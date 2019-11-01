Nord Stream 2: уроки датского

Копенгаген надолго задержал строительство газопровода Nord Stream 2 по дну Балтийского моря в Германию в обход всех транзитных стран, прежде всего Украины. Но…

Событие откровенно неприятное, но в целом ожидаемое. Даже для нас. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в связи с этим констатировал, что решение Дании не стало неприятным сюрпризом. "Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время. Но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения", — написал Коболев на своей странице в Facebook.

Эффективно противодействовать агрессии РФ и "Газпрома", по мнению Коболева, сейчас могут разве что санкции западных стран. Хотя они и устали от жалоб компаний-резидентов о потерях и недополученной прибыли.

Мимо острова Борнхольм…

Заставив "Газпром" рассмотреть несколько вариантов и изрядно помотав ему нервы, энергетическое агентство Дании 30 октября 2019-го выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство части газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток-2") на континентальном шельфе страны. То есть разрешение проложить участок газопровода протяженностью 147 км в принципе без особой смены маршрута трассы.

Дания и так продержалась на удивление долго, более чем на год притормозив строительство российского газопроводного проекта (подробнее "Датский крест для "Газпрома", ZN.UA №26 от 7 июля 2018 г.). Как минимум предстоящей зимой по "Северному потоку-2" не будет транспортировано в Европу ни одного кубометра газа в обход Украины.

Спасибо, датчане, за помощь! Вы сделали намного больше других. Тем более что процесс еще не окончен. Можно (и нужно) подать апелляцию на решение вашего энергетического агентства. И есть надежда на ее вдумчивое и доброжелательное рассмотрение, прежде всего в ваших интересах.

Все вышесказанное — дополнительное время, которое нам так необходимо. Поэтому надо воспользоваться этой форой максимально — для отстаивания интересов Украины.

Эту зиму, как уверяют правительство, НАК "Нафтогаз Украины" и "Укртрансгаз" вместе с создаваемым оператором ГТС, мы можем пережить сравнительно безболезненно. Есть запасы газа и в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), и в хранилищах в Европе. Правда, запасы в ПХГ стран — членов ЕС сформированы в основном тем же "Газпромом", но и европейские компании имеют определенный запас газа. Причем этот газ закуплен при сравнительно низких ценах (около 120–130 долл./тыс. кубометров, весенне-летний тренд на европейском рынке газа).

Конкуренты и союзники

Резкие телодвижения Москвы на этом фоне маловероятны, — по ней же больно ударят (финансово), мало испугав государства Евросоюза. Там сделали выводы из "газовых" кризисов 2006, 2009 и 2014 гг. и достаточно неплохо подготовились к различным вариантам развития ситуации на общеевропейском рынке газа. Это, как неоднократно рассказывало ZN.UA, и построенные соединительные трубопроводы/интерконнекторы (хотя еще не все они достроены), и согласование технологических и технических режимов взаимопомощи прежде всего граничащих государств ЕС и даже граничащих с Украиной. Построены и строятся терминалы для приема и разжижения LNG. Да и тот же азербайджанский газ. Плюс все более нарастающие поставки сжиженного газа (LNG) в страны Евросоюза, причем не только и, вполне вероятно, не столько американского.

Накануне решения датчан европейцы также "порадовали" российский "Газпром" новым ограничением по использованию немецкого соединительного по сути газопровода OPAL. Теперь российская компания снова может использовать его только наполовину, оставляя возможность и трубопроводные мощности для эксплуатации этого газомаршрута другими поставщиками.

Такие же правила ЕС будут касаться и "Северного потока-2". В общем, европейцы пока неплохо "строят" "Газпром". Вместо ожидаемой в Москве позиции диктатора, в Европе российский "Газпром" практически все время пребывает в роли "просителя". Ему постоянно приходится договариваться, искать союзников и идти на уступки.

К слову, ближайшие союзники "Газпрома" по строительству "Северного потока- 2", немцы, тоже играют с "уважаемыми партнерами" свою игру.

Сегодня "Северный поток-2" просто не имеет возможности подключиться к действующим в Европе газовым магистралям: трубопровод EUGAL, который должен будет транспортировать российский газ от побережья Балтики к газотранспортной системе Чехии, банально не готов и до лета 2020-го точно не войдет в строй.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер, конечно, может отчитаться перед Владимиром Путиным об очередной "победе", торжественно выводя трубопровод на немецкий пляж. Но вряд ли рискнет в настоящее время.

