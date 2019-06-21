Основа антикризисной стратегии Украины — неоиндустриализация

Если не мобилизовать усилия на формировании и реализации механизмов и инструментов системного ускоренного развития экономики, альтернатива одна — продолжение унизительной деградирующей жизни и катастрофически быстрое уменьшение численности населения.

Обеспечение эффективного развития экономики и надлежащего уровня жизни людей в Украине является ключевой и особенно сложной в нынешних условиях задачей. Еще никогда оценки и характеристики состояния нашей экономики со стороны экспертов, в том числе зарубежных, не были такими жесткими, как сейчас. На сегодняшний день параметры ВВП и промышленного производства в Украине значительно ниже уровня 1991 г. и мало меняются в последние годы.

В эффективном развитии страны решающая роль принадлежит промышленности. В мире нет ни одного государства, которое бы достигло экономических и социальных успехов без системного опережающего развития своей промышленности. К сожалению, отечественная промышленность по всем базовым показателям находится в кризисном состоянии, а по некоторым — в критическом, и это тормозит развитие. Наиболее значимыми из них являются: низкие уровни производства, конкурентоспособности, экспорта, сверхкритический износ основных фондов, отделение банковско-финансового капитала от потребностей промышленности, лавинообразный отток кадров, отсутствие полноценной инновационной системы, несоответствие положений регуляторной политики ускоренному развитию. Чрезвычайно негативна отстраненность государства от управления развитием промышленности.

Вследствие указанного вывести промышленность из нынешнего глубокого кризиса за счет рыночной самоорганизации или отдельных локальных мер невозможно. Необходимы антикризисные меры, которые коренным образом меняют систему.

Предлагается комплексная системная стратегия реиндустриализации, направленная на то, чтобы не просто переломить тенденцию развития на стабильно положительную, но и обеспечить средние темпы роста на уровне 7–10% (в производствах высокотехнологичной продукции — 10–15%) и создать предпосылки для ускоренного развития промышленности и экономики в целом, формирования конкурентоспособного промышленного комплекса, показатели которого отвечали бы аналогам в развитых странах. Объемы промышленной продукции должны приближаться к 1 трлн долл., количество новых высокоэффективных рабочих мест — увеличиться на 5 млн, а промышленность должна получить принципиально новый технологический и производственный уклад.

Основные особенности предложенных стратегических подходов

Во-первых, стратегия исходит из того, что современный мир вошел в новый период развития — неоиндустриализацию, в основе которой производство продукции на базе инновационно-информационных технологий и компьютерно-интегрированных систем. Итак, стратегия предусматривает активное его развитие, а также учитывает необходимость использования некоторое время нынешнего производственно-технологического потенциала.

Во-вторых, определяет ведущую роль государства, которое вместе с бизнесом, наукой, общественными организациями осуществляет направленное развитие промышленности, позиционируемой как важный национальный приоритет страны. Государство должно целенаправленно способствовать развитию промышленности на рыночных принципах и обеспечивать стратегическое планирование и прямую поддержку инновационной деятельности.

В-третьих, предлагает достичь указанной цели за счет реформирования и реализации всего комплекса причастных к этому политик: производственной, налоговой, таможенной, валютной, внешнеэкономической, кредитно-финансовой, инновационно-инвестиционной, технической, институциональной, кадровой и управленческой, что позволит системно и комплексно формировать наиболее благоприятные условия для ускоренного промышленного развития. Меры по реализации перечисленных политик могут осуществляться на началах государственно-частного партнерства с применением проектного подхода, учетом особенностей и локальных конкурентных преимуществ Украины.

Практика антикризисного регулирования широко используется в мире и может включать набор разных механизмов и инструментов, базирующихся на различных теоретических позициях и учитывающих особенности подлежащих регулированию систем. Исторический пример такого подхода — преодоление глубокого экономического кризиса в США в 30-е годы прошлого века.

Что предлагается для реализации стратегии

Важная роль отводится комплексу приоритетных национальных проектов, которые могут осуществляться совместно государством и бизнесом. В частности, предлагается сформировать и реализовать тследующие проекты по основным направлениям, которые условно можно разделить на пять групп.

