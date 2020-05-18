Большой куш децентрализации

Сразу скажу, что министр развития территорий Чернышов на этой фотографии присутствует скорее для формальности и красоты. Поскольку в принципе он мало о чем может рассказать по интересующей нас теме. Хоть и министр. Гораздо больше ответов у главы ОПУ Ермака, куратора региональной политики ОПУ Трофимова, конечно же у главы партии Александра Корниенко, ну и у малозаметного премьера Шмыгаля, не устоявшего перед натиском многочисленных патронов. Хотя именно Чернышов олицетворяет официальную крышу, под которой сегодня разворачивается, возможно, самая драматичная история, связанная с властью Зеленского. Тсс…власть буквально пожирают искушения.

Уже через пару недель можно будет во весь голос сказать, что Зеленский успешно продал ключевую горизонтальную реформу в стране и таки получил прибавку к зарплате. Выраженную в лояльности тех, кому отошли ОТГ (объединенные территориальные громады) аккурат накануне местных выборов. Так что теперь, друзья, нами правит не только некомпетентность, а и вернувшийся договорняк с бизнесом. Приправленный, конечно, толикой пафосной партийной риторики.

"С точки зрения того, что мы сейчас утверждаем границы громад, возможно, на века, то это серьезный повод задуматься о государственной ответственности за принятие таких решений, — говорил в интервью ZN.ua месяц назад глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. — Поэтому все делалось на картах, на пальцах и буквально с циркулем. Мы проецировали громады на субрегиональный уровень, читали тысячи писем, которые нам до сих пор пишут люди и о своих проблемах, и о местных "феодалах".

Стоп! Считайте и эту статью письмом президенту. И знайте, что в стране есть люди, которые понимают, что происходит на самом деле. Видят, как президент разменивает стратегические вещи на сиюминутные интересы. Как все это быстро монетезируются теми, кто по долгу службы призван строить, а не разрушать государство.

Вот прямо сейчас мы с вами являемся свидетелями того, как раздаются пожизненные ярлыки на царствование. Как ключевая реформа, способная сбалансировать все уровни власти в стране и отрегулировать систему государственного управления, разменивается на лояльность.

Возможно, и наше письмо будет прочитано главным куратором децентрализации и донесено в качестве ценного и честного совета гаранту Конституции. Ведь до конца мая, когда правительство поставит точку на первом этапе реформы, утвердив перспективные планы областей и границы объединенных территориальных громад (ОТГ), а также подаст в парламент закон о новом административно-территориальном устройстве, еще есть немного времени. Для того, чтобы избежать окончательного ребрендинга правящей партии. Из слуги в торгаша.

Вводные для слуг народа

Еще раз напомню что у нас дано. За пять лет с момента старта реформы в 2015- году из 10 961 громад базового уровня к апрелю 2020-го 4 698 (42,9%) успели добровольно объединиться вокруг более крупных и развитых центров и создать 1 029 ОТГ. Запланированный лимит: 1 300 объединенных громад.

Очевидно, что около 40% объединившихся старых громад уже откусили почти 70% лимита. В то время как почти 60% необъединенных старых громад теперь должны как-то вместиться в 20% оставшегося резерва новых.

Налицо диспропорция. И свидетельствует она о том, что в стране создано огромное количество несостоятельных, экономически слабых ОТГ. Эксперты подтверждают, что таких громад половина. Проблему признают и сами кураторы реформы во власти.

С учетом того, что изменения в Конституцию в части децентрализации нынешняя власть вряд ли уже потянет, был включен план Б. Правительство на уровне принятого закона № 2653 получило возможность оперативно закончить первый этап реформы, объединив оставшиеся громады административным путем, и перейти к ее второму этапу, сформировав субрегиональный (районный) уровень.

Для того же, чтобы правильно закончить с громадами и не слить (не побоюсь этого слова) за полтора месяца пятилетние завоевания децентрализации, "слугам" нужно было соблюсти всего два условия.

Во-первых, за счет оставшихся не объединенных громад подтянуть до состоятельности и укрупнить уже созданные ОТГ. Здесь стоит напомнить, что прежняя власть, вовлекая громады в объединительный процесс, сама сильно увлеклась и часто закрывала глаза на нарушения методики и критериев объединения. Отсюда и взялось большое количество с плохим качеством. Что, однако, вполне можно было на финальной стадии отрегулировать в ручном режиме.

Во-вторых, те громады, которые нужно было создавать заново, следовало сразу вернуть в жесткие рамки методики. Ключевое — жесткие. И здесь основной институцией, обязанной стоять на страже закона (а методика утверждена законом) и государственного интереса, должны быть правительство и лично премьер-министр. Если он получил от президента отмашку на реальные, а не картонные реформы, конечно.

Согласна, что задача эта чисто юридически не такая уж и простая. Ведь по закону, Кабмин утверждает перспективные планы по представлению ОГА (областных государственных администраций). С одной стороны, вполне объяснимый реверанс центра в сторону регионов (ведь им оттуда виднее, что и как), с другой, — ловушка. Потому как нашим регионам традиционно виднее только через свой карман.

