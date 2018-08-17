Газодобычу завалят "ждуны"?

В первом полугодии 2018-го добыча природного газа в стране упала. Это все, что нужно знать о состоянии программы по обещанному резкому наращиванию его добычи в Украине.

Концепцией развития газодобычи ставится задача нарастить ее с 20 до 27 млрд кубометров в 2020-м. Уже ясно, что выполнена она не будет. По крайней мере, не в назначенные сроки. Планы трещат по всем пунктам. Темпы прироста добычи "Укргаздобычи" (УГД) заметно ниже намеченных. Добыча частных компаний, после первоначального скачка в 2012–2014 гг., уже третий год замерла на отметке 4,2–4,5 млрд кубометров. Третий участник процесса, "приватовская" "Укрнафта" (говорить о ее полугосударственном статусе как-то неловко), уверенно сбрасывает добычу газа по 10–15% в год.

А времени все меньше. В ближайшие пару-тройку лет резко упадут доходы от транзита. Прочем абсолютно во всех сценариях, независимо от того, будет или нет построен "Северный поток-2" через Балтику. Черноморский "турецкий" обход Украины по факту уже в стадии достройки. Многострадальный консорциум по управлению украинской ГТС тоже означает уход части доходов новым инвесторам.

В этих условиях наращивание собственной добычи снизило бы ценовые потери и давление на гривню (понадобилось бы тратить меньше валюты на импорт газа). Однако газодобычу задавила "жаба", зеленая, украинская.

Последние четверть века самым выгодным делом в стране был распил имеющихся госактивов. Так как в нефтегазовой отрасли наследство было богатое, и пилить было что, она оказалась одним из лидеров этого процесса. Менялись разве что фамилии. Схемы Лазаренко, Тимошенко плавно перетекали в наработки Фирташа, Бойко, Ставицкого, Злочевского и не только их. В итоге планы роста добычи быстро уперлись в острое желание кучи людей на ней заработать и в банальное отсутствие площадок для наращивания добычи.

Большинство мало-мальски вкусных участков с запасами давно имеет хозяев. Иногда их резервировали едва ли не целыми районами. Например, при Януковиче (это предыдущая "злочинна влада") процесс выглядел так. В 2011–2013 гг. Полтавская облрада выдала 75 согласований на получение специальных разрешений на нефтегазовые площадки. 45 согласований пришлось на 2011 г., причем 27 (60%) отстегнули "Голден Деррик" Эдуарда Ставицкого, как раз возглавлявшего Государственную службу геологии и недр Украины, а затем и Министерство энергетики. Его многолетний партнер, экс-министр Злочевский мудро концентрировался не только на Полтавщине, и не на одной фирме. В результате с ним связывают 14 компаний, получивших от любимой Родины 38 участков.

Укргаздобыча / Facebook

Майдан приостановил было этот увлекательный процесс. На какое-то время. И Ставицкий, и Злочевский оказались в бегах. Но окончилось все достаточно благополучно. Революция у нас, как известно, достоинства, и когда "достойные люди" более-менее утряслись, с ними договорились о судьбе накопленного "барахлишка".

В итоге государству вернулся шиш с маслом. Оно проиграло большинство судов честнейшим приобретателям участков. Ставицкому, правда, пришлось уступить имущество в пользу умного, а главное, очень договороспособного на Печерске российского олигарха Павла Фукса. "Голден Деррик" переименовали, а лицензии вывели на 18 новых компаний. Но это дело житейское и решаемое.

Злочевскому и продавать ничего не понадобилось. В прессе, правда, возникают клеветнические инсинуации, за сколько в одной из самых коррумпированных стран мира обошлось решение. Но детали этой клеветы будут ясны лет так через 4–5, когда или "предыдущая "злочинна влада" поменяется, или новые партнеры перессорятся и будут в лондонских судах выяснять, кто, кому и как платил, и кто кому задолжал. Благо, опыт таких процессов накоплен.

К тому же наше законодательство дает прекрасную возможность "заныкать" себе кусочек Родины (в данном случае — площадку с запасами углеводородов) и просто держать про запас, почти или даже совсем ничего не делая. Появился милый термин "спящая" лицензия, тихо ждущая покупателя с толстым кошельком.

