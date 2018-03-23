Энерготаможня — "Нафтогаз"

27 февраля 2018 г. Государственная фискальная служба Украины оштрафовала гражданина Украины Андрея Коболева, председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", на общую сумму 8,3 млрд грн — за нарушение правил таможенного оформления импортированного российского газа.

Штраф составил 300% неуплаченной суммы таможенных платежей за поставленные осенью 2015-го "Газпромом" в адрес "Нафтогаза" согласно контракту купли-продажи газа от 19 января 2009 г. почти 2,4 млрд кубометров газа. Но только ли в штрафе дело?

Поставлял ли "Газпром" в тот период указанный объем газа в адрес "Нафтогаза", в том числе в ОРДЛО? Оплачивал ли его "Нафтогаз" и почему своевременно не оформил таможенную декларацию на импорт "газпромовского" газа, не уплатил в госбюджет НДС, как уверяет таможня? За что и правомерно ли Энергетическая таможня оштрафовала главу "Нафтогаза"? Со всем этим разбиралось ZN.UA, анализируя ситуацию и документы, копиями которых располагает редакция, расспрашивая сопричастных представителей Энерготаможни и "Нафтогаза Украины". Последние оказались неразговорчивыми.

За что Энергетическая таможня оштрафовала главу "Нафтогаза"?

Андрей Коболев с юмором отреагировал на постановление ГФС оштрафовать его. Мол, это "поздравление" с победой в Стокгольме, явно от недоброжелателей. А их он успел нажить не вагон — несколько составов.

В Энерготаможне утверждают, что решение о взыскании штрафа с главы НАКа никак не связано с международным арбитражем. Речь идет о неоформленном, но поступившем газе, а также о неуплате "Нафтогазом" налогов и сборов в госбюджет Украины за полученный осенью 2015 г. "газпромовский" газ.

В постановлении о взыскании с Коболева штрафа ему вменяется нарушение таможенных правил, поскольку он "не обеспечил возможность подачи дополнительной таможенной декларации с полным пакетом товаросопроводительных документов на товар" — импортированный и оплаченный НАКом российский природный газ. Таможенные брокеры "Нафтогаза" с октября 2015-го подавали неполный пакет документов, поэтому таможенники отказывали в оформлении таможенных деклараций.

Какого документа не доставало? Подписанного уполномоченными представителями "Нафтогаза" и "Газпрома" акта приема-передачи газа. В "Нафтогазе" утверждают, что не намерены подписывать такой документ (документы), так как "Газпром" включил в него и объемы, поставленные на временно оккупированные и неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей.

Менеджеры "Нафтогаза" четвертый год публично уверяют, что поставки "Газпрома" на временно неконтролируемые Украиной территории в Донецкой и Луганской областях не заказывали и не контролируют. Соответственно, "Нафтогаз" не намерен оплачивать "контрабандные" поставки "Газпрома". И в этих заявлениях он последователен.

Но почему глава "Нафтогаза" считает "реальной причиной админштрафа отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать газ, поставленный "Газпромом" на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей"? Ведь из деклараций НАКа за октябрь-ноябрь 2015 г. (а именно об этом периоде идет речь) следует, что российский газ был оплачен НАКом и поставлен через газоизмерительные станции (ГИС) Суджа, Писаревка, Валуйки, Сохранивка, Серебрянка (ГИС Лозна), Мозырь, Кобрин, Белгород.

Разве через эти газоизмерительные станции газ направляется на неконтролируемую территорию? Если да, то какой объем и почему? Очевидно, узнаем об этом в судебном слушании.

Можно ли было избежать этой неприглядной со всех сторон ситуации? Вопрос не риторический. Грузить читателей специфическими терминами и перечнем статей законов и кодексов не намерена. В цитируемых и публикуемых документах и ответах на вопросы ZN.UA желающие могут сами дополнительно покопаться, чтобы составить собственное мнение. Но факты остаются фактами, если не вырваны из контекста.

Высокие "газовые" отношения

Контракт купли-продажи газа, заключенный между "Нафтогазом" и "Газпромом" 19 января 2009 г., действителен до сих пор. Но, как показала практика, только формально. После решения Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 г. даже своевременная заявка и предоплата "Нафтогазом" поставки 500 млн кубометров российского газа в марте 2018-го не помешала российской компании вернуть предоплату и в последний момент отказать НАКу в таких необходимых объемах. А вскоре вообще заявить о расторжении контрактов в арбитражном порядке.

