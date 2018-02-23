А в остальном, прекрасная маркиза!..

Глава правления "Укрнафты" Марк Роллинс 14 февраля отчитался об итогах своего второго полноценного года управления компанией.

Добыча нефти и газа падает, производство сжиженного газа — тоже. Но есть и растущие показатели, например, долг перед госбюджетом, остающийся рекордным в стране, — 13,9 млрд грн. Однако главное, что у "Укрнафты", продолжающей оставаться под плотным контролем группы "Приват", есть планы.

"2017 г. начался очень неплохо для нас — была благоприятная цена на нефть, парламент снизил ренту, и в первом полугодии у нас была положительная тенденция по увеличению среднесуточной добычи", — говорит Роллинс. А уже летом истек срок действия шести лицензий, и Государственная служба геологии и недр Украины отказалась их продлевать из-за долга "Укрнафты" по ренте. В результате суточная добыча просела на 20%. Осенью разрешения были разблокированы, но на пре укрнафта жний уровень добыча не вернулась. В компании считают, что если бы скважины не глушили, то падение по году составило бы 3%. По факту производство нефти снизилось на 9% (139 тыс. т), газа — на 15% (193 млн кубометров).

На 2018 г. "Укрнафта" объявила о планах достичь роста добычи на 0,4% и инвестировать 3,2 млрд грн. Для сравнения: это в два раза больше, чем за три последних года. Каковы шансы? В прошлом году в компании уже собирались вложить 2,2 млрд грн, но в итоге освоили только 600 млн грн. Деньги были: нефть подорожала на 27%, а снижение ренты оставило в "Укрнафте" 1,3 млрд грн.

Внятных объяснений получить не удалось. Мол, во всем виноваты "блокирование лицензий и срыв нефтяных аукционов". Из более реальных причин наши источники выделяют проблемы с закупками. Нанятый для этого британец Роберт Уолли осенью покинул "Укрнафту".

"Нам удалось достичь стабилизации добычи даже при таких минимальных инвестициях. Это демонстрирует большой потенциал компании. Я уверен, что мы можем удвоить добычу нефти в течение двух лет при возобновлении инвестиций", — не теряет оптимизма глава компании.

Исторический рекорд

Главную угрозу для "Укрнафты" Роллинс видит в истечении в 2018-м срока действия 28 лицензий, обеспечивающих 50% добычи компании. Госгеонедр вновь отказывается их продлевать, а "Укрнафта" пошла в суды. Первая из этих 28 лицензий закончилась 26 января 2018 г., 10 марта истечет срок действия еще четырех.

Вопрос продления лицензий упирается в налоговый долг, который руководство "Укрнафты" называет "историческим", хотя за время работы Роллинса он вырос наполовину (см. рис. 1). "Укрнафта" и Государственная фискальная служба не могут сойтись в оценках долга: Марк Роллинс называет цифру 11,8 млрд грн, ГФС — 13,9 млрд.

"После смены менеджмента в компании решили, что старые долги относятся к предыдущему руководству, и что текущая уплата регулярных платежей должна идти не в погашение старых долгов, а закрывать текущую декларацию. Но существует четкая норма Налогового кодекса, определяющая хронологию зачисления платежей. Сначала гасятся старые долги, а потом текущие платежи. Руководство "Укрнафты" считает эту норму кодекса неприменимой к их предприятию", — комментировал ситуацию еще один представитель компании Бамбизов в интервью "Украинским Новостям".

К слову, за всю пресс-конференцию британец даже не вспомнил об "исторических" 14,7 млрд грн, которые были выведены группой "Приват" из "Укрнафты" в первой половине

2015 г. А их возврат позволил бы сразу закрыть долг. Почему в этом случае молчит Роллинс? Может, потому что юридическую службу "Укрнафты" продолжает возглавлять Вячеслав Карташов, ранее бывший личным адвокатом Коломойского и в 2015 г. курировавший договоры, по которым эти рекордные суммы "ушли" на многочисленные счета в Приватбанке?

В январе 2018-го "Укрнафта", со слов Роллинса, впервые перечислила ГФС на 100 млн грн больше текущих налоговых обязательств, начав тем самым погашать долг. Для решения вопроса долгов экспат предлагает, по сути, неприменимые в Украине сценарии многолетних беспроцентных рассрочек и досудебных санаций.

Развитие с привкусом

Для наращивания добычи "Укрнафта" заявляет о готовности объединить усилия с другими игроками. Но пока больше на словах. Летом прошлого года, чтобы привлечь внешнее финансирование, "Укрнафта" объявила поиск инвесторов на три месторождения. Срок приема заявок закончился полгода как, но компания не спешит подводить его итоги.

Роллинс заявил, что интерес к проекту проявило несколько игроков, в том числе два зарубежных, с которыми сейчас якобы ведутся переговоры.