В цифрах это выглядит так. На начало 2016-го (данные Государственного информационного геологического фонда Украины) общее количество действующих разрешений на геологическое изучение и добычу нефти и газа составляло 502. Из них 108 — на геологическое изучение недр (в том числе опытно-промышленную разработку (ОПР) месторождений). Еще 94 — на геологическое изучение недр, то есть ОПР, с последующей добычей нефти и газа. Остальные три сотни — на добычу. Так вот, из 108 спецразрешений на геологическое изучение 81 было действительно более пяти лет (из них 46 — вообще более десятка лет). Это при том, что для изучения пяти лет хватает с запасом. Причина тоже вполне ясна — при переводе месторождений на постоянную добычу возникают дополнительные налоги... а оно нам надо? Лучше газ и нефть подольше добывать "в порядке научного изучения". Вот хобби у нас такое, многолетнее…

Через пару лет ничего принципиально не изменилось. Две трети таких участков были "более пяти лет" (на минуточку, это почти 7,6 тыс. кв. км). А можно, как уже сказано выше, и вообще не добывать.

В ноябре прошлого года премьер проводил совещание в Полтаве, где подняли проблему тех самых "спящих" лицензий. В Госгеонадра озвучили следующие цифры: "В 2015–2017 гг. более 70 недропользователей, которым принадлежат 158 специальных разрешений на пользование нефтегазоносными участками недр (т.е. примерно треть. — И.М.), подавали нулевые показатели в налоговые расчеты по рентной плате. В том числе около 20 госпредприятий и несколько частных компаний подавали на определенные месторождения нулевые показатели. К сожалению, среди них есть компании, известные всей стране, такие, как "Укргаздобыча" и "Укрнафта".

Премьер проникся проблемой и публично грозно помахал пальчиком, поручив "в двухнедельный срок внести предложения по деятельности недропользователей, которые подали в ГФС нулевые расчеты по рентной плате". Пострадавшие, правда, не обнаружены…

Одна только государственная "Укргаздобыча" (входит в НАК "Нафтогаз Украины") обиженно заявила, что у них "спящих" лицензий не имеется, исключая расположенные в зоне проведения ООС. Заодно озвучив, что компания располагает 185 специальными разрешениями и активно бурит 31 площадку.

"Укрнафте" все эти заявления, в общем-то, нипочем. Если понадобится, все порешает в судебном порядке…

Собственно, и самой угрозе, если разобраться, скоро будет год. Ничего неприятного с "ждунами" не случилось. Ожидают, что до конца лета утрясут списки, и вот тогда... Ну да, как только, так сразу.

Укргаздобыча / Facebook

Можно без труда предположить, что большая часть владельцев "спящих" лицензий, если не совсем ленивые, притащат кучу справок с очень объективными причинами, сбегают в нужные кабинеты на Печерске или поближе. И все будет хорошо. Пострадает разве что какая-то мелочь. Опять же, выборы скоро, и сильно злить региональные элиты в Киеве опасаются. А акционеры "Укрнафты" — это еще и несколько популярных телеканалов (снова смотрим пункт "выборы" и рейтинг президента).

И все бы ничего, но к 2019-му та же "Укргаздобыча" подходит, не имея почти никакого задела по новым площадкам. На 145 попыток получения разрешений (на новые участки и расширение границ имеющихся площадей) в "Укргаздобыче" получили 135 отказов.

Грустным рекордом стала Полтавская область, где из 61 попытки получения разрешения от облрады не было ни одной успешной. К лету этого года ничего не изменилось.

Всего за три с половиной года из 80 заявок УГД на новые участки (это без расширения существующих) только 14 положительных решений.

Полтава вообще почти три года практически никому не выдавала разрешений.

На два проскочивших согласования до лета этого года было почти восемь десятков (!) отказов. А одного из двух таки получивших разрешение "счастливцев" упорно связывают с Игорем Кононенко.

И вдруг в июле 2018-го случилось маленькое чудо — компании г-на Петра Фукса сходу получили 14 (четырнадцать!) согласований за 10 минут. Видимо, не зря про Петра Яковлевича пишут, что он не только бизнесмен, но и меценат. И договариваться умеет…

Справедливости ради скажу, что мазать облрады черной краской не стоит. Цифры отчислений газодобытчиков в местные бюджеты до этого года носили почти издевательский характер, составляя десятые доли процента от той же ренты за добычу углеводородов.

