Хитрый план реформатора

Уникальность "Укрнафты" не только в том, что она больше всех в стране добывает нефти, но и в структуре ее собственности: государству принадлежит контрольный пакет акций (50%+1 акция), однако рычаги контроля с 2003-го находятся в руках группы "Приват" Игоря Коломойского, которому фактически принадлежат 43% акций. А также в том, что при официальной почти убыточности для государственных акционеров "Укрнафта" постоянно генерирует прибыль для миноритарных.

Однако изюминка в том, что госакции "Укрнафты" находятся в управлении государственной компании "Нафтогаз Украины", а ее менеджмент называет себя реформаторами. Действительно, после Революции достоинства "Нафтогаз" добился некоторых успехов в управлении газодобывающей компанией "Укргаздобыча" и нефтетранспортной "Укртранснафта". Есть у НАКа и другие победы, в том числе пирровы.

Но особняком в этой группе компаний стоит "Укрнафта" — в ней нет ни одного ставленника "Нафтогаза". А случаи открытого вывода средств из "Укрнафты" в пользу структур "Привата" не получают должной оценки наблюдательного совета, возглавляемого Андреем Коболевым.

После очередного расследования ZN.UA, вскрывшего неэффективные продажи аммиака "приватовскому" заводу "Днепразот" в 2017–2018 годах, мы обратились с вопросами к председателю наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" Андрею Коболеву, одновременно возглавляющему правление НАК "Нафтогаз Украины".

"Никому ничего не скажу"

Ответы на вопросы мы получили в письменном виде. К сожалению, их трудно назвать информативными, в основном обтекаемые формулировки без особой конкретики. Например, "Нафтогаз" предложил "Укрнафте" выкупить весь природный газ первого квартала 2018-го, но получил отказ. Нефтедобытчик предпочел поставить свой газ на завод "Днепразот", где с 2010-го производил аммиак с дальнейшей продажей тому же "Днепразоту".

Согласитесь, интересно узнать, что в итоге было выгоднее? И кому? В своих ответах Андрей Коболев отказывается внятно об этом заявить, хотя потери "Укрнафты" по сравнению с рыночными ценами на газ составили около 40 млн долл. При этом газ "Укрнафты" очень бы не помешал, когда "Нафтогаз" призвал: "Прикрути". (И сейчас не помешает.)

Такой ответ можно понять. Если Коболев как глава наблюдательного совета заявит об убытках "Укрнафты", логичен другой вопрос: почему он до сих пор не уволил менеджмент этой компании? А от этого вопроса, от признания очевидного — продолжения работы "Укрнафты" на "Приват", Коболев уходит на протяжении всего интервью. Во всем, мол, должны разобраться НАБУ, МВД, Генпрокуратура, аудиторы. Но, получается, только не глава набсовета "Укрнафты", который может вычистить эту компанию за месяц.

Далее. В "Укрнафте" до сих пор работают люди, которые помогали выводить деньги из нее на протяжении последних 15 лет, включая события 2015 года, когда на "приватовские" структуры ушло 15 млрд грн. (Теперь эту же сумму "Укрнафта" должна госбюджету, она — крупнейший должник.) Более того, в "Укрнафте" работают люди, которые проходят по уголовным делам о нанесении ущерба самому "Нафтогазу", то есть Коболев прекрасно знает ситуацию и способности этих персонажей. Но снова разводит руками: ничего не могу поделать, оценку должны дать правоохранители.

Оказывается, не в силах глава набсовета повлиять и на председателя правления компании Марка Роллинса, который по сути снисходительно относится к людям, которые помогали украсть из "Укрнафты" миллиарды и которые продолжают играть на стороне негосударственных акционеров. Более 95% добываемых энергоресурсов "Укрнафта" продает структурам "Привата", у них же покупает нефтепродукты — это крупнейший пункт затрат компании.

Может, нужно уволить/заменить такого председателя правления? Коболев четыре года объяснял свое бездействие акционерным соглашением, подписанным "Приватом" и Тимошенко в 2010 году. Но когда Лондонский арбитраж в апреле этого года дал зеленый свет, глава НАКа и набсовета "Укрнафты"… нанял аудиторов и затеял проверку. Когда ее проведут, как, никто не знает…

Чем вызвана такая не совсем реформаторская тактика Андрея Коболева? Боязнью Коломойского? Выходит, для НАКа он страшнее "Газпрома"? Или какими-то политическими договоренностями? Или снова коррупция? Неизвестно. Мы же хотим надеяться, что это какой-то хитроумный многоходовый план, направленный на взятие измором Игоря Коломойского и принуждение к переходу на эффективную работу "Укрнафты" в интересах всех акционеров.

