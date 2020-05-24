Объединение громад на Полтавщине. Без надежды надеемся

От редакции: После публикации материала "Большой куш децентрализации" в редакцию пришло много сообщений. Конфликты, связанные с утверждением областных перспективных планов объединения громад, возникают во многих регионах. Нам пишут с Волыни, Закарпатья, Буковины... Основная проблема в том, что многие областные государственные администрации (ОГА), которые согласно закону утверждают и подают в Кабмин план объединения, вступили в сговор с местными и региональными элитами. Президент же, назначивший руководителей областей, четкой позиции на этот счет не обозначил. Булавой справедливости не махнул. Почему? Ответ на этот вопрос нам всем вместе еще предстоит какое-то время искать. А пока — о ситуации.

Отметим сразу, что утвержденный Кабмином перспективный план Черновицкой области, где самым проблемным оказался Сокирянский район (о котором мы как раз подробно и рассказали в статье), премьер-министр Шмыгаль еще не подписал. Что, будем надеяться, оставляет шанс Новоднестровской объединенной территориальной громаде (ОТГ), от которой в пользу интересов местного агробарона В.Козака, вопреки закону, ОГА "откусила" несколько сел, добиться справедливости.

И вот вчера пришел материал с Полтавщины, где автор (по совместительству председатель Опишнянской ОТГ) рассказывает о ситуации, сложившейся вокруг его громады. Ситуация эта показательна и подтверждена документами. Накануне публикации мы обратились за комментарием к заместителю министра развития громад и территорий Вячеславу Негоде. Он хоть и сделал акцент на разворачивании политической составляющей процесса утверждения перспективных планов, но уточнил: "Мы действительно практически уже вступили в местную избирательную кампанию, и нужно быть осторожнее с мнениями. Что, однако, не исключает справедливых претензий со стороны громад. Я знаю о ситуации в Опишне. Надо разбираться. Мнение людей нельзя игнорировать. План Полтавской области утвержден правительством, но еще не подписан премьер-министром. Есть еще неделя, в течение которой ОГА может провести социологию, разобраться в проблеме и обратиться к нам".

Вот для того, чтобы помочь главе Полтавской ОГА Олегу Синегубову разобраться в проблеме и не подставлять президента и Кабмин, мы и публикуем эту статью.

На самом деле у меня уже просто нет ни слов, ни сил. То, что сейчас происходит, может привести к ужасным последствиям для страны. И речь идет уже не о Кирилло-Анновке, Опишне, Зинькове, Резнике или Полтавской области. Речь идет о беззаконии, барщине, феодализме и судьбах людей, которые за них определяет кто-то другой.

Децентрализацию на Полтавщине слили, а абсурд достиг таких масштабов, которые трудно было представить еще год назад. Перспективный план, который так тщательно скрывала от людей областная власть в лице председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова и его первого заместителя Дмитрия Лунина, утвержден Кабинетом министров. По моему мнению, он принят в интересах не громад, а конкретных местных феодалов, агробаронов и политических деятелей, которые исторически господствовали на Полтавщине и, к сожалению, очень быстро нашли общий язык с новой областной властью.

Немного истории. С 2016 года мы боролись за создание Опишнянской ОТГ на территории Зиньковского района Полтавской области. В отличие от местного нардепа Олега Кулинича (который не хотел выпустить из-под своего влияния даже малейшую часть района), мы руководствовались экономическими расчетами и понимали, что наша громада будет состоятельной и успешной. Мы проводили общественные слушания, устраивали автопробеги, митинги, давали брифинги в Верховной Раде, убеждали людей и делали многое другое. Но действующая власть запугала почти все села вокруг Опишни, точнее, люди были за нас, а сельские головы категорически блокировали процесс. Наконец, почти через три года, нам удалось убедить одну сельскую раду объединиться. Поскольку я возглавлял процесс объединения, люди попросили выдвинуть мою кандидатуру на председателя громады. Я пошел на выборы и победил. Через год наша Опишнянская ОТГ заняла 14-ю строчку по показателям финансовой состоятельности среди всех громад Украины. Мы сделали многое, но этот материал не о достижениях.

В 2020 году встал вопрос о формировании перспективного плана, — и снова конфликт. Согласно методике формирования Перспективного плана территорий Полтавской области, Кирилло-Анновская и Ставковская сельские рады оказывались в составе Опишнянской ОТГ. Такой план был обоснованным и прежде всего ориентированным на удобство для людей. Он не содержал политики.

Рис. 1 До

Рис. 2 После

Но потом в территориальное деление включился местный нардеп Олег Кулинич, у которого есть агропредприятие и свой земельный интерес на территории этих сельских рад. С тех пор Полтавская областная государственная администрация начала эти сельские рады методично, в разных версиях Перспективного плана, отделять от Опишнянской громады и добавлять к Зинькову. В Зиньковской ОТГ и так было в составе 17 (!) сельских рад, тогда как в Опишнянской ОТГ будет всего пять. При том что бюджеты примерно одинаковые.

