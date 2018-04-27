Smart-специализация и stupid-реализация

Во исполнение поручения первого вице-премьер министра — министра экономического развития и торговли С.Кубива (№18942/2/1-16 от 10 июня 2016 г.) с целью подготовки предложений об участии в СРС и определения наиболее эффективных механизмов ее продвижения как национальной инициативы при Национальной академии наук Украины была создана Межведомственная координационная группа с привлечением ведущих экспертов-ученых и практиков — представителей центральных органов исполнительной власти.

Учитывая значительную заинтересованность на государственном уровне в реализации вышеупомянутой стратегии, на базе совместной работы специалистов из специализированных министерств — экономического развития и торговли, инфраструктуры, энергетики и угольной промышленности, аграрной политики и продовольствия, здравоохранения, образования и науки, а также ученых путем экспертного опроса был определен перечень секторальных направлений разумной специализации для Украины: ресурсные материалы; биоэкономика и биотехнологии; энергетика и энергомашиностроение; аэрокосмические технологии; информационно-коммуникационные технологии; здоровое общество.

Хотя такой подход не отвечает ведущим принципам проектирования исследовательских и инновационных стратегий для разумной специализации, на первых этапах вхождения Украины в этот процесс он полезен для начала поиска рыночных ниш на структурированном европейском рынке. Но на практике такими подходами к "ручному" определению приоритетов секторального развития не стоит злоупотреблять, поскольку существует угроза механического определения базовых отраслей регионов как отвечающих критериям разумной специализации и нового витка консервации устаревшей экономической структуры регионов Украины. Поэтому выполненную специалистами работу лучше воспринимать скорее не как определение направлений смарт-специализации как таковой, а как установление перспективных направлений интеграции отечественной научно-исследовательской системы в европейское исследовательское пространство.

На сегодняшний день концепцию смарт-специализации на практике пытается применять только Минэкономразвития и торговли (МЭРТ) при формировании принципов новой промышленной политики, в частности, в проекте Стратегии развития промышленного комплекса Украины на период до 2025 г. Этот документ активно обсуждается в экспертной среде с осени 2017 г., а его принятие было запланировано на первый квартал 2018-го. При этом смарт-специализация подается МЭРТ как подход Евросоюза к выявлению уникальных функций и активов каждой страны и региона, подчеркивание конкурентных преимуществ региональной промышленности, а также как элемент политики децентрализации.

Поэтому естественно, что любые упоминания о смарт-специализации в Украине со стороны МЭРТ прежде всего ассоциируются с развитием или модернизацией промышленности. Даже появляется ошибочное понятие "смарт-специализация промышленности", которое поначалу стало настойчиво применять в украинской практической плоскости МЭРТ при презентации проекта вышеупомянутого документа, после чего это понятие вошло в обращение среди практиков, особенно специалистов в области промышленности. При этом из поля зрения выпадает сугубо европейское понимание смарт-специализации как инструмента развития не промышленности, а значительно более широкого спектра секторов региональной экономики, имеющих перспективы при внедрении инноваций (при этом в промышленно развитых регионах не исключаются промышленные виды экономической деятельности).

Параллельно со "смарт-специализацией промышленности", в процессе многочисленных презентаций проекта Стратегии развития промышленного комплекса Украины МЭРТ среди основных направлений реализации Стратегии "родило" также термин" смарт-регулирование" промышленности. Возможно, реализация этого направления стратегии касается усовершенствования процесса регулирования промышленного развития. Однако это только предположение, сделанное на основании дальнейшей презентации работы министерства по активизации отмены устаревших регуляторных актов в промышленности. Понятно, что путаница в применении терминологии возникает из-за нечеткого понимания смарт-специализации как инструмента развития, а также целей, особенностей и механизмов ее применения в европейской практике.

В самом проекте Стратегии смарт-специализация подается в большей степени как инструмент учета региональных особенностей промышленного развития Украины. Так, среди стратегических задач при реализации новой промышленной политики Минэкономразвития определяет необходимость обеспечить региональное развитие промышленности с учетом экономической и инновационной специализации регионов, а смарт-специализацию включает в перечень мероприятий по ее реализации.