Такая вот политместь незадолго до президентского переизбрания в РФ. И коммерческий расчет — выставить Украину как ненадежного транзитера газа, чтобы получить веский аргумент в пользу "Северного потока-2".

Очередной демонстрации силы газового оружия можно было избежать, если бы НАК немного раньше не на споте, а у надежных трейдеров закупила тот же объем газа с условием равномерных поставок. И обошлось бы дешевле. Но в итоге не только менеджмент "Нафтогаза" не успел насладиться решением арбитров в пользу НАКа, но и вся страна вынуждена была вольно и невольно участвовать в ликвидации газового кризиса. И после этого пока без ответа остаются два вопроса: во сколько "Нафтогазу" обошлись срочные закупки газа, стоимость которого молниеносно взлетела в 3–5 и более раз (за несколько дней кто-то заработал едва ли не полугодовую прибыль, интересно, кто?), и возместят ли потребителям (домохозяйствам) сознательно-вынужденную экономию газа и теплоэнергии? То есть за просчеты "Нафтогаза" уже заплачено минимум дважды.

Но вернемся к штрафу, который ГФС намерена взыскать с главы НАКа, о чем он поведал 1 марта. А точнее, к проблеме поставок газа в Украину.

"Газпром" — "Нафтогазу": мы поставили газ — платите!

Как неоднократно повторял глава НАКа и его соратники, газ — не колбаса. "Порезать", то есть приостановить поставки в единой газотранспортной системе на каком-то участке, а тем более во всей ГТС, — дело трудоемкое, накладное и не такое скорое, как нарезать бутерброд. Поэтому в системе оператор должен соблюдать определенное давление (60–65 кгс/кв. см), независимо от недопоставок транзитного газа "Газпромом" из-за несоответствия контрактному давления на пунктах входа в ГТС Украины. А газоизмерительные станции хоть и расположены на границе Украина—РФ и Украина—Беларусь, но все же газопроводы за этими ГИС украинской стороной не контролируются.

С началом военных действий на Востоке Украины в феврале 2014 г. две ГИС, через которые "Газпром" поставлял газ на ставшую неконтролируемой часть Украины (ОРДЛО), — Прохоровка и Платоново, а также газопроводы за ними оказались вне безопасного доступа. "Нафтогаз" перестал их использовать для импорта российского газа, о чем неоднократно заявлял.

Но "Газпром" не прекратил поставки и по-прежнему заявлял об отправках в адрес НАКа газа, в том числе на временно оккупированные территории. И "Нафтогаз"… платил за эти газопоставки до поры до времени. По крайней мере, документы об этом свидетельствуют.

На то время контракт купли-продажи газа от 19 января 2009 г. арбитры в Стокгольме еще только изучали, как и претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" по нему. Хотя для таможни это не играло никакой роли, пока контракт действителен. Впрочем, и до сих пор не играет, пока в него не внесены поправки согласно решению Стокгольмского арбитража или он не расторгнут в арбитражном порядке как документ, входящий в пакет для оформления таможенной декларации для субъектов внешнеэкономической деятельности.

Однако с поставками 2,388 млрд кубометров газа, задекларированных "Нафтогазом" в октябре-ноябре 2015 г., возникла проблема. "Нафтогаз" газ получил и оплатил его "Газпрому". И согласно декларациям НАКа, газ этот поставлялся не на оккупированную, а на контролируемую территорию материковой части Украины. Но вот за таможенное оформление этого газа, а впоследствии и НДС в объеме около 2,8 млрд грн своевременно не заплатил. За что Энерготаможня и оштрафовала главу "Нафтогаза". Причем на тот момент, согласно специально прописанным для "Нафтогаза" поправкам в Налоговый кодекс, НДС для НАКа был нулевым. Вплоть до 1 января 2017 г.

