе в Украине.

"Нафтогаз" долго убеждал, что транспортировка и хранение газа — две разные функции и разные бизнесы. И, очевидно, нынешнюю Верховную Раду убедил.

Однако судьба ПХГ пока неизвестна. Будет ли создано, по аналогии с транспортом газа, АО "Подземные хранилища газа Украины", как это предполагалось изначально? Будет ли оно зарабатывать хотя бы на свое содержание? А это зависит и от "транзитного" контракта с "Газпромом", и от планов европейских и американских газовых компаний (добывающих и трейдеров), и от ситуации на рынке газа в целом. Какие хранилища отдадут в аренду, концессию или вообще продадут, пока неизвестно. Но такая вероятность существует. Ведь ГТС оставили полностью в госсобственности, а ПХГ — только на 50%.

Переспорить конституционное большинство в сессионном зале практически невозможно. Но определяться с участью ПХГ необходимо. Тем более что в пылу многие депутаты "забыли", что приняли даже те поправки, которые соответствующий комитет не рекомендовал и даже не обсуждал.

Зато о некоторых согласованных решили не вспоминать. Речь, в частности, шла о том, что подземные хранилища газа являются неотъемлемой частью ГТС Украины. И если так, то и они не могут отчуждаться или передаваться в управление, кроме как по решению собственника.

Поэтому теперь законодателям снова придется вносить "поправки на поправки"". А, как известно, изменение даже одной запятой провоцирует внесение десятков поправок, в том числе и в связанные законодательные акты. И длится этот процесс долго. Даже если включить турборежим. А если так, то создание независимого от "Нафтогаза" оператора ГТС, неотъемлемой частью которого являются подземные хранилища газа, возможно, снова будет отсрочено? Разве что парламент срочно примет закон о судьбе ПХГ. А то, получается, премьер Гончарук и министр Оржель поторопились с публичным заявлением о том, что "наконец мы отделили транспортировку природного газа от его добычи и поставок; это то, что не могли сделать в течение последних трех лет"...