"Это сложный процесс, мы должны определить базовый уровень добычи, сверх которого полученная продукция будет распределяться. Также надо разработать систему показателей, по которой будут определяться достигнутые цели, то есть это будет достаточно растянутый во времени процесс и с юридической точки зрения, и с технической, чтобы сделать все правильно", — "обнадежил" топ-менеджер.

Между тем, по данным источников на рынке, "Укрнафта" рассчитывает на создание СП с "приватовской" компанией Momentum Enterprises, с которой имеет воистину богатый опыт сотрудничества в рамках СП "Полтаванафтогаз". ZN.UA уже сообщало, что в 2015-м эта компания купила у Кременчугского НПЗ нефтепродуктов на 4 млрд грн с последующей их перепродажей за 1,75 млрд грн, которые так и не получила. Потом была выдача авансов за карбамид "Днепразоту" на 240 млн грн, который до сих пор не поставлен. Также с 2015-го нет расчета за поставленный газ со стороны компании "Энергоальянс", засветившейся в скандале с Одесским припортовым заводом.

Роллинс подтвердил, что Momentum Enterprises изъявила желание поработать над совместным освоением новых месторождений. "Мы не ведем переговоры с Momentum, но не исключаю, что эти переговоры могут быть в будущем", — сказал он.

По имеющимся данным, за ходом инвестиционного конкурса "Укрнафты" следят премьер-министр Гройсман и вице-премьер Кистион, которым менеджеры нефтедобывающей компании много рассказывают о своей прозрачности и независимости.

"Ты сюда не ходи…"

Исторически Роллинсу сложно даются ответы на реально интересные вопросы, например о продаже энергоресурсов "Укрнафты". И этот раз не стал исключением.

Самой яркой иллюстрацией своеобразных "талантов" нынешних менеджеров "Укрнафты" является продажа сжиженного газа. С 2014-го 80% продается структурам "Привата" с дисконтом 15–20% от цен, по которым продает другая компания с госкапиталом, а точнее, стопроцентно госкомпания "Укргаздобыча". За время работы Роллинса упущенная выгода "Укрнафты" измеряется цифрой более

200 млн грн (см. рис. 2). Когда контора перестанет терять деньги на ровном месте, ответ 14 февраля так и не был получен. Но это — семечки…

Намного более масштабно выводятся деньги из "Укрнафты" в проекте так называемой давальческой переработки природного газа на "Днепразоте" (один из бенефициаров — Игорь Коломойский). 1 апреля 2011 г. "Укрнафта" взяла в аренду цех по производству аммиака, что позволило ей тогда обойти требование закона о продаже всего газа собственной добычи "Нафтогазу Украины" по фиксированной цене. С тех пор около 600 млн кубометров газа "Укрнафта" перерабатывает в Днепродзержинске, получая на выходе востребованный аммиак.

Что за кулисами этого проекта? По имеющимся данным, в декабре 2017-го "Укрнафта" получила 46 тыс. т аммиака и продала его "Днепразоту" по 7510 грн/т. В то же время, по данным агентства "Хим-Курьер", в минувшем декабре днепродзержинский аммиак на рынке предлагался по 11500 грн/т. Потери — 183,5 млн грн.

К ним добавим еще 19,7 млн грн, уплаченных за аренду, а сверху еще 25 млн грн, которые ушли "Днепразоту" на закупку различных расходных материалов и прочих технологических услуг. Только за один месяц компания "подарила" своим женевским акционерам около 230 млн грн. В годовом исчислении — под 3 млрд грн. И это только на природном газе! И это — размер всей инвестиционной программы "Укрнафты" на следующий год.

Беспомощность Роллинса налицо: в рамках этого "давальческого" договора можно было бы выйти на продажу аммиака по рыночным ценам, но даже этого он сделать не смог. Тем не менее расторгнуть договор с химзаводом было решено еще в конце 2016 г., компания направила соответствующее уведомление. Работу планировалось завершить в 2017-м, однако ожидаемо договор был пролонгирован на первый квартал 2018-го. Глава "Укрнафты" объяснил это тем, что предложение "Днепразота" по закупочной цене на газ было немного выше, нежели от "Нафтогаза". Кроме того, говорит Роллинс, заводу необходимо время на оформление лицензий на выпуск аммиака и т.д. (почему этого не сделали за год, и почему это должно волновать "Укрнафту", неясно).

"Мы начали переговоры с "Днепразотом", чтобы передать им производственные мощности, они выразили интерес продолжить производство аммиака самостоятельно, покупая у нас газ. Сейчас мы ведем переговоры и с "Днепразотом", и с "Нафтогазом" по долгосрочной формуле цены для закупки газа. Мы будем оценивать эти предложения. Контракт, который мы видим, будет реально заключить на природный газ и в том, и в другом случае со связанной стороной — это может быть "Днепразот" или "Нафтогаз", — заявил Роллинс.

