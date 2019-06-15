Иллюзия энергорынка

С 1 июля 2019-го монополия этой компании будет узаконена "либерализованным" уже правительством рынком электроэнергии: конкуренция производителей электроэнергии остается теорией, а цены по-прежнему будут регулироваться.

Такова перспектива энергореформы после скандальных решений Кабмина 22 мая, 5 и 12 июня (последнее, как и предыдущие, правительство все еще дорабатывает, и что получим на выходе, можно снова лишь предполагать). Спонтанные решения правительства только усугубляют проблемы реформы рынка электроэнергии, если вообще не дискредитируют ее. Так для кого это рынок?

Зачем нужна реформа энергорынка

Суть новой модели энергорынка — открытая конкуренция между производителями электроэнергии (генерацией) на аукционных торгах, в результате которой должна формироваться рыночная объективная оптовая цена. Вместо одного покупателя/продавца — госпредприятия "Энергорынок" — должны появиться как субъекты и работать по новым правилам другие производители и продавцы электроэнергии. Но правительство выписало эти правила таким образом, что говорить о конкурентном рынке пока приходится как о теории.

Предпосылки создать реально конкурентную модель рынка электроэнергии были. Его основы заложены в Законе Украины "О рынке электрической энергии", с боями принятом парламентом и утвержденном в апреле 2017 г. Несмотря на жесточайшее противостояние энергетического лобби и отдельные недоработки, которые надеялись исправить, как говорится, по ходу пьесы, — до введения основных положений закона 1 июля 2019 г. Но, похоже, сами участники энергорынка не особо верили в то, что закон будет введен, поэтому многие из них, если не большинство, до недавнего времени взирали на подготовку (техническую и методологическую) к внедрению либеральной модели рынка электроэнергии со стороны и беспристрастно. Пока не осознали, что работать предстоит по новым правилам, которые, увы, учитывают интересы только самых крупных производителей электроэнергии и оставляют огромное количество лазеек для недобросовестных конкурентов.

Какой будет судьба нового рынка электрической энергии, кроме Закона Украины "О рынке электрической энергии", определяют правительство, энергорегулятор и парламент. Последний пытался перенести дату введения новой модели энергорынка с 1 июля на 1 октября, чтобы дать возможность его участникам за три месяца отладить механизм, а регулятору (НКРЭКУ) и правительству — принять все необходимые решения для полноценного внедрения рынка. Но это предложение в Верховной Раде не прошло. И менее чем через две недели (если парламент не предпримет еще одну попытку перенести дату, и если она не увенчается успехом) новая модель энергорынка вступит в силу.

"Объем энергорынка уже превышает газовый на более чем 7 млрд грн"

Скорее, вопреки всему, к началу старта новой модели энергорынка его участники, можно сказать, опередили рынок природного газа. Благо, все это время они имели возможность наблюдать и изучать опыт и ошибки его реформирования. Поэтому сравнение основных значимых показателей рынка газа и рынка электроэнергии вполне уместно и очень даже поучительно (см. рис. 1).

По подсчетам НЭК "Укрэнерго", объем электроэнергетического рынка уже составляет 207,2 млрд грн (цена электроэнергии как товара для производителей). Сравнение не в пользу рынка газа, хотя на разработку и внедрение последнего потрачены сотни миллионов долларов и немало часов, в том числе иностранных консультантов и экспертов.

По данным энергорегулятора (НКРЭКУ) и "Нафтогаза Украины", объем рынка природного газа в денежном выражении составляет около 200 млрд грн в год (учитывая среднеоптовую цену газа за предыдущий год).

Но и над новой моделью энергорынка также работали не один год.

Финансовый объем электроэнергетического рынка (платежи за электроэнергию как товар), по данным Минэнергоугольпрома, уже составляет 207,2 млрд грн. И продолжает расти. Об этом рассказал председатель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук журналистам как раз накануне ожидавшихся судьбоносных решений правительства о порядке проведения аукционов и возложении спецобязательств (ПСО) на производителей электроэнергии во избежание резкого удорожания электроэнергии для населения (бытовых потребителей) с 1 июля.

Сравнивая основные показатели обоих рынков, в частности, количество участников и другие, можно сказать, что рынок электроэнергии теоретически опережает газовый и по другим показателям. Но есть и общие нюансы, которые делают обе конструкции достаточно виртуальными, — наличие весьма ограниченного числа производителей. На рынке газа мало кто может соревноваться с "Нафтогазом", который продает газ и добываемый "Укргаздобычей", и импортируемый. И это большая часть газа на рынке.