Однако среди предусмотренных Стратегией направлений способствующими внедрению смарт-специализации в Украине в ее европейском контексте являются только те, которые касаются гармонизации подходов по определению разумных специализаций регионов, имплементации Украиной Стратегии смарт-специализации Еврокомиссии, а также присоединения Украины к Европейской платформе смарт-специализации с

целью открыть доступ отечественным регионам к инструментам платформы, направленный на определение экономической и инновационной специализации регионов в будущем, а также расширение доступа к структурным фондам ЕС.

Вместе с тем среди направлений обеспечения регионального развития промышленности в проекте Стратегии содержатся также те, что противоречат положениям классической концепции смарт-специализации, в частности, поддержка кластерных инициатив и развитие кластерного сотрудничества в промышленности. Самое важное расхождение между направлениями решения стратегической задачи проекта Стратегии "Региональное развитие промышленности" касается явной цели Стратегии смарт-специализации регионов ЕС — преобразования региональных экономик на основе уникальных, основанных на знаниях, новых сфер деятельности, тогда как цель большинства кластеров заключается в простом повышении эффективности компаний, входящих в кластер.

Подобные расхождения между смарт-специализацией и применением кластерной политики отмечают европейские разработчики концепции смарт-специализации. По их определению, внедрение в регионах кластерной политики может стать препятствием для развития перспективных стратегий структурных изменений. В условиях Украины это несет дополнительную угрозу, поскольку применение кластерной политики в условиях устаревшей экономической структуры промышленных регионов препятствует сдвигу в сторону новых, менее традиционных для данного региона, но потенциально более перспективных направлений региональной специализации, усиливая и без того значительную степень региональной структурной инертности и инерции регионального развития.

Подобным образом, заводя речь о региональной смарт-специализации, специалисты МЭРТ суживают ее понимание до классической территориальной специализации на основе использования принципа локализации конкурентных преимуществ региональной экономики, с учетом элементов встроенности отечественных промышленных комплексов в мировые цепочки добавленной стоимости. На практике в работе МЭРТ эта деятельность ограничивается поиском новых рынков сбыта отечественной промышленной продукции в условиях потери российских. При этом применение концепции смарт-специализации направлено на "уменьшение межрегиональных отличий в развитии промышленного потенциала Украины и обеспечение реализации промышленной политики регионов с учетом инновационной специализации регионов".

Украинским регионам такое понимание смарт-специализации несет ощутимую угрозу установления совместимости отечественной экономики с общим рынком ЕС как поставщика сырья или продукции с низкой добавленной стоимостью.

Сказанное в значительной степени подтверждается перечнем конкурентных преимуществ региональных экономик, на которых акцентируют внимание специалисты МЭРТ при презентации проекта Стратегии развития отечественного промышленного комплекса. Так, среди конкурентных преимуществ регионов Украины МЭРТ определяет: низкие логистические затраты и развитую логистическую инфраструктуру, выгодное географическое положение и выход к Черному морю, наличие производственных площадок, высокий минерально-сырьевой потенциал, соглашения о свободной торговле с ЕС, государствами ЕАСТ, Канадой, СНГ и др. Безусловно, этот список важен и содержит факторы, оказывающие непосредственное влияние на эффективность регионального развития. Однако он никоим образом не касается (даже противоречит) перечня конкурентных преимуществ региональных экономик, которые в современной региональной политике формируются на принципах смарт-специализации.

Этот перечень, наоборот, демонстрирует дальнейшее желание эксплуатировать конкурентные преимущества индустриальной эпохи и подчеркивает направленность органов государственной власти на применение устаревшего подхода к построению в Украине государственной региональной экономической политики, который в ЕС не используется с

2010 г. Ему на смену пришла концепция новой региональной политики с инновационным инструментом достижения целей регионального развития — смарт-специализацией. К тому же акцент на индустриальных конкурентных преимуществах регионального развития на практике может не только отрицательно повлиять прежде всего на качество промышленной, региональной и структурной политик Украины, но и усилить дальнейшую консервацию экономической структуры региональной экономики, не адекватной требованиям времени.