Энерготаможня — "Нафтогазу"": у вас был шанс — не воспользовались, теперь будет штраф

ZN.UA обратилось к начальнику Энергетической таможни ГФС Игорю ПИКОВСКОМУ и его первому заместителю Тарасу ШЕПИТЬКО, стремясь выяснить, за что оштрафовали главу "Нафтогаза" и почему же НАК документально не оформила прием упомянутых 2,388 млрд кубометров российского газа и не закрыла нулевой НДС, но вскоре служебные дела потребовали присутствия главы Энерготаможни, и на вопросы продолжил отвечать Тарас Шепитько. Но на несколько вопросов Игорь Пиковский ответить успел.

— Игорь Александрович, почему постановление о штрафе главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву на общую сумму 8,3 млрд грн вынесено Энерготаможней именно 27 февраля 2018 г., за день до объявления решения Стокгольмского арбитража по "транзитному" контракту? Хотя речь идет о поставках российского газа в адрес НАКа в октябре-ноябре 2015-го. Почему до этого таможня не торопилась?

— Мы действовали согласно установленной процедуре, которая по времени заняла больше года. Соответствующие протоколы о нарушении таможенных правил с признаками админнарушений по ст. 485 Таможенного кодекса были составлены 8 февраля 2018 г. Эти нарушения привели к неуплате НАКом в бюджет нескольких миллиардов гривен НДС. Оформить все декларации и уплатить обязательные налоги НАК должна не потому, что этого хочет Энерготаможня, этого требует закон. Руководитель компании должен это обеспечить. Никакого отношения к процессу в Стокгольме или другим действиям "Нафтогаза" это не имеет даже хронологически. Энерготаможня не знала и не могла знать, когда арбитры вынесут решение.

Кодекс Украины об административных нарушениях (ст. 285) требует вручить постановление в деле о нарушении таможенных правил в течение трех дней после его принятия. Мы спросили у представителей "Нафтогаза", когда А.Коболев будет на рабочем месте, а не в командировке, чтобы вручить ему постановление. И получили ответ, что глава "Нафтогаза" будет 27 февраля. Тогда и было подписано постановление, которое Коболев получил через три дня, 1 марта.

— Вы могли не выносить такие постановления в отношении главы "Нафтогаза"?

— Тогда бы санкции об административной ответственности и несоответствии занимаемой должности коснулись бы меня.

— Тарас Владимирович, что и когда предпринимала Энерготаможня, чтобы добиться соблюдения требований Таможенного кодекса "Нафтогазом"?

— Перечисление мероприятий займет немало времени. Кроме составления протоколов о нарушении таможенных правил, регулярно в 2017-м и 2018 г. обращались в "Нафтогаз" с требованием соблюдать таможенные правила. Обращались в Офис крупных налогоплательщиков ГФС, следственное управление финансовых расследований, департамент организации противодействия таможенным правонарушениям ГФС, Национальное антикоррупционное бюро, ГПУ. Задача Энерготаможни согласно Таможенному кодексу — администрировать платежи обязательных налогов в бюджет, что мы и делаем, в том числе и в отношении "Нафтогаза".

— Почему ГФС оштрафовала главу "Нафтогаза", по его словам, как физическое лицо?

— Статьей 485 Таможенного кодекса предусмотрено взыскание штрафа за нарушение таможенных правил (в данном случае — за незадекларированный НАКом импортированный газ) с гражданина Украины, руководителя предприятия, то есть с председателя правления "Нафтогаза".

— Коболев упомянул о двух штрафах — на 7 млрд и 1,3 млрд грн. Объясните, о каких штрафах идет речь?

— Админвзыскание в виде штрафов наложено на гражданина Коболева за нарушение таможенных правил, проще говоря, за незадекларированный российский газ, полученный "Нафтогазом" от "Газпрома" в октябре и ноябре 2015 г., соответственно 2,0 млрд и 0,388 млрд кубометров. Причем "Нафтогаз" это признает. Но объясняет это тем, что не смог подписать проект акта приема-передачи природного газа, предоставленный "Газпромом", так как в нем, кроме прочего, содержатся ссылки на объемы газа, которые, по мнению НАКа, не поставлялись на территорию Украины.

Хотя Таможенный кодекс (п. 5 ст. 335) позволял "Нафтогазу" в таком случае вместо акта приема-передачи предоставить, например, справку от газотранспортной компании ("Укртрансгаза"), подтверждающую количество ввезенного товара. Но по каким-то причинам НАК и такую справку не предоставляет таможне.