К первой группе относятсянаправления:

— обеспечение потребностей отраслей и сфер деятельности страны конкурентоспособной отечественной продукцией;

— переработка отечественного сырья и полупродуктов разных секторов экономики в конечную продукцию с более высокой добавленной стоимостью;

— развитие экспорта отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью и мер по импортозамещению;

— развитие малого и среднего промышленного бизнеса.

Вторая группа включает следующие направления:

— реконструкция и техническое переоснащение, повышение технологического уровня производственной базы предприятий с высоким потенциалом развития (машиностроительная, химическая, металлургическая и другие отрасли), поэтапный переход к цифровым производствам;

— модернизация действующих и создание новых высокотехнологичных производств.

В третью группу входят:

— ускоренное развитие ІТ-технологий и искусственного интеллекта, компьютерно-интегрированных производств;

— создание наноматериалов и освоение изделий из них;

— внедрение технологий использования 3D принтеров.

К четвертой группе относятся:

— проекты, имеющие международное значение;

— создание совместных производств экоавтомобилей и другой наукоемкой техники;

— внедрение глобальной транспортно-логистической системы, реализация которой будет инициировать развитие транспортных средств всех видов.

Пятая группа включает проекты, необходимые для обеспечения обороноспособности страны. Каждый из них требует учета своей специфики в организации работ, создания наиболее эффективной регуляторной среды, а также ресурсного, технологического, финансового и нормативно-правового обеспечения.

В нынешних кризисных условиях крайне важно использовать возможности внутреннего рынка не только как потребителя промышленной продукции, но и как значительного фактора развития отраслей экономики. Необходимо обеспечить на внутреннем рынке благоприятные условия для доступа отечественной продукции к потребителям. Нужно внести необходимые изменения в порядок закупки продукции иностранных компаний при выполнении национальных проектов, особенно за бюджетные средства, а также в действующие соглашения с ВТО и ЕС. На время выхода экономики из кризиса следует заморозить цены и тарифы на энергетические и транспортные услуги для промышленности. В основу такой программы нужно положить поставки согласованной заказчиками и промышленными предприятиями по номенклатуре и объемам продукции.

Более глубокая переработка отечественного сырья, создание необходимых для этого технологических цепочек перерабатывающих производств в разных отраслях обеспечат получение конечных продуктов с большей добавленной стоимостью и сохранение добавленной стоимости и рабочих мест в Украине.

Меры по развитию экспорта высокотехнологичной продукции предусматривают активное включение в работу Экспортно-кредитного агентства Украины по кредитованию поставок на экспорт продукции и мер по импортозамещению, создание системы страхования и гарантирования выполнения экспортных контрактов, активизацию деятельности посольств и торговых представительств, их взаимодействие с подразделениями министерств и предприятиями. Нужно сконцентрировать внимание на поиске новых рынков, где наша продукция будет конкурентоспособной. Важны также расширение поставок продукции на традиционные рынки СНГ, развитие взаимовыгодной производственной кооперации.

Основу промышленного комплекса Украины должны составить высокотехнологичные цифровые производства машиностроительной, химической, металлургической, легкой, деревообрабатывающей и других базовых отраслей, а также новейшие технологические комплексы приоритетных направлений третьей группы. Это требует активной системной работы по созданию мощной инновационной системы с возрождением учреждений отраслевой науки, полноценной инфраструктуры. Во всех регионах Украины необходимо сформировать сеть инновационных площадок для развития определенных приоритетных научно-технологических направлений с широким привлечением талантливой молодежи и созданием для нее тысяч рабочих мест. Эти площадки должны иметь подготовленную производственную, энергетическую и информационную инфраструктуру, что будет способствовать ускорению развития новейших технологий.

Где взять необходимые ресурсы?

