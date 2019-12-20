Андрей Фаворов: "75 процентов наших месторождений истощены на 87 процентов!"

Несмотря на то, что многие теоретики и практики утверждают, что природного газа в Украине вполне достаточно, чтобы его даже экспортировать, пока что "Нафтогаз Украины" и газовые трейдеры покупают его на торговых точках. Минимум по 200 долларов за тысячу кубометров. Хотя украинский газ стоит намного дешевле, например, звучала цифра 20 долларов. Ни первую, ни вторую Фаворов не опровергает, хотя и не соглашается с "дешевизной" газа, добытого в Украине. Вопрос в том, как считать. Говорят, с приходом Фаворова в "Укргаздобыче" только начали это делать — считать все до копеечки.

Прямо скажу, что блиц-интервью с директором интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Фаворовым — о пока не радужных перспективах увеличения добычи газа в Украине.

Укргаздобыча / Facebook

— Андрей Михайлович, в последние несколько лет программу 20/20 разрекламировали так, что и сами поверили — добыча в Украине к 2020 году должна увеличиться до 20 миллиардов кубометров газа. Тем не менее программа провалена. Но доподлинно неизвестно, почему?

— На этот вопрос невозможно ответить кратко. Но есть три фактора, объясняющих, почему не удалось кардинально увеличить добычу газа.

Первый. 75 процентов наших месторождений истощены на 87 процентов! Мы не можем из таких месторождений физически поднять углеводородов больше, чем в них есть. Поясню. Наше крупнейшее месторождение — Шебелинка — в семидесятые годы прошлого столетия давало порядка 30 миллиардов кубометров газа в год. Потом 20, затем 10. Сейчас это 2,3 миллиарда в год. Из него добыли за все это время 625 миллиардов кубометров газа при доказанных промышленных запасах в 730 миллиардов.

Я думаю, что не открою Америку, если скажу: запасы природных ресурсов не бесконечны. Технологии интенсификации помогают добраться до того, что осталось "на дне", но они не позволят нам добыть ни десять миллиардов, ни даже пять.

Днепровско-Донецкий бассейн разрабатывается почти 70 лет. По всем законам статистики, вероятность нахождения больших запасов в нем минимальна. Когда я говорю — минимальна, то в данном случае это означает менее 1%.

Увы, традиционного газа в тех объемах, которые были, больше нет. За счет Днепровско-Донецкого бассейна кардинально изменить ситуацию с собственным газом в Украине мы не сможем.

Второй. Естественное падение добычи газа — 1,5 миллиарда кубометров в год. И когда мы удерживаем добычу на уровне предыдущего года, лично я считаю — это достижение. Это значит, что наша добыча за год выросла на полтора миллиарда кубометров!

Третий. За последние 15 лет все лицензии (на относительно рентабельные месторождения и участки) выдавались в первую очередь и в основном частным добывающим компаниям. Но не государственной "Укргаздобыче". Мы предоставили информацию об этом и правительству, и журналистам.

Вот самые яркие примеры: в 2007 году мы получили одну лицензию, частные компании — 44! Затем четыре года — у нас ни одной лицензии, в 2012-м — у нас три лицензии, у частных компаний — 41… В 2013 году у нас снова ни одной, и только начиная с 2014 года наш портфель стал системно пополняться лицензиями.

До начала разработки новых участков требуются три-четыре года, чтобы только подготовить их к бурению и затем постепенно начать увеличивать добычу углеводородов. Но в любом случае, как я уже говорил, потенциал этих участков не сравнится с Шебелинкой и прорыва не даст.

— Допустим. Ожидать ли увеличения газодобычи в Украине в других регионах, другими способами и когда? За счет чего? Или спрошу иначе. Во сколько обойдется украинцам увеличение добычи газа государственной "Укргаздобычей"?

— У нас есть три основные гипотезы относительно того, где находятся точки роста украинской газодобычи. Во-первых, это разработка глубокозалегающих (более 6000 м) пластов. Технологически это очень сложно. Но это стало возможным благодаря инвестициям и работе за предыдущие пять лет. Только сейчас мы получили необходимое бурильное оборудование, материалы и инструментарий, чтобы добраться до этих глубин эффективно и безопасно.

Во-вторых, мы должны совершить технологический переворот и начать разрабатывать месторождения нетрадиционного газа. Необходимо получить навыки, экспертизу и научиться работать с залежами в плотных породах.

В-третьих, это большие геологические перспективы украинского шельфа. Я верю — потенциал роста на офшоре огромен. И это также требует от нашей компании новых знаний и навыков.

Перечисленные гипотезы мы сможем протестировать за следующие полтора-два года. По истечении этого срока мы вам точно сможем ответить, обосновано и понятно, где мы нашли ресурсы и как их конвертировать в добычу.