И здесь — внимание! — плечом к плечу с премьером должны были ли бы стать 24 губернатора. Как 24 воина света для того, чтобы защитить государственный интерес перед напором местных и региональных элит. Но опять-таки, простите за повтор, если они получили от президента отмашку на поддержку реальных, а не картонных реформ правительства.

То есть за премьером и главами ОГА нерушимой стеной должен стоять сам Президент с той самой поднятой булавой и политической волей довести начатое дело до конца. Вот так примерно и формируется победная энергия любой реформы.

Но вот я, честно говоря, ума не приложу, какие такие сигналы должен был подать всем этим людям наш президент, чтобы обещанная им народу политическая воля изменить страну превратилась в банальный торг с региональными князьями.

КОзаки-разбойники

Первую стрелку разбойникам о том, куда можно забежать по ходу игры, чтобы договориться, нарисовал еще Кабмин Гончарука, когда прогнулся под "хотелками" Закарпатья и перелопатил уже утвержденный перспективный план. Тогда первой за все годы децентрализации дрогнула предшественница Чернышова экс-министр Алена Бабак, удовлетворив просьбу "слуги народа" Михаила Лабы в Закарпатской области. Дело Оноковской громады, где Лаба ранее был головой сельсовета, дошло до рассмотрения в комитете, и депутаты сказали: "Люди должны решить сами".

И с тех пор большие люди по всей стране начали решать сами. В сопровождении более мелких.

Глава профильного парламентского подкомитета Виталий Безгин, по словам Александра Корниенко, — его правая рука, которая как раз и держит циркуль децентрализации. Я, конечно, пробовала с ним связаться, но не склеилось. А вот автор комментария под постом Безгина Василий Гостюк, как оказалось экс первый зам. губернатора Черновицкой области, два с половиной года занимавшийся децентрализацией, на мое сообщение ответил.

Сегодня Черновицкая ОГА вместе с ее главой Сергеем Осачуком (оный уже фигурировал у нас на пару с мэром Черновцов) оказалась в эпицентре скандала. В поданном ОГА перспективном плане в угоду местным феодальным кланам демонстративно проигнорированы закон, методики объединения громад, мнения экспертов и все приличия.

Однако 6 мая Кабмин утвердил, что называется, подсунутый ему Осачуком перспективный план, который в области никто ни с кем открыто не обсуждал. (Дружно читаем местную прессу). Правда, премьер Шмыгаль этот чудный документ все еще не подписал, по-видимому, переживая последние вялые схватки с собственной совестью.

Голос України Глава Сокирянского райсовета и Сокирянской райгосадминистрации Василий Козак

Думаю, вам будет интересно узнать подробности истории, где ведущим оказался глава Сокирянского райсовета, по совместительству — держатель всего Сокирянского района Буковины Василий Казак (ТОВ "Агросад-2005", ПП "Буковина Агросвіт",ТОВ "Буковинський сад" и др.), а ведомыми — вся украинская власть, включая известного нам человека с булавой. Об этих подробностях я и расспросила экс зама губернатора Черновицкой ОГА Василия Гостюка.

— Василий, вы стояли у истоков этой истории. Расскажите.

— Сокирянский район единственный район области, где, помимо районного центра Сакиряны, расположен еще один город областного значения – Новоднестровск. Он исторически является центром этого региона. Как раз там и родилась инициатива жителей создать ОТГ с центром в Новоднестровске. Село Ломачинцы в свое время по закону о добровольном объединении громад вышло с инициативой о присоединении к Новоднестровску.

— То есть это было в период вашей каденции?

— Да. В 2018-м году в день принятия решения об объединении в Ломачинцах произошел захват сельсовета частью агрессивно настроенных жителей. И я в этом сельсовете вместе с депутатами, представителями нашего регионального Центра развития местного самоуправления и журналистами просидел до четырех утра. Пока полиция не предприняла практически силовой штурм и освободила заложников.

Экс-заместитель главы Черновицкой ОГА Василий Гостюк

— Что хотели оппоненты?

— В группе захвативших сельсовет были местные жители, которые хотели создать громаду из близлежащих сел без Новоднестровска. Из бедных маленьких априори нежизнеспособных сел. Просто те люди, которые за ними стоят, не хотели терять контроль за этой территорией.

— Вы говорите о Василии Козаке?

— Да. Это многолетний местный деятель, который умудряется всегда прикрепиться к провластной партии. В Ломачинцах же находится выход на Днестр, с территорией большого комплекса отдыха, где он реально проживает. И для Козака было, конечно, сверх больно, что село от него отвернулось.

Тем не менее, Новоднестровская ОТГ была успешно создана. ОГА поддержала инициативу граждан. Громада вышла на прямые межбюджетные отношения. Процесс создания завершен. Люди Козака продолжают ходить по судам, пытаясь обжаловать решение, но, повторюсь, процесс создания Новоднестровкой ОТГ — завершен. Границы громады мы определили согласно существующей и утвержденной законом методике, что Кабмин успешно утвердил.

