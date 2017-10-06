Цена газа — социально или политически ориентирована?

Кабмин не поднимет цену газа для украинцев, по крайней мере, до окончания переговоров с МВФ, хотя должен был это сделать с 1 апреля 2017-го. Для премьера Гройсмана стать для украинцев, потенциальных избирателей, уже дважды "газоценоненавистником" — значит, поставить крест если не на карьере политика вообще, то на поддержке общества на ближайших выборах. Так что рисковать он будет только в крайнем случае. А торговаться, в частности о цене газа, на следующей неделе в Вашингтоне уполномочен глава Минфина Александр Данилюк.

Кроме озвученных ранее (см. ZN.UA №36, "Александр Данилюк: "В будущем мы не должны рассчитывать на МВФ"), аргументами для "торга за газ" Данилюка вооружило Минэнергоугольпром. Хотя он наверняка знает о позиции "Нафтогаза Украины", который за пару месяцев до этого взывал к Кабмину: назовите цену газа для населения и ТКЭ (предприятий теплокоммунальной энергетики). Но Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в установленный законодательством срок не обнародовало новую цену газа.

Нюанс в том, что именно Кабмин взялся устанавливать цены на газ для населения и ТКЭ, и формулу цены газа утвердил постановлением №187. Согласно этому документу предусматривается коррекция цены газа, отпускаемого в рамках специальных обязательств — ПСО (населению и теплокоммунэнерго), в зависимости от изменения цены на европейском хабе NCG (Германия).

В Минэнергоугольпроме считают, что если бы цену газа подняли согласно формуле, то она выросла бы по сравнению с действующими ценами для населения на 17,6%, то есть до 5815,49 грн за тысячу кубометров (без НДС). Об этом сказал замглавы Минэнергоугольпрома Игорь Прокопив 4 октября в ходе обсуждения за круглым столом злободневной темы "Рынок газа для бытовых потребителей — европейский опыт и украинские реалии". Он уверен, что эта формула установления цены на газ для населения и ТКЭ аналогична скандально известной формуле ценообразования на уголь в Украине — "Роттердам+". Только называется иначе — "хаб+" (например, "Дюссельдорф+"). А Минэнергоугольпром предлагает использовать формулу "хаб минус". В этом попытаются убедить МВФ.

По расчетам "Нафтогаза", согласно утвержденной формуле цена газа для населения должна быть увеличена еще больше — на 19% уже в октябре, что почти совпадает с прогнозами МЭРТ. Но…

"Переговоры (с МВФ. — А.Е.) продолжатся на следующей неделе в Вашингтоне, туда едет министр финансов Украины", — сообщил Прокопив, добавив, что до завершения переговоров правительство решило не менять цену на газ. "Пока мы заморозили цену", — подытожил он. И прежде чем объяснить суть возможных изменений формулы ценообразования на газ, а точнее, самой формулы, замминистра энергетики и угольной промышленности предложил проанализировать нынешнее состояние газообеспечения населения и ТКЭ. Отмечу, что в сегменте поставок газа промышленным предприятиям уже действует рыночный механизм, поэтому там и существует конкуренция предложений газа, и цена зависит от баланса спроса и предложения. И монополии "Нафтогаза" нет.

Сколько и почему

стоит газ для населения

Нынешнее состояние газообеспечения населения (см. рис. 1) даже по мнению представителей секретариата Европейского энергетического сообщества характеризуется доминированием "Нафтогаза Украины". НАК выкупает весь газ у "Укргаздобычи" (по данным 2016 г., это около

13,9 млрд кубометров) и еще импортирует недостающие для обеспечения потребности населения и ТКЭ 3,7 млрд кубометров. Причем, как вы помните, на весь объем газа для этой категории газопотребителей (17,6 млрд кубометров в год), согласно постановлению Кабмина, распространяется паритет импортных цен. Иначе говоря, весь газ, и добываемый "Укргаздобычей", и импортируемый НАКом для населения и ТКЭ, продается населению по формуле "хаб+". Хотя все понимают, что газ покупают не на немецком хабе (см. рис. 2), а буквально на границе с Украиной. То есть за основу берется цена на газовом хабе, например NCG, и к ней добавляется стоимость всех транспортных расходов, как если бы газ действительно закупался в Германии, и за транспортировку только до границы с Украиной через Чехию и Словакию, а также за вход в ГТС Украины пришлось заплатить полную цену операторам ГТС, включая "Укртрансгаз". В общей сложности на транспортировку газа при фактически действующей формуле "хаб+" приходится около 30 долл. (без учета транспортировки и распределения газа по Украине), которые являются составной частью цены импортного газа.

Таким образом, при цене газа на хабе в 188,2 долл. за тысячу кубометров, стоимости транспортировки почти 50 долл. и получается цена газа для потребителей по формуле "хаб+" в 5815 грн (без НДС).

Применение принципа паритета импортных цен позволило "Укргаздобыче" наконец-то получить средства на развитие отрасли. Но обратной стороной этой медали стало увеличение доли субсидиантов в стране почти до 60% от общего числа потребителей (среди населения), за которых должен платить бюджет тому же "Нафтогазу". И обязательство и НАКа, и еще

36 поставщиков газа, получивших соответствующие лицензии НКРЭКУ, поставлять газ населению и предприятиям теплокоммунальной энергетики, особенно в отопительный сезон, независимо от того, платят ли они за газ своевременно или нет.

Это вам

не крестики-нолики

Минэнергоугольпром предлагает изменить формулу расчета цены газа на "хаб–" (см. рис. 2). То есть не брать в расчет стоимость транспортировки импортного газа до границ Украины для всего объема газа, необходимого для населения и ТКЭ. При таком подходе, по расчетам Минэнерго, цена газа составит 3670 грн за тысячу кубометров для импортного газа и газа "Укргаздобычи" даже при паритете импортных цен.

Но в идеале с МВФ правительство намерено поторговаться вообще по формуле ценообразования для населения "хаб ноль" (см. рис. 3).

При таком подходе учитывается (берется за ориентир) цена газа на том же хабе для газа, добываемого в Украине "Укргаздобычей", без "расходов" на транспортировку до ГТС Украины, которых у той же "Укргаздобычи" и так нет при поставках на рынок Украины. В этом случае цена газа получается на уровне 5016 грн за тысячу кубометров. Для импортируемого "Нафтогазом" газа, тех самых 3,7 млрд кубометров, недостающих для обеспечения потребностей населения, министерство предлагает оставить транспортную составляющую. Тогда в целом цена газа для населения в период с 1 октября 2017 г. по 1 апреля 2018 г. составит, по расчетам Минэнерго, 5184 грн за тысячу кубометров.

С 1 октября новую цену правительство не ввело, заявив, что пока действует прежняя. Как минимум до окончания переговоров с МВФ.

Что будет делать правительство, если МВФ продолжит настаивать на действии формулы "хаб+", что однозначно сулит увеличение цены газа для населения, сложно предположить. Есть кардинальное решение — прекратить брать деньги у МВФ. Но сотрудничество с Фондом — это, прежде всего, индикатор для других МФО. Да и по внешним долгам с тем же Фондом Украине все равно надо рассчитываться. Так что этот вариант маловероятен.

Остается верить на слово министерству, что к технологии расчета цены газа у МВФ претензий нет, а министру финансов удастся договориться хотя бы о применении формулы "хаб–". Тогда правительство попытается сдержать цену газа для населения хотя бы до окончания наступающего отопительного сезона 2017–2018 гг., внеся некоторые поправки в свое же газоценовое постановление. Какие, об этом станет понятно после визита Данилюка в Вашингтон.