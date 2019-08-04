ЕС должен определить, что для него диверсификация энергопоставок

Одним из элементов энергетической безопасности и главной целью энергетической политики ЕС считает энергодиверсификацию, которая включает диверсификацию источников поставок, диверсификацию поставщиков и диверсификацию маршрутов поставки энергоносителей. Однако, какие-либо фиксированные параметры диверсификации (например, в отношении максимальной доли импортных поставок, которые могут приходиться на одного поставщика), в нормативно-правовых актах ЕС отсутствуют. При этом Еврокомиссия и Евроэнергосообщество настаивают, что как и страны бывшего СССР, так и остальные, из одного источника страны-члены ЕС не могут получать больше энергоносителей, чем 35%.

Возможно, это объясняется существующей фактической ситуацией, которую отражают следующие официальные статистические данные.

Доля России в общем газовом импорте стран ЕС составляла 39,3% (2017) и 40,2% (2018), доля Норвегии – 33,1% (2017) и 35% (2018), доля Алжира – 13,5% (2017) и 11,3% (2018), доля Катара – 5,9% (2017) и 5,8% (2018).

Доля России в общем нефтяном импорте стран ЕС составила 29,9% (2017) и 27,3% (2018), доля Норвегии – 13% (2017) и 11,2% (2018), доля Казахстана – 7,9% (2017) и 7,8% (2018), доля Нигерии – 6,5% (2017) и 8,1% (2018), доля Ирака – 6,8% (2017) и 6,9% (2018), доля Саудовской Аравии – 5,8% (2017) и 6,6% (2018).

Все государства-члены ЕС импортировали нефть и природный газ в 2018 году (как и в этом году). В четырех государствах-членах ЕС (Болгария, Эстония, Словакия и Финляндия) доля импорта нефти из России составляла более 75% в общем объеме импорта нефти.

В одиннадцати государствах-членах ЕС - Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Венгрия, Австрия, Польша, Румыния, Словения, Словакия и Финляндия - доля импортируемого из России природного газа составляла более 75% (в общем объеме импорта газа).

Крупнейшими в ЕС импортерами газа из-за пределов ЕС являются Германия, а также Франция, Нидерланды и Великобритания. В этих странах доля энергоносителей России в национальном импорте газа составляет менее 25% для Франции и Великобритании, от 25 % до 50% для Нидерландов, от 50% до 75% для Германии.

Крупнейшими в ЕС импортерами нефти из-за пределов ЕС являются Германия, Испания, Италия и Нидерланды. В этих странах доля России в национальном импорте нефти составляет менее 25%, для Испании и Италии - от 25 % до 50% для Нидерландов и Германии.

Источник: данные Евростата за 2018 год.