Василий Артюшенко, ZN.UA

Председатель наблюдательного совета об "Укрнафте" — минимум и кратко

— Андрей Владимирович, с чем связана пассивная позиция "Нафтогаза Украины" в управлении "Укрнафтой" в последние четыре года, в течение которых мы стали очевидцами различных схем по выводу средств из этой компании и, как следствие, ее превращения в крупнейшего должника госбюджета?

— "Нафтогаз Украины" использовал доступные ему законные инструменты для восстановления контроля над "Укрнафтой". Из-за наличия акционерного соглашения 2010 года и особенностей законодательства эти инструменты имеют определенные ограничения. Для сбора доказательств, на основании которых можно принимать решения, которые не удастся отменить в суде, критической является работа правоохранительных и следственных органов (см. хронологию отношений "Нафтогаза" с "Укрнафтой", в том числе связанных с управлением предприятием — рис. 1).

— В последнее время "Укрнафта" часто заявляет, что в 2015 году государство вернуло себе контроль в компании. На основании чего? Вы с этим согласны?

— Процесс возвращения "Укрнафты" под государственный контроль — сложная и долгая история. Основные этапы представлены на рис. 2.

— Как вы расцениваете решение Лондонского суда в отношении акционерного соглашения акционеров ПАО "Укрнафта"?

— 26 апреля 2018 года Лондонский международный арбитражный суд вынес арбитражное решение в споре по иску миноритарных акционеров "Укрнафты" против "Нафтогаза". Арбитры пришли к заключению, что ключевые положения акционерного соглашения между "Нафтогазом" и компаниями И.Коломойского по корпоративному управлению "Укрнафты" не подлежат выполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины.

В частности, не подлежит выполнению часть статьи 9 акционерного соглашения, которая, среди прочего, предусматривает, что шесть членов наблюдательного совета "Укрнафты" избирают из числа кандидатов, предложенных "Нафтогазом", а председателя правления "Укрнафты" и еще пять членов наблюдательного совета "Укрнафты" — из числа кандидатов, предложенных компаниями И.Коломойского, являющимися миноритарными акционерами "Укрнафты". Статья 9 также предусматривает, что персональный состав правления "Укрнафты" должен утверждаться наблюдательным советом "Укрнафты" по предложению главы правления.

При этом Трибунал постановил, что в целом акционерное соглашение является действующим, хотя ключевые его положения по корпоративному управлению "Укрнафтой" являются не подлежащими выполнению.

Компания расценивает решение суда как положительное.

— ZN.UA известно, что накануне Нового года НАК "Нафтогаз Украины" предлагала "Укрнафте" выкупить весь объем ее газа, но получила отказ. Уточните, пожалуйста, каким было предложение "Нафтогаза", насколько оно конкурентоспособное?

— Предложение "Нафтогаза" было конкурентоспособным и полностью отвечало рыночным реалиям того времени.

— Уже известны схемы вывода из "Укрнафты" 15 миллиардов гривен в 2015 году — отгрузка нефти без оплаты и предоплата за нефтепродукты десяткам компаний с минимальными уставными фондами. Как глава набсовета, вы инициировали расследование этого эпизода с целью выяснить принадлежность компаний, на которые были выведены средства. Чем оно закончилось, и планируете ли вы вернуться к этому вопросу? Вы уже понимаете, кому ушли эти деньги?

— О выводе средств из "Укрнафты" в 2015 году смотрите выше (рис. 1). Оценку этим действиям должны дать правоохранительные органы.

— Уже при Марке Роллинсе в конце 2015 года структурное подразделение НГДУ "Полтаванефтегаз" закупило у компаний группы "Приват" нефтепродуктов на 4 миллиарда гривен, а в начале 2016-го продало их другим компаниям со счетами в Приватбанке за 2 миллиарда гривен, которые компания также не получила. Вы разбирались в этом эпизоде?

— В скором времени начнется аудит внутренних бизнес-процессов и операционной деятельности "Укрнафты" независимой аудиторской фирмой ПАО "КПМГ Аудит", привлеченной НАК "Нафтогаз Украины" как акционером согласно статье 76 Закона Украины "Об акционерных обществах" с целью проверки конкретных финансово-хозяйственных операций ПАО "Укрнафта".

По результатам проведения этих проверок наблюдательным советом ПАО "Укрнафта" будут приниматься соответствующие управленческие решения.

