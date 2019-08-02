Тонировка "Прозоррости"

В первых числах июля текущего года интернет-издание МОСТ рассказало о том, как отдел образования, культуры и спорта Юбилейного сельского совета Алешковского района Херсонской области вознамерился приобрести школьный автобус стоимостью 1850 тыс. гривен. Скорее всего, это малопримечательное событие так бы и осталось за рамками внимания широкой общественности, если бы не то рвение, с каким тендерные чиновники приступили к подготовке и организации проведения торгов.

Известно, что отечественный рынок школьных автобусов предлагает довольно скромный выбор. Однако и в такой ситуации все было сделано для того, чтобы воспрепятствовать справедливой конкуренции. Для этого в технологических требованиях Заказчик четко указал габаритные размеры выставляемых на торги машин. Зачем? Ведь в стандарте закупки ДСТУ7013:2009 "Автобус специализированный для перевозки школьников. Технологические требования" точные (фиксированные) значения габаритных размеров отсутствуют. Невнятные объяснения авторов ограничения габаритов, что, дескать, громоздкий автобус не впишется в отдельные участки маршрута, являющегося оптимальным, да и имеющиеся гаражи будут для него тесноваты, малоубедительны. Попыток провести по "оптимальному маршруту" предлагаемые к тендеру автобусы никто не предпринимал, а в то, что чиновники с высокой точностью измерили все критические участки маршрута и существующие на нем возможные препятствия верится с трудом. Уж простите.

Зато поставленным жестким условиям соответствует продукция АО "Черкасский автобус" (торговая марка "Атаман") и АК "Богдан Моторс" (торговая марка "Богдан"). А вот автобус, производимый ООО "Черниговский автозавод", марки "Эталон", ширина и высота которого лишь на 42 и 78 миллиметров соответственно превышают требуемые размеры, но никоим образом не влияют на эксплуатационные качества и уровень комфорта и безопасности пассажиров, не может участвовать в тендере.

Произошедшее на Херсонщине могло бы сойти за досадное недоразумение. Но 26 апреля текущего года Департамент образования и науки Львовской облгосадминистрации объявил в электронной системе Prozorro тендер на закупку 43 школьных автобусов ожидаемой общей стоимостью 79 млн гривен. Источником финансирования закупок являются государственные бюджетные средства социальной образовательной субвенции по правительственной программе "Школьный автобус" и средства местного бюджета.

В соответствии с Протоколом рассмотрения тендерных предложений от 6 июня 2019 года поступили предложения от трех участников: ООО "Торговый дом "Эталон Авто" (официальный представитель Черниговского автозавода) с предложением автобусов марки "Эталон"; ООО "ТД ДИНАТ ГРУП" - с предложением автобусов марки "Атаман" и от ООО "Автоград-2007" - с предложением тех же "Атаманов".

Предложение ООО "Торговый дом "Эталон Авто" Департамент образования и науки отклонил, сославшись на незначительные погрешности, выявленные им в поданной документации. А два оставшихся претендента – дилеры, реализующие автобусы "Атаман", производства АО "Черкасский автобус", - были допущены к участию в аукционе. Таким образом на торгах предстояла бескомпромиссная схватка под ковром нанайских мальчиков - двух дилеров одного и того же производителя. И чем бы она не закончилась побеждало АО "Черкасский автобус" с вручением внушительного приза в виде заказа на все автобусы.

Тем временем отставленное от участия в тендере ООО "Черниговский автозавод", ознакомившись с тендерными предложениями своих более удачливых конкурентов, обнаружило в них также немало погрешностей, причем идентичных своим собственным и справедливо усмотрело в этом признаки сговора с целью устранения конкуренции на торгах. Ведь Заказчик, которым является Департамент образования и науки Львовской облгосадминимстрации почему-то не заметил несоответствий тендерной документации предложений дилеров АО "Черкасский автобус".

Львовяне отказались удовлетворить небеспочвенные претензии черниговских производителей автобусов и в ситуацию вынужден был вмешаться Антимонопольный комитет Украины, который 1 июля нынешнего года принял решение об отмене торгов из-за нарушений процедуры публичных закупок, допущенных Заказчиком. Торги пришлось отменить и разместить новое объявление о проведении аналогичного тендера на закупку тех же 43 автобусов с той же ожидаемой стоимостью. Но при этом в тендерную документацию Заказчиком было внесено одно крохотное уточнение, которое, впрочем, напрочь исключает возможность участия в тендере многострадального "Эталона". А именно: автобус не может быть выше все тех же 2900 миллиметров. "Эталон" же, напомню, выше аж на 78 миллиметров – целый спичечный коробок! Неужели оптимальные маршруты во Львовской и Херсонской областях прокладывают по одним лекалам?

В данное время в Украине сертифицированы три производителя школьных автобусов. Это "Эталон", выпускаемый ООО "Черниговский автозавод"; "Богдан", который производится на ГП "Автосборочный завод №1" ПАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс" и "Атаман" производства АО "Черкасский автобус". Высота двух последних не превышает пресловутые 2900 миллиметров, поэтому у заказчиков всегда есть возможность сознательно создавать тендерную документацию под конкретные модели автобусов, не допуская к участию в конкурсах неугодных, в данном случае "Эталон", цена которого, кстати, наименьшая по сравнению с продукцией конкурентов. На сегодняшний день объявлено около 60 торгов на 133 автобуса с дискриминационной нормой по высоте (2900 мм). Из-за отсутствия реальной конкуренции на этих торгах государство может потерять около 14 млн гривен, учитывая разницу в цене автобусов "Эталон" и его конкурентов.

Остается добавить только одну небольшую деталь, которая, впрочем, многое может объяснить: производитель автобусов "Атаман", столь успешно монополизировавший сферу публичных автобусных закупок, до 2011 года назывался "Автомобильный дом "Богдан", а черкасское предприятие-производитель входило в состав корпорации "Богдан", пока не перешло под контроль российских собственников. Ну что тут скажешь? Родство скрыть можно, но наследственность все равно выдаст.