— Сумма штрафа Коболева составляет 300% неуплаченных таможенных платежей. На каком основании? Даже при всех доходах Коболева сумма баснословная. ГФС ведь не на уровень доходов физлица ориентируется?

— Эта однозначная трактовка предусмотрена ст. 485 Таможенного кодекса Украины. Других вариантов нет.

— Может ли штрафы за него выплатить, например, "Нафтогаз"? Почему и при каких условиях?

— Это вопрос не к нам, спросите в "Нафтогазе".

(Как выяснило ZN.UA, из практики взыскания штрафов с физлиц — руководителей предприятий в Украине, если штраф сравнительно небольшой, руководитель платит его из своей зарплаты. Если штраф составляет несколько тысяч, как правило, руководитель выплачивает штраф, а предприятие ему компенсирует эту сумму, например в виде премии или материальной помощи. Но опрошенные ZN.UA руководители крупных компаний, которым приходилось выплачивать штрафы, и юристы затруднились ответить на вопрос, может ли "Нафтогаз" заплатить 8,3 млрд грн штрафа за главу своего правления, если суд примет такое решение. Скорее всего, решение будут принимать наблюдательный совет и акционер "Нафтогаза" — Кабмин Украины. —А.Е.).

— Штраф — административное взыскание. С учетом этого и суммы штрафа судья может предложить мировое урегулирование спора. На каких условиях ГФС может пойти на мировое соглашение?

— Будем руководствоваться законом и смотреть на конъюнктуру рынка. Для Энерготаможни важно, чтобы НАК уплатила в бюджет страны положенный НДС и надлежащим образом оформила таможенные декларации.

— Вы получили официальную копию иска Коболева?

— Пока еще нет. Но нас уведомили, что он в последний день установленного законом десятидневного срока обратился в суд и намерен оспаривать админвзыскание.

— Кто будет отстаивать мнение Энерготаможни в судебных слушаниях?

— Юристы отдела контрабанды Энергетической таможни ГФС.

— К вам или другим сотрудникам Энерготаможни кто-либо обращался с просьбой отменить или хотя бы изменить решение о взыскании штрафа с Коболева?

— Нет.

— Не думаете, что этот инцидент спровоцирует очередную чистку рядов Энерготаможни и ГФС? Или вообще ликвидацию Энерготаможни, как уже случалось? Несмотря на то, что она обеспечивает миллиардные поступления в госказну.

— Как раз наоборот. Энергетическая таможня в последние годы — действенный механизм фискальной системы страны. Энерготаможня в прошлом году обеспечила администрирование (поступление) почти 95 млрд грн в бюджет страны. Это не менее 30% поступлений от всей таможенной службы страны.

— Остальным таможням просто воровать меньше надо, тогда и поступления в госказну увеличатся минимум на порядок… По крайней мере, так говорят участники внешнеэкономической деятельности. Но ввернемся к теме разговора.

Вас не заботит политический аспект и международный имидж не столько главы, сколько НАК "Нафтогаз Украины"? Компания государственная, пока еще.

— Мы не занимаемся политикой — ни внутренней, ни внешней. Наша забота — контролировать соблюдение правил Таможенного кодекса и пополнять бюджет.

— Какие, на ваш взгляд, есть варианты разрешения проблемы таможенного декларирования для "Нафтогаза"? И какими могут быть последствия?

— Вы сами ответили — это проблема "Нафтогаза", ему и решать ее.

"Нафтогаз": за весь газ, полученный в 2015-м от "Газпрома", в бюджет уплачен НДС в полном объеме

На конкретные вопросы по сути претензий Энерготаможни к главе "Нафтогаза" ответила пресс-служба, которая отметила, что на ответы им не хватило времени. Приводим полный текст:

"Учитывая очень ограниченное время на предоставление ответов на ваши вопросы, подаем ниже информацию, которая охватывает большинство тем, содержащихся в вашем запросе.

НАК "Нафтогаз Украины" до сих пор не имеет возможности завершить таможенное оформление газа, поставленного в октябре-ноябре 2015 г., из-за отсутствия подписанных двусторонних актов приема-передачи газа с ПАО "Газпром".

Причина отсутствия указанных актов — позиция "Газпрома", который настаивает на включении в акты объемов газа, вроде бы поставленных на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей.