Мы принимали участие в разных заседаниях, писали десятки писем, ездили в Киев, ходили в Полтавскую ОГА. Мы просили, доказывали, показывали расчеты, проводили общественные слушания и многое другое. Однако в результате Ставковое приняло решение присоединиться к Зиньковской ОТГ. Хотя это противоречило методике, мы согласились, потому что такова была воля людей.

В Кирилло-Анновке люди провели общественные слушания, на которых единогласно решили присоединиться к Опишнянской ОТГ. Потом, не доверив слушаниям, сельрада организовала миниреферендум, на котором более 65% человек проголосовали за Опишню. Тогда депутаты приняли решение о присоединении к Опишнянской ОТГ, обратились в Кабмин и Полтавскую ОГА. Там внесли изменения, а мы вздохнули с облегчением.

Мы всегда действовали по-человечески, в рамках закона и в интересах людей. У нас были разные мнения — прорываться к президенту Зеленскому в ходе визита на Полтавщину, перекрывать дороги, собирать людей на Киев и даже разбивать палаточный городок возле ОГА. Но мы надеялись, что полного беззакония в стране и области быть не может. Напрасно.

Позже мы узнали, что местный агробарон, шантажируя власть голосами в Верховной Раде, опять продавил присоединение Кирилло-Анновской сельрады к Зинькову. Пока мы здесь боролись с коронавирусом, закупали оборудование для больниц, развозили продукты, он просто взял и "договорился" наверху. И это тот ящик Пандоры, который позволяет ему делать все что захочется, пренебрегая законом и волей людей.

Я не знаю, что ему захочется в следующий раз, но мне впервые стало страшно. Мне не было страшно, когда я слышал открытые угрозы. Не было страха, когда, поставив на кон почти все, что имел, я шел на выборы. Я не боялся, даже когда меня посадили в СИЗО за подложную взятку. А сейчас — страшно.

Никакой причины присоединять Кирилло-Анновскую сельскую раду к Зинькову нет, потому что:

1) по нормативной методике, Кирилло-Анновка должна быть присоединена к Опишнянской ОТГ (именно так было в Перспективном плане 2015 года, который составили исключительно по методике, а не из политических соображений);

2) до Опишни намного ближе, там есть вся инфраструктура: больница, скорая помощь, новый ЦПАУ, пожарное подразделение и все необходимое;

3) более 80% жителей Кирилло-Анновки поставили подписи за присоединение к Опишне, свыше 65% при уличном обходе проголосовали за присоединение к Опишне, на общественных слушаниях единогласно проголосовали за Опишню;

4) Кирилло-Анновская сельская рада приняла официальное решение о присоединении к Опишнянской ОТГ и обратилась с ним во все необходимые органы;

5) Опишнянская громада из-за большого бюджета и нехватки населения ежегодно отдает в государственный бюджет реверсную дотацию в размере 3,5 млн грн, которую можно было бы использовать на благо громады.

На наши письма Полтавская областная государственная администрация отвечала письмами, которые абсолютно противоречат друг другу (сначала — ваши предложения учтены, а потом — никаких предложений не поступало).

Сначала ставили под сомнение волю людей, а потом кивали на то, что время добровольного объединения истекло. Да, время истекло. Но это означает, что те громады, которые не вошли в состав ОТГ, должны присоединиться по методике, согласно экономической целесообразности, а не потому, что так хочется одному человеку, потому что у него там земли. Мы без надежды надеялись, что здравый смысл все-таки победит, но напрасно.

Дальше было утверждение плана Кабмином. Люди из Кирилло-Анновки в знак протеста вышли перекрывать трассу, потом митинговали под ОГА, но до сих пор их не услышали, и они находятся в отчаянии. И это только один случай на Полтавщине, а таких десятки: рядом с Кирилло-Анновкой митинговала Ковалевка, которую в последний момент оторвали от Великосорочинской ОТГ. Засульскую ОТГ, которая была одной из первых и самых крупных в Украине, насильно ликвидировали и присоединили к Лубенской. Вдумайтесь, наибольшую громаду области присоединили к другой, которая еще даже не была создана!

Жители Кирилло-Анновки продолжают борьбу. Несмотря на то, что людям открыто угрожают, запугивают, а на митинг под ОГА пришли правоохранители с автоматами (!): это на несколько десятков людей, преимущественно пенсионного возраста.

Боремся, хотя сил уже почти нет. Я не удивлюсь, если против меня откроют уголовные дела или будут угрожать моим близким. Призываю правоохранительные органы не выполнять политические заказы. Это конкретная статья о злоупотреблении властью, и мы уже видели, чем это может закончиться. Власть приходит и уходит, а громадам жить в этих административных границах десятки и сотни лет.

Зачем было пять лет давать людям надежду, чтобы насильно забрать ее в последний момент? Но все же без надежды надеемся.