— Договоры, в результате которых "Укрнафта" потеряла колоссальные ресурсы в 2015 году, курировал глава юридического направления Вячеслав Карташов, бывший адвокат Игоря Коломойского. При Марке Роллинсе он не только не был уволен, но и стал правой рукой нового главы правления, тем самым значительно усилив свои позиции в компании. Очевидный конфликт интересов привел к тому, что мы не видим особых успехов в возврате дебиторской задолженности "Укрнафты". Кроме того, нам известно, что Карташов подготовил иски к НАКу о возврате "Укрнафте" несуществующего газа. Как вы оцениваете работу Карташова?

— Вопрос хозяйственной деятельности ПАО "Укрнафта" за 2015 год и роль его менеджмента являются предметом досудебного расследования уголовного производства №42015000000000722 от 16 апреля 2015 года, проводимого сейчас детективами Национального антикоррупционного бюро Украины. Результаты этого расследования могут стать официальным основанием для принятия наблюдательным советом соответствующих кадровых решений относительно членов правления.

Кадровые решения относительно других работников являются исключительно прерогативой исполнительного органа общества. Вячеслав Карташов не входит в правление "Укрнафты". Давать оценку его работе должен его непосредственный руководитель — председатель правления ПАО "Укрнафта" Марк Роллинс.

— "Укрнафта" не раскрывает схему получения нефтепродуктов для реализации через свою розничную сеть. Известно лишь, что это нефтепродукты НПЗ "Укртатнафта", принадлежащего группе "Приват". В отчете компании за 2017 год сказано, что "Укрнафта" снова начала продажи по договорам комиссии и даже передала неизвестной фирме топливо на 2,382 миллиарда гривен. Вам что-либо известно о схеме закупок и реализации топлива "Укрнафтой"?

— Председатель наблюдательного совета общества не имеет права вмешиваться в его операционную деятельность. Оценку эффективности управления "Укрнафты" наблюдательный совет готовит на собрание акционеров. На данный момент компания "ПрайсвотерхаусКуперс" (Аудит) проводит аудит работы общества в 2017 году. По результатам этого аудита наблюдательный совет "Укрнафты" и акционеры будут делать выводы о деятельности руководства компании, в том числе, возможно, и кадровые.

— Согласно отчету "Укрнафты" за 2017 год, цена реализации аммиака, который она произвела на заводе "Днепразот" группы "Приват", оказалась почти вдвое ниже рыночной, а потери оцениваются в 2,3 миллиарда гривен. Компания уже заявила, что с 1 апреля не работает с "Днепразотом", а реализует газ на рынке.

Вы планируете исследовать деятельность "Укрнафты" по реализации аммиака в 2017 году и ранее?

— Как уже отмечалось, в скором времени начнется аудит внутренних бизнес-процессов и операционной деятельности общества независимой аудиторской фирмой. Среди вопросов, которые будут проверяться, в том числе будут операции, связанные с производством и реализацией аммиака.

Деятельность "Укрнафты" в сфере реализации аммиака также изучается правоохранительными органами. После получения заключений наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" будет принимать соответствующие решения.

— Известно, что в свое время вы были против назначения Феликса Лунева в правление "Укрнафты", поскольку к нему есть вопросы по его работе в "Нафтогазе" советником вашего предшественника Евгения Бакулина. Однако Марк Роллинс назначил его вице-президентом по коммерции. Теперь много вопросов к коммерческому блоку, учитывая заниженные цены на производимые "Укрнафтой" ресурсы. Какие претензии есть у НАКа к данному менеджеру, и как будете поступать применительно к его работе в "Укрнафте"?

— Феликс Лунев не входит в состав правления "Укрнафты", поэтому возможности "Нафтогаза" влиять на его работу ограничены. Надеемся, правоохранительные органы дадут его работе объективную оценку, на которой мы будем базироваться при принятии дальнейших решений.

— По имеющимся данным, правление "Укрнафты" настойчиво просит у наблюдательного совета годовые бонусы по зарплатам. Что вы думаете по этому поводу и как оцениваете работу этой команды?

— "Нафтогаз Украины" не согласовал выплаты бонусов менеджменту "Укрнафты".

P.S. Надеемся, после окончания аудита наблюдательный совет все же примет соответствующие решения относительно работников ПАО "Укрнафта", не без участия которых компания стала крупнейшим неплательщиком налогов в госбюджет и продолжает работать в интересах миноритарных акционеров.