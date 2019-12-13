Гарантированная или рыночная? Выбирая цену газа, не ошибитесь!

На первый квартал 2020-го украинцам предоставляют возможность выбрать, по какой цене они будут покупать газ. И этот выбор для многих проблематичен, ведь прежде решали за них.

Чем отличается предлагаемая "Нафтогазом" гарантированная цена газа для домохозяйств от ранее действовавшей регулируемой Кабмином? Каковы риски выбора гарантированной и рыночной цен? Попробуем разобраться.

С принятием Закона "О рынке природного газа" в 2015 г. рыночные цены действовали для промышленного сегмента. Государство обязывало НАК "Нафтогаз Украины" гарантировать поставки газа населению по ценам значительно ниже рыночных. Кабмин (а не НКРЭКУ) регулировал цены, возлагая на "Нафтогаз" спецобязательства — ПСО (PSO, public service obligations). Таким образом на рынке газа были как минимум две различные цены на один и тот же газ. Существуют они и сегодня.

При этом, подписывая Меморандум о сотрудничестве с МВФ, украинское правительство обязывалось отпустить цены для всех категорий потребителей. Но многие граждане реально не могли оплачивать газ по таким ценам. Для них правительство предложило систему субсидий. Но эта система часто приводила к тому, что субсидии получали вовсе не те, кто в них нуждался. Теперь власть пытается провести верификацию (проверку, сверку данных) получателей субсидий. Самое удивительное, что боятся ее именно те, кто имеет право на субсидию... Две мои соседки почтенного возраста максимально экономят на всем — электроэнергии, газе, воде. Но в силу разных причин субсидию они не получают.

К тому же рынок, и газовый в том числе, не статичен. Механизмы, работавшие три года назад, сегодня себя не оправдывают. Яркий пример: цены на рынке газа не так давно были ниже, чем регулируемые правительством. Поэтому Кабмину еще Гройсмана пришлось дополнительно вносить поправку о том, что цены по спецобязательствам не могут быть ниже рыночных.

Гарантированная или рыночная? И кто гарант?

27 ноября с.г. правительство приняло решение о том, что население может выбрать гарантированную (по сути застрахованную государством и "Нафтогазом") или рыночную цену газа в первом квартале 2020-го. 10 декабря "Нафтогаз Украины" уточнил его детали (о них несколько ниже).

Несмотря на то, что в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) накоплено свыше 21 млрд кубометров ранее закупленного газа, и даже на сравнительно теплую для этого времени погоду (а это значит, что газа используется меньше, чем обычно в такой период), нет гарантии, что с "Газпромом" уже новый оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины заключит контракт на транспортировку газа в Европу. Хотя 12 декабря в телеэфире "1+1" глава Минэнергоэкологии Алексей Оржель выразил уверенность, что контракт на транзит российского газа будет заключен, хотя в детали особо не вдавался.

Сегодня деньги, завтра газ

Будет или нет подписан транзитный контракт с "Газпромом" хотя бы на следующий год и на каких условиях, не имело бы особого значения для нас, если бы это не влияло на давление в ГТС, которая не только транспортирует газ в страны ЕС, но и осуществляет поставки по Украине. Соответственно, оператору ГТС — при отсутствии транзита или его минимуме — придется поддерживать необходимое давление, больше используя свой резервный газ. Это первый момент.

Второй важный нюанс. В случае отсутствия транзита реверсные мощности будут максимально загружены, и Украина может столкнуться с проблемой получения реверсного газа. Несмотря на то, что "Нафтогаз" железно законтрактовал 1 млрд кубометров газа на январь—март 2020-го.

Третий нюанс. Если даже погода будет сравнительно теплой, к окончанию февраля или в марте оператору ГТС Украины все равно потребуется газ, так как даже максимально закачанный объем за зимний период "похудеет". То есть украинским трейдерам, включая "Нафтогаз", придется выходить на европейский рынок и закупать газ не на месяц-два вперед, как это традиционно делается в период закачки газа в ПХГ (форвардные контракты) по более низким ценам. Платить придется сразу максимальную цену рынка, так как краткосрочные контракты (спотовые), как правило, намного, если не в разы дороже, чем закупки на будущие периоды.