На энергорынке три основных производителя электроэнергии, доля которых в общем энергобалансе составляет почти 84%, — НАЭК "Энергоатом", ДТЭК и "Укргидроэнерго", — также фактически доминируют в генерации (см. рис. 2).

При этом доли основной генерации электроэнергии значительно отличаются при сравнении их стоимости. Например, доля государственного "Энергоатома" в общем объеме производства электроэнергии составляет в среднем по году 55%, а вот стоимость произведенной АЭС энергии — всего 26,6%. В то время как доля ДТЭК Рината Ахметова в общем производстве (именно им принадлежит большинство ТЭС) равна 29,5%, а стоимость — 47,1% (см. рис. 3).

Правда, на "Нафтогаз", как и на государственные энергокомпании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", правительством возложены специальные обязательства (ПСО), что несколько ограничивает их поле влияния (но не прибыль). И заодно, по мнению многих, в том числе и зарубежных экспертов, наличие ПСО в таких масштабах только создает иллюзию рынка, так как сохранение двух различных цен — для бытовых потребителей и промышленности — создает и провоцирует массу коррупционных возможностей для маневра на разнице цен. А ведь задача и рынка газа, и новой модели рынка электроэнергии как раз и состоит, повторюсь, в создании равных возможностей и открытой конкуренции за потребителя, в результате чего он (потребитель, то есть каждый из нас) вправе рассчитывать на рыночное снижение цен.

При этом с наибольшей прибылью может оказаться ДТЭК, продавая на самом дорогом рынке свою самую дорогую электроэнергию (см. интервью главы НЭК "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука "Зелено-угольный парадокс" украинской энергетики", ZN.UA №19 от 25 мая 2019 г.).

Каким был рынок электроэнергии

Уже больше 15 лет рынок энергопоставок Украины работает, как в свое время рынок Великобритании, по образу и подобию которого его создавали. То есть как своеобразный пул или, точнее сказать, как рынок единого покупателя и продавца. Это означает, что все производители электроэнергии (генерация) продают всю выработанную электроэнергию госпредприятию (ГП) "Энергорынок". Тарифы для каждого производителя устанавливает НКРЭКУ. ГП "Энергорынок" из общего объема продавало энергию тогдашним облэнерго (тарифы для которых также устанавливала НКРЭКУ). Облэнерго были и операторами распределительных систем (как до недавних пор на рынке газа облгазы), и поставщиками электроэнергии непосредственно потребителям (см. рис. 4).

Но с начала 2019 г. вступил в действие первый этап энергореформы. И уже с января потребитель может выбрать себе поставщика электроэнергии (это могут быть генерирующие компании или трейдеры). Для крупных энергопотребителей эта опция работает. Проблема с малыми и мелкими, также возможность выбора поставщика энергии остается теоретической для населения.

Пока же все генерирующие компании поставляют в ГП "Энергорынок" произведенную энергию, каждый — по своему тарифу. А поставщики по средней цене (ОРЦ, оптово-розничной цене) ее покупают и продают потребителям. Но уже с сопутствующими наценками.

ОРЦ — это общая сумма затрат непосредственно производителей, оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго", операторов систем распределения, той части облэнерго, которая выполняет эту функцию. Эту сумму делят на общее количество произведенной электроэнергии и таким образом получают оптово-розничную цену.

Как будет работать новая модель энергорынка

Как будет работать новая модель рынка электроэнергии в оптовом сегменте (см. рис. 5), на самом деле покажет практика. И очень скоро. Но идея такова: рынок двусторонних контрактов (наиболее прогнозируемый и стабильный для поставщиков, потребителей и операторов сети передачи и распределения) должен составить не менее 70%. И это будет самая дешевая электроэнергия. Если у вас случился перебор/недобор, тогда докупаете/продаете на внутрисуточном рынке (с лагом в два часа, что уже дороже) или рынке "на сутки вперед", что еще дороже. Самыми дорогими будут балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Здесь и смогут заработать "Укргидроэнерго" и ДТЭК, поставляя энергию в часы пик для объединенной энергосистемы (ОЭС), разумеется, по самой высокой цене.

Очень многое будет зависеть от четкости и своевременности передачи данных участниками рынка оператору системы передачи — НЭК "Укрэнерго". Надеюсь, скандальный опыт введения суточного учета на рынке газа стал для энергетиков хорошей наукой… Сейчас они все активно проходят тренинги, осознав, что обратной дороги нет, а без полноценного владения методикой они враз вылетят в самый дорогой рынок — балансирующий или вспомогательных услуг. А там через три месяца, как установлено законодательством, — и прямая дорога в суд или к банкротству.