В то время как в европейской и мировой практике подчеркиваются возможности смарт-специализации для активизации использования промышленного потенциала регионов, в Украине неоправданно превалирует идея преобладания промышленной составляющей над другими, первичными аспектами концепции смарт-специализации. Такой подход ставит под угрозу адекватное внедрение региональной смарт-специализации в целом и предопределяет опасность искажения ее сути в украинских реалиях до простой модернизации регионального промышленного потенциала. И эти опасения имеют высокий риск реализации.

Действительно, в 2016 г. в ЕС была основана платформа смарт-специализации для промышленной модернизации — инструмента сочетания разумной специализации и межрегионального сотрудничества для повышения конкурентоспособности промышленности и инноваций, применение которого направлено на координацию усилий регионов ЕС, планирующих совместно работать над разработкой инвестиционных проектов в сферах смарт-специализации. Четко определенная идея платформы заключается в активизации применения потенциала смарт-специализации для модернизации промышленного потенциала региональной экономики.

В украинской практической плоскости, формируемой сейчас проектом Стратегии развития промышленного комплекса, применение смарт-специализации сводится исключительно к обеспечению регионального развития промышленности и к "стимулированию развития отраслей с инновационным подходом к производству". Однако такой подход прямо противоречит непосредственно идее внедряемой в ЕС смарт-специализации, согласно которой отраслевая приоритетность поддержки исключается полностью. Наоборот, на смарт-специализацию возлагаются задачи отхода от традиционной промышленной политики путем поддержки не определенных, пусть даже весьма новых и прогрессивных отраслей, а собственно инноваций в наиболее перспективные отрасли региональной экономики (которые далеко не всегда должны быть представлены промышленностью).

Не отрицая существенного значения смарт-специализации в промышленном развитии, следует отметить, что ее применение в Украине только для модернизации отечественной промышленности или для развития ее регионального потенциала является процессом, вырванным из контекста. Поэтому, возможно, то, что в Стратегии смарт-специализаций ЕС воспринимается как должное на основе предыдущих периодов структурной модернизации региональных экономик, осуществлявшихся на протяжении 1970–2000-х годов, для Украины требует уточнения и значительной адаптации к реалиям.

Региональная смарт-специализация — это модель структурных изменений, приводящих к диверсификации экономики региона на основе разработки новых направлений производственной деятельности. Ее результат намного шире, чем простая технологическая модернизация базовых отраслей промышленности. Это, скорее, структурная эволюция всей региональной экономики как кумулятивный процесс, связывающий нынешние и будущие сильные стороны региональной экономики в определенной отрасли деятельности и знаний.

Для Украины внедрение модели смарт-специализации является крайне актуальной задачей, поскольку именно на ее принципах можно разблокировать региональный потенциал для структурных и технологических изменений, а также промышленной модернизации на инновационных началах. Но применение региональной смарт-специализации в условиях ее неопределенности как основного инструмента новой региональной политики и отсутствия четкого понимания места в современной государственной инновационной, промышленной, секторальной, структурной и региональной политике обусловливает утрату сути процесса — содействия региональным структурным изменениям за счет использования существующего базиса знаний для создания новых отраслей (новых видов экономической деятельности) или новых, основанных на знаниях, направлений региональной специализации.

Большое значение смарт-специализация имеет также для обеспечения так называемой специализированной диверсификации — связанной не со специализацией региональной экономики как таковой, использующей локализованные конкурентные преимущества, а с расширением возможностей региональной экономики адаптироваться к непредсказуемым изменениям рыночных условий в будущем. Это важно для преодоления деструктивных тенденций консервации старопромышленной экономической структуры наших регионов и структурной инертности региональной экономики, которые в значительной степени базируются на практике искусственного определения некоторых промышленных отраслей регионов как приоритетных и лоббировании государственной поддержки определенных секторов и направлений экономической деятельности. Для Украины это шанс, который нельзя потерять.