Искренне считаю Олега Прохоренко лучшим руководителем "Укргаздобычи" за все время существования компании, но заявления о том, что больше платить они не могут, не сильно убеждали местные власти. Было бы желание!

Купила же УГД план реформ в отрасли Affordable energy for Ukraine Naftogaz Strategy за скромные 4 млн долл. А это больше, чем получили в прошлом году все регионы присутствия "Укргаздобычи". Причем купили оный план честно и через ProZorro. И как они без этой бумажки (пардон, интеллектуальной собственности) раньше-то жили? Так что было бы желание.

У нас страна непуганых стартапов: когда-то покупали и идею киевской кольцевой железной дороги, и "геотемпоральное зондирование" месторождений с дельтаплана.

Кстати, у НАК "Нафтогаз Украины" в той же Полтаве отобрали три площадки, вызвав ее гневную реакцию. Возможно, реально — под раздачу своим, но также очевидно, что за предыдущие годы НАК не делала на них практически ничего. Фирташ мешал?

Ранее в Полтаве предполагалось до 2021-го прирастить ресурсную базу минимум на 150 млрд кубометров, по факту будет в разы меньше. В последнем годовом отчете "Нафтогаза" (консолидированном и аудированном) совершенно справедливо указывается, что "без новых лицензий с 2020 г. УГД не сможет далее наращивать добычу газа".

С резервами — так себе. "Укргаздобыча" уже даже готова взять разработку у государственных компаний, например, НАК "Надра Украины": "…это 18 спецразрешений, запасы, ресурсы — около 22 млрд, коэффициент извлечения — 0,1% в год, то есть жалкий показатель. Если у нас на наших лицензионных площадях (в зависимости от площади) может быть 2,5%, то тут... 0,1%. То есть это быстрый газ, разведка сделана, есть ресурс, его просто надо брать, надо пробурить и надо брать этот ресурс". Что-то подсказывает, что эта идея у компании "Надра Украины" бурного энтузиазма не вызовет...

Укргаздобыча / Facebook

Сейчас в НАК "Нафтогаз Украины" новая реорганизация, в том числе с попыткой создания дивизиона по добыче природного газа. Насколько известно, руководство "Укргаздобычи" от этой идеи не в восторге, что косвенно подтверждает и председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, говоря (в недавнем интервью "ЭП") о том, что "с Олегом идет дискуссия".

Реорганизация — вещь, возможно, замечательная. Но обладминистрации и облрады снова смотрят на происходящее и… ждут.

Еще один ресурс — "Укрнафта". Она уже несколько лет ничего не бурит на газ, так что ресурс там есть. Идут консультации с Игорем Коломойским (группа "Приват") о разделении "Укрнафты" на газовый и нефтяной бизнес. Газовый далее предлагается отдать в создаваемый дивизион "Нафтогаза Украины".

Немного зная Игоря Валерьевича, предположить быстрый ход переговоров трудно. Спешить ему некуда, контракт, как у Андрея Коболева (22.03.2019 г.), у него не заканчивается. Напротив, чем ближе выборы, тем жестче он будет торговаться. К тому же он хозяин своего слова и всегда может забрать его обратно.

В общем, фон, откровенно говоря, так себе. Речь идет о совершенно реальной угрозе остаться с околонулевым транзитом (это цель российского "Газпрома") и ненарощенной добычей газа в Украине (а это чья цель?).

Как иронически сказал один из менеджеров "Укргаздобычи", когда приняли программу увеличения добычи в Украине, предполагалось, что побегут все. Все и побежали, только с разными целями.

Нет катастрофы в том, если программу наращивания добычи до 27 млрд кубометров (20 млрд — "Укргаздобыча" плюс 7 млрд — частники) выполнят в 2022–2023 гг. Для этого все равно придется много делать и "ломать" саботаж на всех уровнях. "Любі друзі" у нас могут многое тормозить, но вот обеспечить страну газом — это точно не к ним.

И как минимум следует провести публичный анализ ситуации, четко обозначив, кто есть кто. Чьи месторождения в запасе, почему простаивают, кто их владелец (сейчас более трети компаний подали некорректную информацию о владельцах)? В общем, выполнить хотя бы ноябрьское поручение Кабмина. Мелочь, конечно, но шаг в правильном направлении. Тырить активы на свету точно сложнее — конкуренты будут толкать.