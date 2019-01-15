Корпорация "Эталон": вопреки внешним вызовам

Корпорация "Эталон" объединяет 21 предприятие, среди которых Бориспольский и Черниговский автозаводы, завод "Украинский кардан", Черниговский кузнечный завод. Основные направления их деятельности — производство автотранспортных средств, машиностроение, складская логистика, оборудование очистки и сатурации воды. Корпорация создана с целью представления на рынке интересов своих участников и координации их действий. Как и много лет подряд, "Эталон" проводит пресс-конференцию, на которой подводятся итоги прошедшего года.

По итогам года автомобильные заводы корпорации реализовали около 270 единиц автотранспортных средств под торговой маркой "Эталон". Из них 245 автобусов и 20 троллейбусов. По словам директора торгового дома "Эталон Авто" Вадима Шкарупина, доля рынка автобусов корпорации составила 20 процентов, что на 7 процентов больше, чем в предыдущем году.

Безусловным достижением года стало создание новой модели городского 12-метрового автобуса с низким уровнем пола и пассажировместимостью более 100 человек, который полностью соответствует экологическим требованиям ЕВРО 5, а также обеспечивает возможность перевозки пассажиров в инвалидных колясках и может использоваться во всех городах Украины. Автобус получил название "Астра", и его появление, считает президент корпорации Владимир Бутко, — наглядное свидетельство того, что корпорация "Эталон" развивается, вопреки внешним вызовам.

— В течение полугода должна быть завершена подготовка производства и сертификация, — сообщил Владимир Купцов, директор Черниговского автозавода, входящего в корпорацию.

Эта модель может стать базовой для разработки обширной серии автобусов и троллейбусов, т.к. конструкция кузова позволяет развивать модельный ряд с минимальной доработкой.

Сейчас в Украине реализуется программа закупки автобусов и троллейбусов на средства Европейского банка реконструкции и развития. Должно быть закуплено 400 троллейбусов и 300 автобусов, из которых подавляющее большинство — 12-метровые.Этим и продиктована ориентация "Эталона" на автобус такого класса.

Цена "Астры" с двигателем Евро-5 составит 160 тыс. долл., а с Евро-6 — около 170 тыс. С учетом того, что цены западных аналогов стартуют с 200 тыс. евро, цена новинки вполне конкурентна.

Весьма насыщенным оказался 2018 год для Бориспольского автозавода. Было выпущено около двух десятков троллейбусов, значительно отличающихся от первых машин более современными узлами и агрегатами.

Изготовлены прототипы и готовятся к сертификационным испытаниям грузовые автомобили. Среди них AL GURU (4х4), полноприводной грузовик, пригодный для использования силовыми ведомствами. Соответствующие предложения по этому автомобилю направлены в Минобороны, МинЧС, Госпогранслужбу и Национальную гвардию.

В минувшем году был продолжен ряд автобусов семейства А0817: автобус 2-го класса на 60 пассажиров (в т. ч. 40 сидящих), для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, школьный автобус на 40 мест, а также его модификация для школьников с ограниченными возможностями.

Продолжается развитие станций технического обслуживания, они уже есть в каждом регионе. Теперь упор делается не на количество, а на качество выполняемых там сервисных работ.

Мощный толчок получила также новая программа восстановления транспортных средств, когда-либо выпущенных предприятием. Это капитальный ремонт автобусов и грузовых автомобилей в заводских условиях, с полным восстановлением или заменой кузовов и силовых агрегатов.

Несмотря на сложное положение в экономике страны, ООО "Украинский кардан" сумело не только удержать свои позиции на отечественном рынке, но и изыскать возможности для дальнейшего развития. Это потребовало дополнительных капиталовложений, связанных с необходимостью модернизации производства, его переоборудования под изготовление новой карданной продукции, на которую ныне существует устойчивый спрос как на украинском рынке, так и на рынках стран-партнеров, таких как Германия, Латвия, Польша, Венгрия, Румыния. Были приобретены и установлены два токарных станка с числовым программным управлением и быстро перенастраиваемый обрабатывающий центр.

Не менее надежным звеном в корпоративной связке было и остается ООО "Черниговский кузнечный завод". И в 2018 году он продолжал развивать партнерские связи с машиностроительными предприятиями Украины и Европы, заключал новые контракты, добился существенного увеличения заказов от вагоностроителей, сохранил на достигнутом уровне объемы поставок для предприятий Германии, увеличил поставки на предприятия Польши.

Коммерческие интересы обоих заводов, как и других предприятий корпорации, представляет ООО "ТД "Эталонмаш". Главным направлением его деятельности являются контакты с уже имеющимися клиентами и поиск новых. Торговому дому "Эталонмаш" корпорация в немалой степени обязана тем, что в завершившемся году значительно возросли объемы реализации продукции в Румынии, Польше, Германии и Беларуси.

Главная проблема отрасли состоит в том, что на ее развитие в стране хронически не хватает средств. Многолетняя программа ЕБРР и инвестиционного банка по кредитованию общественного транспорта в Украине на общую сумму 450 млн евро не может кардинально изменить ситуацию в целом по стране. Большинство муниципалитетов не спешат брать кредиты. Такую роскошь могут себе позволить лишь крупные города — Киев, Одесса, Львов, Харьков, Днепр.