Показательно и то, как и кто влияет на правила игры и цены на рынке электроэнергии в старой и новой версии (см. рис. 6).

Сохраняется и усиливается роль регулятора (НКРЭКУ) и Антимонопольного комитета, который, возможно, пересмотрит свое отношение к основным участникам энергорынка и предметно изучит их влияние (а не только злоупотребление монопольным положением). Нивелируется роль совета оптового рынка, что логично, так как в прежнем виде он перестанет действовать с введением новой модели энергорынка. Возрастает роль и ответственность оператора системы передачи (НЭК "Укрэнерго").

Роль оператора системы передачи электроэнергии, оператора рынка и гарантированного покупателя

Новый рынок электроэнергии требует новых функций. И если с оператором системы передачи все относительно понятно (передача электроэнергии и диспетчеризация), то есть вопрос по поводу того же ГП "Энергорынок", который с 1 июля будет выполнять две функции (см. рис. 7). Почему? Да потому, что толком неизвестно, заработает ли новая модель как часовой механизм, без сбоев. И потому, что кто-то же должен выкупать неравномерно производимую "зеленую" энергию (привет лоббистам "зеленки). Вот этим и будет для начала заниматься ГП "Энергорынок", которое правительство наделило титулом и функциями гарантированного покупателя.

Даже если все откажутся от этой электроэнергии, гарантированный покупатель обязан ее купить. Причем по тарифам, которые намного выше, чем у других видов генерации. Такова плата за введение и развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ). И пока тарифы на электроэнергию из ВИЭ максимально не приблизятся к другим видам генерации, в энергосистеме постоянно должен быть оперативный резерв мощностей, который и будет зарабатывать на балансировании, прежде всего гидро- и тепловая энергетика.

Так что потеряет Ахметов при автоматической отмене с 1 июля формулы "Роттердам+"? Ничего! Даже может еще больше заработать. Не зря же ДТЭК в последние месяцы активно выступала против отсрочки введения либерализованной модели энергорынка. Уж там-то считать умеют. И, видимо, более оперативно и лучше, чем в правительстве Гройсмана.

Как импорт электроэнергии может повлиять на стабилизацию и уменьшение цен

Не обремененный проблемами энергорынка читатель справедливо спросит: "Если в стране и так излишек электроэнергии, то зачем ее еще и импортировать?". Вполне логичный вопрос, на который есть такой же логичный ответ. Если кратко: для баланса, прежде всего ценового. И для практической, а не только виртуальной конкуренции производителей в Украине (см. рис. 8). Потому что в Европе стоимость электроэнергии зачастую ниже, чем той же ДТЭКовской тепловой.

Глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук так публично объяснил, зачем нужен импорт электроэнергии для объединенной энергосистемы страны:

— На рынке уже есть сотни независимых поставщиков, готовых к потере части своих прибылей ради платежеспособного клиента. Но где они купят эту электроэнергию, чтобы поставить ее населению и другим потребителям?

У производителей праздник конкуренции будет для очень небольшого круга избранных. Поскольку так сложилось за годы нашей независимости, что в руках одной известной частной вертикально интегрированной компании и двух крупных государственных сосредоточено около 85% всего производства электроэнергии. Причем в сегменте так называемой базовой энергии (base load), то есть той, которая потребляется ровным графиком как минимум сутки и должна быть более дешевой, две компании ("Энергоатом" и ДТЭК) производят свыше 80%. А при покрытии пикового потребления и при балансировании (более дорогая энергия) три компании — ДТЭК, "Укргидроэнерго" и "Центрэнерго" — контролируют свыше 90% рынка.

А еще есть отдельная торговая зона Бурштынской ТЭС, работающая синхронно с Европой, и там среди национальных производителей ДТЭК единолично контролирует 95% производства электроэнергии. Приведенные цифры явно выше тех, которые в соответствии с антимонопольным законодательством идентифицируют признаки монопольного положения (три компании или меньше контролируют 50 и более процентов рынка).

Есть ли шанс на конкуренцию, и как это повлияет на цены для потребителей?

— Пути выхода из ситуации можно разделить на внутренние и внешние, объясняет Ковальчук. — Сейчас предлагается, на начальном этапе инсталляции рынка, ограничить цену электроэнергии для следующих сегментов: рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок. Ограничения обсуждаются приблизительно на уровне сегодняшней оптовой рыночной цены или средневзвешенной цены генерации.

