Почему "Роттердам+" трещит по швам

28 декабря 2017 г. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила на 2018 г. цену угля в тарифах тепловой генерации почти на 30%.

Теперь цена по методике "Роттердам+" выросла до 2500 грн/т. В целом повышение цены угля, закладываемой в оптовую цену электроэнергии, за два года составило почти 130% (с 1100 до 2500 грн/т).

На сегодняшний день отсутствует рынок угля, который может обеспечить справедливую цену, поскольку нет конкуренции — 85% добычи этого энергоносителя принадлежит компании ДТЭК, ей же принадлежит и 80% тепловой генерации. Но даже в условиях отсутствия конкуренции 30 января 2018 г. в ходе электронных торгов на бирже удалось получить цену в 2400 грн за тонну угля. А какой цена была бы, если бы удалось достичь конкуренции? Это дает основания требовать от власти отменить коррупционную модель ценообразования по формуле "Роттердам+".

Галопирующие цены на электроэнергию

Начиная с апреля 2016 г. тарифы на электрическую энергию для малого, среднего, крупного бизнеса и бюджетных учреждений постоянно растут. Только за пять месяцев 2016 г. они увеличились на 27%. В 2017-м регулятор более взвешенно относился к ценообразованию: в январе цена была снижена на 10%. Но затем уже в июле ее вновь увеличили.

С января 2018 г. национальный регулятор снова повысил тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей еще на 8–11%. А с апреля произойдет новый рост на уровне 7–15%. Прямое следствие этого для любого домохозяйства — рост цены на каждый товар и услугу.

Как результат, даже после пяти этапов повышения тарифов на электроэнергию для населения на протяжении 2015–2017 гг. — в целом в 3,5 раза, тарифы на электроэнергию не сравнялись, а перекрестное субсидирование никуда не делось.

Из-за постоянного роста цен для бизнеса тарифы для него вдвое выше, чем для населения.

Тариф на электроэнергию для всех категорий потребителей, кроме населения, прямо зависит от уровня ее цены на оптовом рынке. Он состоит из оптово-рыночной цены (ОРЦ) электроэнергии + технологических затрат электроэнергии + тарифа на распределение электроэнергии и затрат на ее поставки. При этом именно на ОРЦ приходится львиная доля в конечной цене — свыше 85%. Уровень ОРЦ зависит от структуры рынка генерации электрической энергии и от тарифов каждого вида генерации.

Что такое "Роттердам+", как и в чью пользу работает эта формула

Стремительный рост тарифов для небытовых потребителей связан, прежде всего, с введением в действие Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии, принятого НКРЭКУ 3 марта 2016 г. Наибольший резонанс в обществе вызвал расчет прогнозируемой цены и платежа производителям, работающим по ценовым заявкам (ТЭС), получивший название "Роттердам+".

Электрическая энергия, произведенная ТЭС, занимает второе место по объемам продаж в энергосистеме после атомной электроэнергетики, и первое место по стоимости проданной электроэнергии в рынок. Весной 2015-го тариф тепловой генерации составлял 80 коп., средний тариф за 2017 г. — 1,6 грн, т.е. на 100% больше.

Основным видом топлива, используемого ТЭС и ТЭЦ, является энергетический уголь. Цена в производстве угольной тепловой генерации рассчитывается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в порт Украины плюс стоимость перевалки в порту". Такой подход, по мнению национального регулятора (НКРЭКУ), должен был обеспечить независимость поставок угля марки "А" (до 2017 г. 40% в структуре угольной продукции составлял антрацит, 60% — уголь газовой группы) от неподконтрольных Украине территорий (ОРДЛО) и поддержать государственные шахты, ликвидировав дотации из государственного бюджета.

Экономической же логики в таком подходе нет, поскольку украинский уголь намного хуже по качественным параметрам, поэтому не может быть продан за границу по цене "Роттердам+". Значительная доля нашего угля экологически вредная (содержит 2–3% серы, а также характеризуется высоким содержанием золы). Использование такого угля в Европе вообще запрещено для потребления (стандарт Роттердама — менее 1% серы).

Но в 2015–2016 гг. генерирующие компании дефицитный антрацит практически не импортировали (это не было запланировано в прогнозном балансе топлива), а закупки продолжались с оккупированных территорий через фирмы-прокладки.

Ситуация изменилась весной 2017 г. с началом блокады поставок из ОРДЛО. Украинские ТЭС и ТЭЦ были вынуждены импортировать антрацит из-за границы и переводить антрацитовые блоки на уголь марки "Г". Таким образом, выросла потребность в угольной продукции газовой группы. Если в 2016 г. в угольном балансе при общем объеме 31 338,6 тыс. т угольная продукция антрацитовой группы (А+Ш) составляла 12 824 тыс. т, газовой (Г+Д) — 18 514 тыс., то в прогнозе на 2018-й при потребности в 26 594 тыс. т антрацита планируется на уровне 4 946 тыс. т, а газовой группы — 21 211 тыс.