В чем выгода "Нафтогаза" от гарантированных цен? Он сможет планировать свою работу. Не закупать газа больше, чем требуется. Не тратить лишние деньги акционеров. Или даже заработать, продав выгодно излишки газа, накопленного в ПХГ. Если, конечно, получится и будет что продавать. Но закупленный газ, хранящийся в ПХГ, — это отвлеченные средства, кредиты. Иногда лучше продать, чтобы купить. Вопрос в цене и во времени.

Глава "Газового дивизиона" "Нафтогаза" Андрей Фаворов отметил: "Речь все равно идет об одном продукте и об одной цене, поскольку, находясь в ноябре, мы покупаем декабрь, а в декабре — покупаем январь. По сути это цена на месяц вперед, но газ, как и любой другой товар, имеет форвардные кривые. Есть спотовая цена с немедленной поставкой: сегодня газ — сегодня деньги. Дальше идет по форварду: я тебе плачу сегодня, а ты мне газ поставляешь в январе, феврале и т.д. Эти кривые, по которым можно ликвидно торговать, доходят до трех лет вперед. Это биржи NCG (Германия) и TTF (Нидерланды), где большое количество участников и большое количество ликвидности".

Для потребителей гарантированная цена в первом квартале 2020-го — это своего рода страховка беспроблемно и в тепле (в смысле наличия газового ресурса) пережить зиму. (Проблемы предприятий теплокоммунальной энергетики и дырявые теплокоммуникации — это другая, хотя и взаимосвязанная тема.)

С другой стороны, переход на рыночные цены может оказаться выгоднее потребителям. Если не грянут жуткие морозы, на рынке газа цены будут минимум стабильны или даже в какой-то период снижаться. Во-первых, европейские ПХГ почти на 98% заполнены газом, в основном российским. Во-вторых, европейцы рассчитывают на поставки LNG не только традиционно из Алжира, но даже из Катара и США. В этом случае цены могут значительно снизиться: трейдеры и владельцы излишков газа начнут, образно говоря, сбрасывать балласт, то есть продавать излишки ресурса.

Это мы, потребители-покупатели, в основном смотрим на счетчик и платежку. В действительности на рынке газа действуют жесткие правила, и их нарушение влечет за собой финансовое наказание. Впрочем, при желании разобраться можно. Расчет на то, что никто не станет напрягаться?

Но чтобы решиться на "рыночную игру", нужно осознавать существующие риски и внимательно следить за ценовой динамикой на биржах и ценами газопоставщиков. И, наверное, для этого надо еще быть немножечко авантюристом. Хотя, повторюсь, выигрыш может того стоить. Большинству сограждан, не отягощенных знанием рыночных и биржевых правил, решиться на это сложно. Поэтому рискну предположить, что, даже поругивая "Нафтогаз", они все равно в основном останутся его клиентами, то есть сделают свой выбор в пользу гарантированной цены. И это будут не сотни, а скорее всего, миллионы граждан.

Тем же, кто готов сыграть в "газовую" рулетку, следует поторопиться и желательно до 19 декабря успеть отказаться от гарантированной цены на первый квартал 2020 г. Не успеете — автоматически будете получать гарантированную цену. Проиграете или нет, сегодня не сможет определенно сказать никто. Но то, что "Нафтогаз", предлагая такой выбор, и сам подстраховывается, это точно.

Что примечательно, так это слухи, что рыночная цена газа с 1 января 2020 г. может увеличиться почти до 13 тыс. грн за тысячу кубометров, если не будет подписан транзитный контракт с "Газпромом". По сравнению с 8 тыс. грн гарантированной цены от "Нафтогаза" — впечатляет.