Кроме того, предлагается возложить на государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" обязанность продавать значительную часть произведенной энергии по последней регулируемой цене (то есть по сложившейся во втором квартале 2019 г.). Причем для "Энергоатома" эта доля достигает 90%. (Это следует из опять-таки неопубликованного решения Кабмина от 12 июня.)

На первый взгляд, это рациональная идея, которая сдержит возможный рост цены и позволит продолжать поставлять электроэнергию для населения по текущей дотационной цене.

Кстати, известно ли вам, что сейчас цена энергии как товара для населения в отдельных регионах близка к нулю? Причем иногда с отрицательной стороны. Если не верите, откройте на сайте НКРЭКУ данные о тарифах на второе полугодие и сделайте простой расчет для, например, Закарпатья. Средневзвешенный тариф для населения (1,06 грн) минус тариф оператора системы передачи ("Укрэнерго"), минус тариф оператора системы распределения (часть каждого бывшего облэнерго), минус тариф поставщика универсальных услуг (другая часть бывшего облэнерго). Удивитесь...

Так вот, предложенные ограничения позволят временно регулировать цены на электроэнергию с точки зрения их неповышения, но рынка как такового не будет (см. рис. 9). Если все будут продавать или по установленной регулируемой цене на специальных аукционах, или по "максимально разрешенной", то в чем рынок?

Для устойчивого развития нужно создать РЕАЛЬНУЮ конкуренцию. Не забирать энергию "Энергоатома" (90%, как решило правительство) и "Укргидроэнерго" (20%) из конкурентного сегмента, а наоборот, на одной торговой площадке обеспечивать им ценовое противостояние с тепловой генерацией. Ограничивать рыночную власть крупных игроков, вплоть до разделения их на меньшие субъекты в случае необходимости. Если надо, кому-то временно компенсировать разницу в ценах, делать это в денежном эквиваленте, а не натуральным хозяйством...

Но мы имеем такие решения от органов государственной власти, какие имеем. В любом случае в ближайшее время нужно будет совершенствовать модель рынка электроэнергии именно для развития конкуренции. А не создавать дополнительные коррупционные риски и возможности непрозрачных и сложных процедур продажи электроэнергии государственных компаний (по регулируемым ценам, в разы ниже рыночных) частным поставщикам в ними же определенных объемах на "уникальной" платформе частной биржи.

И это при том, что в стране есть одна из лучших в мире торговых площадок — ProZorro.

Зачем вообще внедрять открытые либерализованные рынки, если не для роста конкуренции и снижения цен на товары? Подчеркиваю, не сдерживания роста цены, а именно снижения!

В любых обстоятельствах всегда исповедую принцип делать "максимум полезного максимально прозрачно", чтобы нивелировать риски и угрозы. Поэтому прошу обратить внимание, что с 1 июля 2019 г. в нашу страну становится возможным (наконец) импорт электрической энергии. В условиях, когда цена на тепловую генерацию в Украине превысила среднеевропейские цены на электроэнергию, импорт может стать пусть и частичным, но решением проблемы дефицита конкуренции.

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Итак, при долгах за электроэнергию свыше 33 млрд грн, сформированных прежде всего теплоэнергокомпаниями и водоканалами, при существовании перекрестного субсидирования, при отсутствии реальной конкуренции, при спецобязательствах (ПСО) для крупнейших государственных генерирующих компаний новая модель рынка электроэнергии будет запущена с 1 июля. Вводя ПСО и выбивая тем самым с конкурентного рынка 90% производимой электроэнергии "Энергоатома" и 20% "Укргидроэнерго", правительство надеется избавить сограждан (бытовых потребителей) от ценового шока, обещая, что тарифы на первых порах поднимутся не более чем в 1,5 раза. Но при этом Кабмин умалчивает, что вся ценовая нагрузка автоматически, как и прежде, будет перенесена на промышленных энергопотребителей всех категорий. Для них цена рискует вырасти на 40–60%. На практике это означает тотальное подорожание почти всей производимой в Украине продукции и очередной виток инфляции. Плюс неконкурентоспособность энергозатратных товаров Украины на внешних рынках.

Легче нам будет от того, что в платежках за электроэнергию цены не очень увеличатся, зато такая "экономия" и "забота" правительства обернется подорожанием большинства даже жизненно необходимых продуктов, товаров и услуг? Плюс правительству еще придется платить за ПСО. Из наших же карманов и с наших счетов.