Ситуация с государственными шахтами, к сожалению, тоже не улучшилась — их продолжают субсидировать из государственного бюджета.

В своем соку

Полной информации о том, сколько средств компании тепловой генерации тратят на закупки угольной продукции, в публичном доступе найти невозможно. Правда, данные о закупках "Центрэнерго" публикуются на сайте госзакупок (например, покупка угля марки "Г" у компании ДТЭК).

Это объясняется прежде всего особенностями украинского рынка. ДТЭК — крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, которая фактически стала монополистом (хотя де-юре не признана таким) на энергетическом рынке Украины в нескольких отраслях одновременно: в тепловой генерации — около 80% рынка и в добыче угля — свыше 85% рынка. Еще 20% на рынке тепловой генерации занимают государственная компания "Центрэнерго" и частная "Донбассоблэнерго". Остальные 15% добычи угля принадлежит государственным и некоторым частным шахтам.

Вполне логично, что компания ДТЭК заинтересована продать свою угольную продукцию максимально дорого своим же ТЭС, чтобы получить более высокий тариф для своих же ТЭС. Другими словами, ее ТЭС не действуют как самостоятельные хозяйствующие субъекты и не заинтересованы покупать уголь дешевле. Львиную долю угля ДТЭК продает "внутри самой себя", небольшой объем время от времени покупало ПАО "Центрэнерго" по цене, которая, по стечению обстоятельств, почти не отличалась от цены ГП "Госуглеснаб" (государственных шахт).

Сам себе покупатель-продавец

В марте 2017 г. премьер-министр Украины провел совещание о ситуации на рынке угля, закончившееся созданием соответствующей рабочей группы под руководством В.Кистиона. Офис реформ при Кабинете министров Украины предложил принять постановление правительства, которым с 1 июня 2017 г. обязать государственные предприятия осуществлять закупки угля исключительно на бирже.

Но в условиях, когда рынок практически монополизирован одной компанией, и эта же компания, по странному стечению обстоятельств, синхронизирует свои цены с государственным поставщиком "Госуглеснаб", создание биржи автоматически означало очередное увеличение цен. Фактически биржа стала бы инструментом для легализации будущего повышения тарифов. Поэтому большинство членов рабочей группы не поддержали проект этого постановления.

Но уже 20 июля 2017 г., несмотря на имеющийся действующий контракт с ПАО "Центрэнерго" на 3 млрд грн (цена по контракту составляла 2000 грн/т), выполнив только часть обязательств, ГП "Госуглеснаб" на электронных биржевых торгах предлагает реализовать угольную продукцию марки "Г" общим объемом 80 тыс. т. Весь объем покупает компания ДТЭК по цене 2100 грн/т.

В это же время на той же электронной бирже 1,45 млн т угля марки "Г" продает компания ДТЭК. Покупает его тоже компания ДТЭК по цене 2120 грн/т.

Таможенные декларации ДТЭК и "Центрэнерго"

Оказавшись без запланированных объемов поставок угольной продукции с государственных шахт и не найдя других поставщиков на отечественном рынке, в конце осени 2017 г. "Центрэнерго" покупает 79,8 тыс. т угля марки "Г" в Соединенных Штатах Америки у компании Хcoal. Согласно таможенной декларации, цена угля — 94 долл./т (2519 грн), теплотворная способность — 6583 ккал/кг, содержание серы — 2,29%.

По данным Украинской энергетической биржи, компания ДТЭК, за несколько месяцев до этого скупившая около 10% всей годовой потребности Украины в угле для ТЭС ДТЭК марки "Г" по цене на 15 долл. выше, чем индекс на бирже в Роттердаме при намного более высоком качестве угля, в октябре также покупала 64 тыс. т угля марки "Г" у той же Хcoal. По цене 115,3 долл./т (3044 грн/т) при теплотворной способности — 6907 ккал/кг, содержании серы — 3,3%.

Если для наглядности привести обе цены к калорийности 6000 ккал/кг, то цена угля "Центрэнерго" — 84 долл./т (2251 грн), ДТЭК — 102 долл./т (2734 грн), или на 18 долл. (482 грн) больше.

Следует отметить, что обе партии угля имеют весьма высокое содержание серы (более 1,5%). Учтем дисконт на серу. Использовав формулу, применяемую национальным регулятором, получим дисконт по сере: для ПАО "Центрэнерго" — 9,13%, для ДТЭК — 20,75%. Фактически ДТЭК переплатила приблизительно 30 долл./т, или 1,92 млн долл.

Вероятность того, что американская компания продала аналогичную продукцию в одно и то же время по разным ценам, довольно невысокая. Можно предположить, что разница осела в кармане компании-посредника.

Но высокая импортная цена стала основанием для тепловой генерации требовать у регулятора очередного повышения тарифов с 1 января 2018 г.

