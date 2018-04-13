О структурной перестройке экономики Украины

С момента разработки первой Программы структурной перестройки экономики Украины (СПЭ) прошло свыше 20 лет. Ее необходимость, по мнению авторов, была связана с тем, что "удельный вес производства предметов потребления в общем объеме продукции промышленности в 1992 г. составлял только 33%, в то время как в странах с развитой экономикой этот показатель достигает 50–60%", что ведет к "сырьевой и полуфабрикатной направленности рынка".

Состояние структурной перестройки экономики страны

Посмотрим конкретно, насколько цели этой программы достигнуты (см. табл. 1), а если нет, то почему и какие меры следует принять для преодоления этого. Если это возможно. Из данных таблицы 1 видно, что цели программы СПЭ по увеличению удельного веса машиностроения и легкой промышленности не достигнуты. Даже произошел откат от уровня 1990 г. Особенно нас постигли неудачи в машиностроении (табл. 2).

Заметим, что данные о производстве легковых авто в 2016 г. не публикуются Госстатом Украины (как они пишут) в целях обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике", в частности о конфиденциальности статистической информации. Секрет фирмы шит белыми нитками…

Но в пищевой промышленности произошло движение вперед — ее удельный вес в промышленности увеличился до 21%. Прогресс также достигнут в сельском хозяйстве — валовой сбор зерна вырос в 2017 г. до 62 млн т против 51 млн в 1990-м. Правда, в животноводстве дела похуже (табл. 3).

На изменение структуры экономики повлиял ряд факторов. Основными среди них были: падение рентабельности, отсутствие роста инвестиций, снижение некоторых налогов, ослабление государственного управления экономикой и др.

Рентабельность

Динамика рентабельности говорит о том, что наши надежды на ее рост не оправдались (табл. 4). По мере увеличения доли частной собственности рентабельность экономики падает. Правда, этому есть объяснение — война. Хотя госпредприятия 2015 г. закончили с прибылью в 3 млрд грн, а у частных было 340 млрд грн убытков. А в 2016 г. прибыль госкомпаний составила 7 млрд грн, а частных — 62 млрд, то есть они выровнялись, если учесть небольшую долю госсобственности на сегодняшний день.

Заметим, что мы почти рекордсмены по доле частной собственности в экономике страны. Сейчас доля госсобственности в общем объеме собственности Украины составляет всего 16%, тогда как в США — 32, Швеции — 62%.

Инвестиции

Инвестиции в абсолютном выражении выросли (табл. 5), но их доля в ВВП колебалась и в итоге по Украине пришла почти к минимуму — 15%. В течение 2015–2016 гг. в Украине было открыто 56 новых заводов, среди них и солнечные электростанции. Но в основном это не заводы, а цехи, например по переработке мусора.

Доля иностранных инвестиций в общем их объеме незначительна. Так что надежды на то, что в нашу экономику хлынет иностранный капитал, не оправдались.

Свободные экономические зоны

Определенные надежды возлагались на создание СЭЗ с пониженными ставками налогов. Начиная с 1990 г. в Украине было создано полтора десятка СЭЗ. Наиболее успешными из них стали "Порто-франко" в Одессе, "Славутич", "Яворов", "Закарпатье", "Донецк", "Азов" в Мариуполе, "Полесье" в Волынской области, однако в последнее десятилетие там сокращается количество предприятий из-за отсутствия стратегии развития. По словам А.Яценюка, свободные экономические зоны уже существовали в Украине, но они не обеспечили надлежащий положительный эффект для экономики, а стали центрами коррупционных действий.

Теневая экономика

Теневая экономика у нас значительная и не демонстрирует особых тенденций к снижению (табл. 6). Заметим, что степень достоверности измерения доли теневой экономики весьма низкая. Например, Минэкономразвития говорит о 40%, а Госкомстат дает вдвое меньше — 17–20%.

Думаю, что значительным объемам теневой экономики способствует коммерческая тайна частной собственности. А в целом сейчас сложилось несколько странное положение: коммерческой тайны нет на уровне государства и областей Украины — Госстат предоставляет всевозможную информацию. Нет ее и на уровне физического лица, подающего электронную декларацию. А вот в среднем звене узнать, например, финансовый результат по отдельной шахте — проблема.

В мире теневая экономика колеблется в довольно значительных пределах (табл. 7). Ее существованию способствуют и офшоры.

Безработица

Структурной перестройке экономики в некоторой степени препятствует безработица (табл. 8). Если взглянуть на уровень безработицы по странам мира, то Украина находится по этому показателю где-то посередине. В начале 2017 г. в Беларуси она составляла 0,9%, в Греции — 24, в России — 5,6, а у нас — около 10%. Вместе с тем было бы неплохо вспомнить времена СССР, когда безработица равнялась нулю. Можно ли этого достичь? Трудно сказать. Согласно Конституции Украины мы якобы должны это сделать, ведь "каждый имеет право на труд". Хотя не вполне ясно: а что такое право на труд и как им воспользоваться?