У нас нет выхода из нынешнего экономического тупика без коренных изменений деятельности банковско-кредитной системы. Исходить надо из того, что она является важной составляющей экономической системы страны, ее механизмы и инструменты должны обеспечивать не только макроэкономическую стабильность, но и развитие реального сектора экономики. Необходимо повысить ответственность Национального банка за обеспечение экономического развития Украины. Успех может быть только при постоянном системном взаимодействии правительства и Нацбанка по выработке решений как по валютному курсу, антиинфляционным мерам, так и по финансированию программ и проектов развития страны.

Ключевым в формировании эффективной системы промышленного развития является как можно более быстрое создание Банка развития Украины как специализированного кредитного учреждения первого уровня, которое должно стать основным инструментом системы обеспечения долгосрочными кредитами выполнения инновационно-инвестиционных проектов на благоприятных условиях. На основе этого банк сможет реализовать современные механизмы привлечения широкого спектра внутренних и зарубежных ресурсов, обеспечить их использование по назначению.

Нужно консолидировать средства существующих и новых возможных источников, активизировать на новой основе привлечение иностранных кредитов, но в нынешних условиях рассчитывать мы должны прежде всего на внутренние силы. Прямые иностранные инвестиции в отечественную промышленность быстро уменьшаются, и ждать здесь положительных изменений нет оснований. Улучшить финансовое положение страны можно при значительном увеличении финансовых результатов отечественной экономики, прежде всего за счет роста производства и реализации промышленной продукции. Особое внимание нужно уделить использованию возможностей банковской системы за счет ресурсов, выделяемых Нацбанком на рефинансирование, в том числе за счет эмиссии, уполномоченным финансовым учреждениям, в частности, Банку развития на реализацию инвестиционных проектов и программ. При этом правительство может проводить выпуск облигаций внутреннего займа на соответствующую сумму со значительным сроком действия. Жесткий контроль и действенный механизм использования средств эмиссии на инвестиционное кредитование обеспечат минимальное влияние на уровень инфляции.

Крайне важно переориентировать внутреннее депозитное обращение в пределах НБУ—коммерческие банки (где сейчас находится значительная доля банковского капитала) на целевое развитие промышленности. Значительными ресурсами могут быть средства, полученные от проведения деофшоризации и детенизации бизнеса, обеспечения более полного получения налогов и сборов в разных сферах (налоги сводного бюджета, неправомерное возмещение НДС, ввозная пошлина, акцизы, средства от приватизации и др.). Важный ресурс в виде активов предприятий-должников, сейчас замороженный в банковской системе, не работает на экономику Украины.

В действующей амортизационной модели обновления производственных фондов в индустриальных странах мира амортизация является самым постоянным инвестиционным ресурсом, доля которого достигает 70% в общих объемах инвестиций. Нам необходимо сформировать такую модель в Украине.

Требует целевого реформирования институциональная и кадровая политики, обеспечение концентрации производства, активного развития среднего и малого промышленного бизнеса. Необходимо превращение корпораций олигархического типа в современные промышленно-финансовые структуры, которые интегрируют свою корпоративную политику с государственной. В кадровой политике главная задача — приспособление системы образования к растущим требованиям промышленности. Важно возродить систему подготовки и отбора кадров высшего уровня в промышленных структурах и государственных органах управления из состава отечественных специалистов.

Промышленности срочно нужен Промышленный кодекс, базовыми составляющими которого должны стать закон о промышленности, закон о промышленной политике, пакет законов для обеспечения ускоренного развития промышленности страны.

Системное реформирование промышленности нуждается в высокопрофессиональном формировании и реализации государственной промышленной политики и специальных компетенций управленческих кадров. Решать такие задачи эффективно может только вышестоящий орган государственного управления современного типа — Министерство промышленности. Свое внимание оно должно сосредоточить не только на технологично-производственных направлениях, а особенно на инвестиционном обеспечении ускоренного инновационного развития стратегических направлений через управление системой формирования и реализации национальных проектов и других.

Предложенный путь реиндустриализации, поддержанный Антикризисным советом общественных организаций Украины, — реальный шанс выйти на эффективное развитие экономики. Это должно стать одним из важнейших приоритетов для общества. Пока же на государственном уровне эта тема серьезно почти не обсуждается, несмотря на чрезвычайную актуальность.