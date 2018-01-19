О чем на самом деле премьер спросил "Нафтогаз"

17 января на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман поручил главе Минэнергоугольпрома Игорю Насалику проанализировать планы НАК "Нафтогаз Украины" как основного поставщика газа в Украину о стоимости топлива, которое НАК будет импортировать в текущем году. Формально это звучало как поручение главе Минэнергоугольпрома Насалику: "Даю поручение запросить у "Нафтогаза" информацию, по какой цене он в 2018 г. готов поставлять газ для населения и будет ли импортировать российский газ?".

Премьер-министр Украины хочет знать, сколько газа и по какой цене "Нафтогаз" закупит у "Газпрома" в 2018 г. для потребностей населения. Ведь этот газ, как и планируемую добычу "Укргаздобычи", НАК направит на потребности населения, коммунальной теплоэнергетики, госпредприятий. Его цена повлияет на общую, которую правительство должно пересмотреть с 1 апреля 2018-го, — для поставщиков по специальным обязательствам, которым и является НАК "Нафтогаз Украины".

Как уточнил ZN.UA источник в Кабмине, премьер спросил о реальности закупки российского газа "Нафтогазом" и его цене после решения Стокгольмского арбитража по контракту купли-продажи газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" от 19 января 2009 г.

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев с ответом не медлил. По его словам, в 2018 г. Украина готова закупить 4–5 млрд кубометров российского газа. "Цена российского газа является привлекательной для Украины благодаря решению Стокгольмского арбитража", — отметил глава "Нафтогаза". Однако цифры не назвал.

"Обязательство "Газпрома" продавать нам 5 млрд кубометров (в год) по цене ниже европейской является положительным аспектом с точки зрения как "Нафтогаза", так и потребителя", — добавил Коболев.

Возможно, "Нафтогаз" и готов закупить российский газ. Но вряд ли "Газпром" его продаст до решения Стокгольмского арбитража по "транзитному" контракту. Пока не узнает, во сколько ему будет обходиться транзит (а НАК заявил высокую ставку) и не попытается договориться заново с "Нафтогазом".

Напомню, что "Нафтогаз" судится с "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины и по покупке Украиной российского газа.

В декабре "Нафтогаз" сообщил о победе над "Газпромом" в деле о газовых соглашениях. В компании заявляют, что благодаря пересмотру заложенной в контракте цены было сэкономлено 1,8 млрд долл.

Решение Стокгольмского арбитража относительно "транзитного" контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом" можно ожидать 28 февраля. Обе стороны арбитражного спора надеются, что это решение расставит все точки над всеми "і".

Правительство не видело решениеСтокгольмского арбитража по первому делу, заверил источник ZN.UA в Кабмине. "Нафтогаз" ссылается на коммерческую тайну арбитражного решения. Хотя, как правило, такой пункт прописывают стороны по взаимному согласию, а арбитры только фиксируют это желание сторон.

Тем временем на сайте Минэнергоугольпрома размещен проект постановления о продлении спецобязательств для "Нафтогаза" — для обсуждения. Поставщик газа населению по специальным обязательствам должен поставлять газ в основном населению по цене, которую устанавливает Кабинет министров. Устанавливаемая правительством цена для поставщиков газа по спецобязательствам является предметом споров правительства и НАКа с начала 2017 г., усилившихся с марта, когда Кабмин продлил действие спецобязательств до 1 апреля 2018-го.

Проект содержит также изменение методики (формулы) расчетов цены газа. Причем, как утверждают эксперты, в зависимости от выбора методики подсчета цена может увеличиться с 8,6 до 18%. Замечу, что этот проект обсуждается с августа 2017 г., существует несколько его вариаций. Однако главным является то, что правительство намерено сохранить спецобязательства до 2021 г. Что касается методики расчетов, то, думаю, до принятия постановления она еще не раз будет изменена. Но цена газа точно будет выше, чем сейчас.

Минэнерго каждый год до 1 марта будет рассчитывать цену и размещать эту информацию на своем официальном сайте. По формуле, цена газа будет определяться как среднее арифметическое цены природного газа (Settlement рrice) за каждый месяц сезона закачки в период с 1 апреля по 30 сентября предыдущего года на немецком газовом хабе (NCG). Тогда как сейчас при расчете цены должен использоваться период 12 месяцев. При этом курс валют также будет учитываться не за 12 месяцев, а за шесть, пока продолжается период закачки газа.

Однако в НАК "Нафтогаз Украины" ожидают, что проект постановления о продлении спецобязательств будет пересмотрен. "Относительно этого проекта должны состояться консультации с секретариатом Энергетического сообщества", — заявил 17 января А.Коболев. Следует отметить, что доноры как "Нафтогаза", так и Украины, прежде всего МВФ, категорически настаивают на повышении цен для населения. И отказываются иметь дело с правительством Гройсмана, пока эта цена не будет повышена, причем не на столько, на сколько решится правительство, а так, собственно, как уже диктуют кредиторы.

В Кабмине сообщают, что глава правительства неоднократно обращал внимание на то, что оснований для увеличения цены газа для населения в текущем отопительном сезоне нет. При этом правительство работает над гибкой формулой стоимости топлива, которая может быть применена в следующие периоды. Кроме того, Кабмин уделяет большое внимание увеличению собственной добычи газа, что позволит постепенно уменьшать какой-либо импорт топлива и в среднесрочной перспективе свести его к нулю, обеспечить всех потребителей собственным топливом по приемлемой внутренней цене.

Сегодня по спецобязательствам "Нафтогаз" должен продавать газ населению по цене 4942 грн за тысячу кубометров (без НДС и тарифов на транспортировку и распределение). Хотя рыночная цена (для промышленности) выше в зависимости от поставщика на 30–60%. Поэтому и НАК настаивает на повышении цены для населения.

Глава правления "Нафтогаза" считает, что продление спецобязательств для компании до 2021 г. грозит миллиардными убытками для страны. Коболев говорит, что власть должна прекратить все словесные баталии вокруг цены на газ для украинцев, ведь голубое топливо является рыночным товаром — рынок это доказал. Он советует передать формирование цены газа рынку, а НКРЭКУ — предоставить возможность тщательнее контролировать.

"Вопрос сверхприбылей во всем мире решается рентой. Надо вынимать эту прибыль и забирать в пользу страны", — отметил Коболев.

Спросив осведомленного человека о вышеописанной проблеме, получила следующий ответ: "Если бы не разные нюансы, следовало бы сразу поднять цены для населения, уровняв их с ценами для промышленности, где уже давно действуют рыночные законы, существует конкуренция за потребителя. Государство ничего не потеряет, и граждане не пострадают: бюджет получит больше прибыли от повышенных цен, граждане — субсидию из бюджета, но она должна быть монетизирована. Однако эффективным это будет при условии увеличения добычи газа в Украине, конкуренции на рынке бытовых потребителей, как и промышленных. И никакой монополии. Пока "Нафтогаз" является единственным поставщиком для населения, его должен строго контролировать Антимонопольный комитет, и поэтому НАК должна выполнять постановления правительства о спецобязательствах".