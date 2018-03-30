…А газ и его транзит — врозь

Пока Европа изучает риски и преимущества российского проекта "Северный поток-2", Берлин сделал выбор в его пользу.

ФРГ не смущает, что этот проект противоречит Третьему энергопакету, увеличивает зависимость ее и Евросоюза от "Газпрома". Германия Украине друг и уверяет, что как участник "нормандской четверки" на ее стороне. Но очевидно, что бизнес на российском газе ей дороже. Это еще не третий, последний, звонок для активной фазы реализации проекта. Но последовательная обработка россиянами европейцев на всех уровнях приносит свои плоды. И отыграть все назад вряд ли будет возможно.

Санкционный, но не конкретный закон США CAATSA, возможные поправки в Третью энергодирективу ЕС, протесты экологов и законодательный запрет Дании на строительство подводной части российского газопровода в ее территориальных водах в Балтийском море, обращение Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, а также Молдовы и Украины к парламентариям ЕС о недопустимости "Северного потока-2"… Ничто не помешало. Сначала власти немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания дали согласие на строительство участка газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря. А теперь уже и Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ.

Россияне торжествуют — "все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены". "Шредеризация" российским газом Европы в действии. Путин аплодирует. Меркель упорно не замечает разницы между коммерческим проектом и инструментом политического давления РФ. Для Германии этот проект — возможность стать основным газовым хабом, определяющим ценовую политику и перераспределяющим газовые потоки. Если, конечно, не учитывать, что основоположником правил и тенденций на самом деле будет Российская Федерация через "Газпром" и зарегистрированную в Швейцарии компанию Nord Stream 2 AG, которая и получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне.

Восточная Европа, включая Украину, страны Балтии пытаются сопротивляться, бьют во все дипломатические колокола. Но у ЕС, как и у США, свой интерес. Учитывать интересы других они будут только в том случае, если эти интересы хотя бы ситуативно совпадают с их собственными.

К тому же Европу, энерджайзером которой выступает Германия, откровенно раздражают намерения США в отношении рынка газа ЕС. Как один из источников поставок, страны ЕС готовы принять LNG-танкеры из Америки. Но заменить зависимость от "Газпрома" (хотя в Европе об этом предпочитают не говорить) на зависимость от сжиженного газа из США не намерены. Каждый отстаивает свои национальные и коммерческие интересы, как может.

Система "Северный поток-2" состоит из двух параллельных веток трубопровода пропускной способностью около 27,5 млрд кубометров газа в год. В случае реализации этого российского проекта украинская газотранспортная система может быть загруженной, согласно расчетам экспертов, на треть своих возможностей — на 30–40 млрд кубометров в год. Да и то до полного введения в эксплуатацию всех российских обходных газопроводов. Соответственно, ежегодные поступления в бюджет Украины как плата за транспортировку газа, а это 2–3 млрд долл., будут сведены к минимуму.

В этой какофонии голос Украины едва слышен. Хотя на всех уровнях представители говорят об этом постоянно. Но, как неоднократно отмечал глава НАК "Нафтогаз Украины", россияне сделали Европе весьма привлекательное предложение — построят "Северный поток-2" и будут платить государствам ЕС, которых это непосредственно касается, только за то, что они дадут разрешение на прокладку трубопровода в их юрисдикции. Не говоря о посулах поставок газа для этих стран по минимальной цене. Устоять перед таким соблазном сложно… Как и вспомнить, что бесплатный сыр, как правило, в мышеловке. Но кто же признается в такой ситуации даже себе, что их низводят до уровня мышей?..

Если поправки к газовой директиве ЕС не будут приняты, у Украины, Польши и других центральноевропейских государств остается еще возможность оспорить решение Германии, открывшей дорогу российскому "Северному потоку-2", в международных судах. Но это будет затяжная и не факт, что выигрышная, история.