Изменение "многолетней модели"

Даже законтрактованного в Штатах угля ПАО "Центрэнерго" оказалось мало (вспомним, что "Госуглеснаб" в июле продал обещанный компании уголь ДТЭК по цене 2100 грн/т, что на 100 грн/т больше, чем в действующем контракте с ПАО "Центрэнерго").

Вместе с тем в 2017 г. на рынке угля появляется новый игрок — ООО "Шахта Краснолиманская". Таким образом, ключевых игроков становится трое: ДТЭК, государственные шахты и "Шахта Краснолиманская". Рынок наконец продемонстрировал намек на конкурентную среду.

Поэтому 27 ноября 2017 г. ПАО "Центрэнерго" выходит на электронные биржевые торги с предложением покупки 150 тыс. т угля марки "Г". Компания ДТЭК, ранее выражавшая поддержку идеи биржевых торгов, участия в них не приняла, не пришел и "Госуглеснаб".

Таким образом, конкуренции достичь не удалось. Так что тендер выиграла "Шахта Краснолиманская", предложив цену в 2230 грн/т, что на 260 грн/т меньше, чем цена угля с государственных шахт в ноябре-декабре, на 21 грн/т дешевле, чем импорт "Центрэнерго", и на 502 грн/т ниже, чем импорт ДТЭК. Очевидно, и "Госуглеснаб", и ДТЭК рассчитывали на совершенно другую цену.

Посреди зимы компания ДТЭК прекратила закупку угля у государственных шахт Львовско-Волынского бассейна для собственных ТЭС "ДТЭК Западэнерго". Заметим, что потребность в угле у компании существовала, ведь на тот момент на складах в Бурштыне и Добротворе было на 20–40% меньше угля, чем год назад, и на 70–80% меньше плана. В чем же цель такого странного поведения ДТЭК?

Единственным логичным объяснением является потребность в политическом влиянии на "Центрэнерго" для закупок угля по "правильной" цене. Не надо забывать, что "Центрэнерго" — государственная компания, которая довольно чувствительна к общественно-политическим изменениям. Не покупая уголь у государственных шахт, ДТЭК создает напряженную ситуацию, которая при эскалации конфликта гарантированно обернется дефицитом средств и невыплатой зарплат шахтерам. Причем своих требований ДТЭК не скрывает. Даже заносит их в виде письма от лица независимых профсоюзов в офис ПАО "Центрэнерго" менеджер департамента взаимодействия с профсоюзами угольной дирекции компании ДТЭК Д.Рыбальченко.

В письме профсоюз шахтеров обещает блокировать деятельность ПАО "Центрэнерго" за "нарушение многолетней модели работы" с целью получить самую выгодную для себя цену.

Чтобы снять напряжение, ПАО "Центрэнерго" соглашается закупить весь произведенный объем угля из государственных шахт Львовско-Волынского бассейна, от которого отказалась ДТЭК. Вместе с тем компания все же не соглашается на предложение ДТЭК о покупке 2 млн т по "роттердамской" цене на сумму около 5 млрд грн и заявляет о необходимости новых биржевых торгов. Для того чтобы удовлетворить пожелание ДТЭК, условия тендера даже однажды поменяли (была увеличена влажность с 14 до 16%), а сами торги переносили.

Торги состоялись, но снова без участия компании ДТЭК. 30 января 2017 г. ПАО "Центрэнерго" закупило 100 тыс. т угля через открытые торги, получив цену 2400 грн/т, у "Шахты Краснолиманской" — единственного участника тендера.

Очевидно, что тендер без конкуренции — почти оксюморон, поэтому о справедливой и рыночной цене речь не шла. Но даже благодаря такому "одностороннему" тендеру компания смогла получить цену на 60 грн меньше, чем по формуле "Роттердам+", заложенной в тарифы на электроэнергию, и на 25 грн/т меньше действующей цены государственных шахт.

Третий лишний, или Что дальше?

Итак, появление только одного, третьего, игрока уже внесло в "многолетнюю модель работы" такие сбои, которые дважды привели к снижению (пусть и незначительному) цены. Конечно, хотелось бы увидеть на рынке намного большее количество участников, тогда цена в 1800–1900 грн/т стала бы реальностью. Соответственно, были бы все основания для пересмотра методики формирования оптово-рыночной цены (отмена формулы "Роттердам+") и уменьшения тарифов на электроэнергию.

Наиболее вероятно, что ПАО "Центрэнерго" будет продолжать практику закупок угольной продукции на электронных биржевых торгах. Но вряд ли будет покупать уголь на бирже компания ДТЭК. Присутствие даже одного лишнего конкурента делает такие торги невыгодными для вертикально интегрированного холдинга.

Более легким решением является законодательное обязательство для всех компаний осуществлять закупки угольной продукции, да и в целом топлива, через систему ProZorro. Народным депутатам надо всего лишь убрать один абзац в Законе "О публичных закупках".