Хотя очень похоже, что таким образом граждан "убеждают" согласиться на гарантированную "Нафтогазом" цену. Однако, повторюсь, сегодня никто не может аргументированно оценить, на какую цену гражданам выгоднее соглашаться. Разве что говорят, что на скачках цен до 10–14 млрд грн (около 12%) может заработать "Нафтогаз".

Хотя еще летом, когда цены на газ были максимально возможными, "Нафтогаз" предлагал гражданам покупать топливо, присоединившись к услуге "газовый запас". С помощью такого инструмента НАК предлагала украинцам защититься от возможного роста цен: купите летом газ по цене 5,9 грн за тысячу кубометров на зиму с учетом НДС (по летним ценам), а воспользоваться им можете, когда будет необходимо. Это цена без учета стоимости доставки газа непосредственно потребителям и газораспределения. Местные власти могли и могут изменить цены газа в пользу граждан. Правда, далеко не всем громадам это по карману. Те, кто воспользовался этим предложением, в принципе могут позволить себе перейти на рыночные цены.

Гарантированная цена

Как сказано выше, согласно международным обязательствам Украины по либерализации газового рынка "Нафтогаз" сформировал несколько рыночных ценовых предложений для потребителей, которые имеют право купить газ на льготных условиях (ПСО). Кроме обычной ежемесячной цены, изменяющейся с учетом текущей рыночной ситуации, НАК предлагает также гарантированную квартальную цену, которая будет действовать с 1 января 2020-го до конца отопительного сезона.

Формально гарантированная цена составит 5,5 тыс. грн за тысячу кубометров (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов). Это предложение позволит защитить бытовых потребителей от резкого подорожания газа, которое может произойти в первом квартале 2020 г.

В НАКе подчеркивают, что предложенная гарантированная цена на 12% ниже регулируемой цены, по которой она продавала газ защищенным потребителям в январе—апреле 2019 г. Тогда оптовая цена для потребителей в рамках ПСО составляла 6236 грн за тысячу кубометров.

Конечная розничная цена для бытовых потребителей в каждом регионе зависит от расходов на транспортировку газа по магистральным и региональным газопроводам, а также от наценки газсбытов. При текущих транспортных тарифах конечная розничная цена с учетом НДС составит от 7,2 до 7,8 грн/кубометр. И эта цена — результат не политдоговоренностей, уверяют в НАКе, а аналитики котировок на одной из крупнейших европейских газовых бирж, и зафиксирована она на уровне фактических форвардных контрактов с поставкой в январе—марте 2020 г., заключенных "Нафтогазом".

Гарантированная цена будет действовать для поставки газа как бытовым потребителям, так и производителям тепловой энергии (ТКЭ), что позволит избежать резкого увеличения стоимости тепла и горячей воды.

С 1 января 2020 г. и до конца отопительного сезона все домохозяйства и производители тепла автоматически будут получать газ по гарантированной цене. Для этого от потребителей не требуется никаких действий, подписания дополнительных соглашений или внесения предоплаты.

Рыночная цена

Эта цена может как вырасти, так и снизиться в зависимости от результатов переговоров с "Газпромом", погоды, рыночной ситуации и других факторов.

Любой потребитель может отказаться от предложенной гарантированной квартальной цены и выбрать ежемесячную рыночную цену. В этом случае с 10 по 24 декабря таким потребителям необходимо обратиться к своим региональным сбытовым компаниям, которые предложат алгоритм отказа от гарантированной цены, наиболее удобный клиенту. После 24 декабря потребители, которые выберут ежемесячную цену, не смогут воспользоваться гарантированной ценой. Так что лучше поторопиться.

По договоренности с МВФ, с 1 января 2020 г. Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. С 1 мая 2020-го Украина обязалась полностью либерализовать рынок поставок газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

Так что думайте сами, решайте сами — иметь (газ) или не иметь.