Проложить полторы сотни километров за два месяца для россиян проблемы не составляет. Хотя апелляция на решение Дании все- таки может сдвинуть сроки.

Собственно, более двух тысяч километров трубопровода "Северный поток-2" уже построены. Датский участок — это около 12% газотранспортного маршрута через Балтийское море. Но дальше "Северному потоку-2" пока дорожка заказана — некуда, так что данное действо будет откровенным фарсом. Но, напомним, пока некуда.

Дело принципа

Рано или поздно соединительные трубопроводы будут построены, и газ по ним пойдет. Надежды на остановку/блокирование российского проекта "Северный поток-2" посредством введения санкций достаточно смутные. Тем более что многие страны Евросоюза в нем откровенно заинтересованы. И не только Германия и Австрия, но и Болгария, Венгрия, Румыния. Последние демонстрируют свою поддержку "Северному потоку-2" во всех европейских и евроатлантических организациях, на геополитическом ринге.

Для Берлина проект Nord Stream 2— дело принципа и демонстрация того, "кто в европейском доме хозяин: мы или Трамп?".

Такова реальность, как бы она нам не нравилась. Трубы будет класть "Газпром", который от непрерывного потока пинков за прошедшие пять лет заметно поумнел. Стало меньше спеси в стиле "мы все построим и всех выстроим". По крайней мере, публично.

Но оказалось, что условия диктуют вовсе не они. И на восточном конце трубы не российский энергогегемон, а таки банальный сырьевой придаток, пардон, "великая энергетическая сверхдержава". Да, это звучит помпезнее, чем "великая кукурузная". Но утешение слабое, — смысл тот же. Москве придется грозно надувать щеки для внутреннего пользования и… играть по чужим правилам, которые россияне подробно изучили и быстро находят в европейских энергодирективах и правилах удобные для себя лазейки.

"Замена глобуса" на более комфортный для нас не предусмотрена

Особого повода для радости в связи с попытками европейцев укротить "Газпром" у нас быть не может. Если европейцы неплохо подготовились к новой реальности, то Украина привычно идет к 2020-му в полуразобранном виде. Программа увеличения добычи газа с треском провалена. Анбандлинг придется срочно лепить в буквальном смысле в режиме "студент перед зачетом" — на коленке, несмотря на принятый 31 октября конституционным (!) большинством закон про анбандлинг (видимо, не зря плакала над этим документом и непринятыми поправками даже депутат из фракции "Слуга народа"). Проблемы платежной дисциплины внутри страны далеки от разрешения…

Ситуация с партнером/партнерами по эксплуатации украинской ГТС, как и ожидалось, зависла во времени и пространстве. Желающих на самом деле или нет, или их предложения сводятся к следующему: "Давайте мы порулим украинской ГТС бесплатно".

Светлым пятном на этом фоне выглядит разве что Стокгольм (и то условно), а точнее, решения арбитров в основном в пользу "Нафтогаза Украины". Без них сейчас бы не по нашей просьбе искали и арестовывали (или пытались это сделать) зарубежные активы "Газпрома", а россияне гонялись бы за нашими активами.

Кстати говоря, это далеко не всегда хорошо для нас, — противник (уважаемый партнер) стал умнее. Например, один из сценариев переговоров "газпромовцев" заключается в том, что вместо подписания "транзитного" договора (на год или 10–15 лет, как предлагает Еврокомиссия) россияне могут… начать поставки газа просто в "ежедневном" режиме. Благо, европейское энергетическое законодательство это позволяет.

Более того, такая схема уже отработана "Газпромом" на практике. Именно в таком режиме российский газ поставляли прошедшей зимой через Грузию в Армению. Вполне в соответствии с европейскими директивами и лучшими мировыми практиками.

Мы точно готовы к такому сценарию?

Происшедшее и происходящее лишний раз подтверждает нехитрую истину: все зависит прежде всего от нас. Союзники, даже (и тем более) ситуативные, — это хорошо, но бесконечно решать наши проблемы они не будут. К тому же ситуация изменчива.

По факту нам и так "выиграли" "транзитный" год. Но предстоящая зима далеко не последняя. Пора самим двигаться, а не громко рыдать о вселенской несправедливости.

Опции "заменить глобус на другой, более комфортный" в правилах международной игры не предусмотрено. Ни в Европе, ни в США.