Поскольку "Газпром" до сих пор не подписал и не возвратил "Нафтогазу" указанные акты, компания ("Нафтогаз") физически не имеет в своем распоряжении документов, необходимых для завершения таможенного оформления.

К тому же, несмотря на то, что Стокгольмский арбитраж принял решение не учитывать объемы, вроде бы поставленные в ОРДЛО, на счет "Нафтогаза", это не повлияло на позицию "Газпрома".

По результатам переговоров, проходивших между "Нафтогазом" и "Газпромом" с учетом итогов Стокгольмского арбитража, "Газпром" продолжает отказываться от подписания документов, которые не учитывают поставки в ОРДЛО.

Мы должны заметить, что за все объемы газа, полученные "Нафтогазом" в 2015 г. от "Газпрома", в бюджет был уплачен НДС в полном объеме.

Отметим, что в период действия нулевой ставки импортного НДС "Нафтогаз" около 30 раз подавал в таможню соответствующие декларации, в оформлении которых было официально отказано в связи с тем, что компанией (цитируем) "не предоставлен полный пакет документов согласно ст. 335 и ст. 232 Таможенного кодекса Украины, а именно: акт приема-передачи газа перевозчиками, который подписан перевозчиками и имеет оттиск штампа "Под таможенным контролем"…; акт приема-передачи газа согласно внешнеэкономическому договору (контракту), подписанный сторонами внешнеэкономического договора (контракта) и украинским перевозчиком; общий акт приема-передачи газа, подписанный перевозчиком". Именно такие основания были приведены в карточках отказа в таможенном оформлении, которые были оформлены Энергетической таможней.

Мы считаем, что у таможни не было оснований для наложения взысканий на руководителя "Нафтогаза" или компанию, поскольку "Нафтогаз" не совершал каких-либо противоправных действий.

"Нафтогаз" не совершал и не намерен совершать какие-либо противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных или налоговых платежей или уменьшение их размера".

Адвокаты Коболева обратились в суд — опротестовывают постановление Энерготаможни ГФС о взыскании штрафа на общую сумму 8,3 млрд грн.

Возможно ли мировое урегулирование спора — без потерь для бюджета, позиций "Нафтогаза" и его главы? Какие существуют варианты и насколько они реальны? Кто и насколько виновен в этой ситуации и в какой мере прав? Теперь на эти вопросы ответит суд. Которому, наверное, сложно будет абстрагироваться от резонанса дела, условно называемого "ГФС против менеджмента "Нафтогаза". Тем более что "Нафтогаз" предлагает сравнить, что перевесит — выигранные у "Газпрома" НАКом 2,5 млрд долл. при непосредственном участии А.Коболева и

8,3 млрд грн штрафа, который намерена взыскать Энерготаможня с главы НАКа в пользу бюджета…

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Слушание первого административного спора в Подольском районном суде Киева назначено на 14 апреля 2018 г. С датой начала второго слушания суд (на момент написания статьи) еще не определился (судья был на больничном). ZN.UA расскажет об этих процессах и их результатах.

Но никакой районный суд Киева или Жмеринки не компетентен рассматривать политические аспекты и последствия спора Энерготаможни с "Нафтогазом" и его главой. Несмотря на беспрецедентно высокую сумму штрафа. Не в его компетенции решать, что важнее — соблюдение требований и правил Таможенного кодекса крупнейшим налогоплательщиком Украины "Нафтогазом" или его бесконечная арбитражная борьба с "Газпромом" за право быть полноценным игроком на рынке газа Украины и Европы. Когда уже складывается впечатление, что все участники этих арбитражных споров увлечены самим процессом, забывая о цели.

Административный спор Энерготаможни с "Нафтогазом" лишь актуализирует проблему. Но сравнивать логично сравнимые проблемы. А за спором Энерготаможни и "Нафтогаза" просматривается политическая подоплека. "Нафтогаз" на это более чем прозрачно намекает, Энерготаможня — категорически отрицает.

Решение может принять парламент, взвесив все "за" и "против". Тем более, если обе стороны — Энерготаможня ГФС и "Нафтогаз Украины", несмотря на противоречия, инициируют законодательно приемлемый вариант разрешения проблемы. Вместо того, чтобы рассчитывать на политических покровителей — отечественных и зарубежных.