Остается вопрос: а почему нужно работать только с двумя покупателями? Почему нельзя выйти в рынок, где украинский газ отрывают буквально с руками? И почему кажется, что с покупателем уже все ясно?

Борьба с собой

Единственная и наибольшая позиция "Укрнафты" — нефть. И с ней, как ни странно, все хорошо. В 2015 г. были ликвидированы дисконты при расчете стартовых цен на украинскую нефть, и с тех пор она продается по рыночным ценам. Все 15 лет, которые группа "Приват" находится у руля "Укрнафты", она борется с государством за снижение цены. Самый ощутимый результат был достигнут в 2008–2010 гг., когда "Укрнафта" потеряла (а "Приват" заработал) более 1 млрд долл.

Самые изощренные методы устранения конкурентов на аукционах, изумительное обхаживание чиновников для изменения алгоритма установления стартовых цен — что только не шло в ход. И поэтому выход украинской нефти на рыночный уровень — трагедия для "Привата" как единственного покупателя этого сырья (см. рис. 3). Платить полную цену здесь не привыкли.

Очень странно, но движение за снижение цен на нефть "Укрнафты" возглавляет… менеджмент "Укрнафты". Почему Роллинса не радует хорошая цена? Он говорит, что на этот ресурс есть якобы один покупатель, который имеет возможность покупать импортную нефть дешевле.

В прошлом году половина аукционов сорвалась, что, в свою очередь, срывает график поступления средств для выполнения инвестиционных программ "Укрнафты". В связи с этим компания инициировала внесение изменений в правительственное постановление, определяющее стартовую цену нефти. Цель — получить выход на экспорт нефти и тем самым разрушить монополию "Привата" на аукционах.

Проблема в том, что "Приват" не только монополист по переработке украинской нефти, он еще и полностью контролирует все морские нефтеперевалочные комплексы. Так что ни один экспортер без благословения из Женевы ничего вывезти не сможет. А такого согласия от монополиста не будет.

На практике все закончится еще быстрее. С 2011 г. "приватовский" менеджмент "Укрнафты" выписал условия отгрузок украинской нефти таким образом, что без "Привата" теперь никто никуда не едет. Например, нефть восточных месторождений продается в трубопроводе. Который идет… на "Укртатнафту", захваченную Коломойским сотоварищи в 2007 г. Любой покупатель столкнется с необходимостью переговоров с заводом о сроках и стоимости погрузки нефти в железнодорожные цистерны. Здесь можно ставить точку.

"Укргаздобыча" заинтересована в покупке нефти "Укрнафты", но не имеет возможности покупать из-за логистических ограничений продавца, который предлагает весь объем поставки трубопроводным транспортом. Для поставки на Шебелинский завод мы можем покупать сырье только наливом в железнодорожные цистерны", — говорит директор по коммерческим вопросам госкомпании Сергей Федоренко.

В свою очередь, г-н Роллинс говорит, что с "Укргаздобычей" договориться не удалось, и повторяет мантру об одном покупателе. А между тем своих покупателей в стране ежегодно находят около 200 тыс. т нефти и конденсата, добываемые небольшими компаниями.

На данный момент все идет к тому, что Кабмин согласится с предложением "Укрнафты" и привяжет стоимость украинской нефти к котировкам российской нефти (на данный момент она привязана к таможенной стоимости более дорогой азербайджанской нефти). Такая корректировка незначительна и поэтому неспособна увеличить круг покупателей этого ресурса. Единственный, кто выиграет, будет "Приват", который просто станет платить за нефть меньше.

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Общение с главой "Укрнафты" еще раз показало, что компания находится под плотным внешним управлением с центром в Женеве, куда в прошлом году перебралась вся "нефтяная" команда "Привата". На месте решают вице-президенты Вячеслав Карташов (юридическая служба, согласование любых распоряжений менеджмента) и Феликс Лунев (коммерция). Роллинс же выполняет представительские функции, курирует реформу организационной структуры и инвестиционной политики. Определенные сдвиги есть, но это не тот темп, который сегодня нужен крупнейшей нефтедобывающей компании Украины. Если убрать англоязычную риторику, то деньги продолжают утекать, а долги перед бюджетом — расти.

За этим спокойно наблюдает владелец контрольного пакета акций — "Нафтогаз Украины". Его глава Андрей Коболев и по совместительству председатель наблюдательного совета "Укрнафты" еще в 2016-м самоустранился от управления компанией, хотя имеет немалые полномочия. В январе он даже не пришел на собрание акционеров. А зачем? Подумаешь, компания должна бюджету 14 млрд грн.