Налог. Бюджет

Из-за приватизации бюджет недополучает значительные суммы. Это связано с тем, что в Украине налог на прибыль частных предприятий составляет 15–20%, а на прибыль государственных предприятий — 75%. С уменьшением доли госпредприятий это заметно сказывается на наполнении бюджета (табл. 9).

Также отрицательно сказывается практически отсутствие прогрессивного налога на доходы физических лиц (15–20% от суммы дохода), в то время как в развитых странах максимальная ставка налога может превышать 50% (США, Франция, Швеция).

А вообще мы, наверное, подзабыли, что зарплата — это заработанная плата. Часто наши руководители получают огромные доходы через дивиденды независимо от результатов труда тех, кем они руководят. Почему бы министру АПК не получать зарплату (премии) за прибыль АПК, министру энергетики и угольной промышленности — за прибыль курируемых им отраслей? А нардепы — иметь свой доход от прибыли всей экономики Украины, а не дивиденды от отдельных предприятий. Отдельные предприятия, может быть, и сработали хорошо, но если вся экономика на спаде, то за что в этом случае стимулировать депутатов?

В свое время президент Порошенко провозгласил борьбу с олигархами. Введение прогрессивной шкалы (по примеру Запада) и будет шагом в этом направлении и позволит пополнить бюджет страны.

Государственная собственность и управление

Роль государства различна в случае частной и государственной собственности. В настоящее время роль государства в Украине ослабла.

Основное отличие — возможность в случае госсобственности координировать работу предприятий, то есть согласовывать спрос и предложение на предварительной стадии, при планировании. Об этом, в частности, говорит Нобелевский лауреат П.Самуэльсон: "Обогащенная государственным планированием и макроэкономическим контролем экономика сможет лучше функционировать, чем капитализм прошлой эпохи или коммунизм".

Д.Стиглиц отмечает: "Существуют проблемы взаимодействия между частными фирмами, которые часто ведут к чрезмерным инвестициям в одну отрасль и недостаточным — в другие. Государство при таком подходе находится в наилучшей ситуации для планирования развития отрасли. Такие отношения были особенно важны для слаборазвитых стран и для отраслей, требующих серьезных капитальных вложений". И добавляет: "Почему государственные предприятия должны вести себя иначе, чем частные?". Другими словами, форма собственности особенно не влияет на стиль управления и, следовательно, на эффективность производства. Только в одном случае дивиденды достаются небольшим группам людей, а в другом — всему обществу.

Поэтому эффективным представляется усиление роли государства в координации работы предприятий. Следовало бы восстановить координацию планов предприятий, АО, ФПГ (корпораций) через центральные министерства и ведомства (МПП, МУП, МТЭ, МАП и др.) во главе с Минэкономики, которое следует снова преобразовать в обновленный Госплан, как предлагал экономист А.Емельянов.

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Прошедшие после разработки Программы структурной перестройки экономики Украины 20 лет не дали надлежащего результата в промышленности: доля машиностроения не только не увеличилась, а упала с 16 до 6%. Правда, некоторые успехи достигнуты в сельском хозяйстве, в частности, удалось увеличить сбор вала зерна с 50 млн до 60 млн т.

Приватизация, на которую возлагались надежды по росту эффективности экономики, не оправдала их, хотя объем частной собственности в Украине достиг 84% от всей собственности. А это значительно выше уровня развитых стран. Ожидаемый рост рентабельности и инвестиций не произошел, а именно они и должны были обеспечить структурную перестройку экономики.

С точки зрения бюджета государственные и частные предприятия находятся в неравных условиях. Первые в Украине платят налог 75% от прибыли, а вторые — 15%. Что, кроме всего прочего, приводит к росту олигархов, а это противоречит политике деолигархизации, провозглашенной президентом.

Теневая экономика с ростом доли частной собственности не уменьшилась, а достигла максимума по сравнению с 2007 г. Правда, методы ее исчисления вызывают большие сомнения: Минэкономразвития оценивает теневой сектор в 40%, а Госстат — в 20%. Росту теневой экономики способствует также коммерческая тайна в среднем звене управления (акционерных компаниях): добиться от них информации — проблема.

Координация МЭРТ как частных, так и госкомпаний оставляет желать лучшего. В основном в управлении экономикой страны господствует экстраполяция по тенденции и интуитивное определение управляющих параметров: ставок налогов, размеров пошлин и т.п. Неслучайно бывший глава МЭРТ А.Абромавичус предлагал вообще упразднить это министерство.

Учитывая вышесказанное, следует еще раз разобраться в сложном вопросе структурной перестройки экономики Украины как работникам НИИ, так и сотрудникам соответствующих министерств и ведомств, а не провозглашать необоснованные лозунги, которые мы и так часто слышим.

P.S. Хотелось бы поблагодарить Госстат Украины за оказанное содействие в получении необходимой для статьи информации.