— Что происходит сейчас?

— ОГА в своем новом перспективном плане все села с учетом тех, которые уже завершили процесс создания громады, включая Ломачинцы, исключила из состава Новоднестровской громады и отдала райцентру Сокиряны. В Сокирянской громаде изначально было 12 сел, а сейчас уже 15. В то же время Новоднестровск вообще оставили точкой на карте без территорий развития и смысла существования.

— Но Козак в своих интервью заявляет, что недопустимо присоединять села к городам, уничтожая идентичность сельских жителей.

— В Новоднестровске 10 тысяч населения. Есть села даже побольше.

— За что основная борьба?

— За сохранение контроля над всем районом в центре с Сокирянами. Если же создать три громады, как мы и планировали согласно методике, он перестанет быть интересен региональным лидерам. А также может проиграть местные выборы нынешнему мэру Сокирян Равлику. Сейчас Козак обзавелся депутатами, в парламенте его представляет родной сын. (Владимир Козак народный депутат от партии "Слуга народа" — Автор). Очевидно, что и Кабмин не может с ним справиться. Сейчас у него поддержка в областной администрации, там работает его бывший заместитель Алексей Бойко. Но дело даже не в самом Козаке, а прежде всего в том, что ОГА просто нагло нарушает закон.

Шпальта Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук

— Почему?

— Администрация – это вертикаль президента. Наверное, потому что главе ОГА это позволяется. А сама администрация оказалась под влиянием местного князя.

— А как вам удалось не попасть под это влияние в свое время?

— У меня не было с ним никаких интересов. Я попал на работу по конкурсу. Действовал всегда исходя из железного принципа: не знаешь, что делать, действуй по закону. Дело в том, что интересы у людей есть всегда. У всех. Всегда кто-то будет не доволен. Но это нормальная ситуация. Возьмите любое, даже самое правомерное идеальное решение суда, — вторая сторона всегда будет им не довольна. По всей Украине в этой связи конфликты.

Но давайте мы разделим – конфликт интересов, который был, есть и всегда будет, потому что миром правит интерес. И обратим внимание на банальных "косорезов", когда чиновники прямо нарушают закон. Когда нагло и демонстративно подают не обоснованный, не соответствующий методике и закону перспективный план. И здесь речь идет не о конфликте интересов, а о нарушении прямой нормы закона. Независимо от мотивов.

— Адекватная реакция президента?

— Уволить главу ОГА. Причем это надо было сделать давно, когда они по электронке подали один план, а приехали на заседание в минрегион совсем с другим. Сейчас идет служебное расследование по одному из заместителей, связанное с подделкой документов. Чем оно завершится, неизвестно. Однако, судя по сегодняшним шагам ОДА, можно предположить, что ничем.

Вы меня простите за эмоции, но я этим занимался два с половиной года и, знаете ли, так провалить все за три месяца, надо уметь. Должны быть правила. Нарушать закон нельзя. А чиновники их нарушают.

— Куда все-таки деть интерес?

— Среди юристов есть такая шутка. Всегда есть тема, как заработать денег, но давайте вы ограничите свои фантазии нормами уголовного кодекса.

… Вот сейчас на ходу смотрю сюжет одного из местных телеканалов на эту же острую тему и вижу господина Бурбака, яро поддерживающего Новоднестровскую ОТГ. Да, не только у аграриев есть вотчина в Черновицкой области, но и у фронтовиков. Это я к тому, что в любом мнении, если сильно захотеть, можно найти и личные амбиции, и политику, и еще много чего. Но в этом конкретном случае я вижу еще закон, утвержденную методику, рекомендации экспертов, обращение к президенту Ассоциации городов, и карту с точкой в общипанном Новоднестровске.

Мультиплекс "Батьківська хата"

Ну, вы понимаете, что в такой ситуации всегда работает только один принцип: "Почему Васе можно, а мне нельзя?" Тем более, если одним из ликов этого всемогущего Васи является, к примеру, сам премьер-министр Шмыгаль, поставивший свою подпись под созданием, Зеленской ОТГ, что на Ивано-Франковщине, где 1 900 жителей и менее 250 детей. Что идет абсолютно вразрез с методикой, зато близко сердцу премьера. А вот, отражая лик первого вице-спикера Стефанчука, в Хмельницкой области раскромсали самодостаточную Красиловскую ОТГ, "бо там його батьківська хата".

Количество тех, кто в состоянии заинтересовать, убедить или надавить на власть растет в геометрической прогрессии. Гиены рвут льва на части.

Кстати надо сказать, что Черновицкая область использует достаточно разные инструменты удовлетворения запросов заинтересованных лиц. Вот если в густонаселенном Сокирянском районе все подтянули под Козака, то в малочисленном Заставницком, наоборот, — вместо того, чтобы пойти по оправданному в этом случае пути "один район — одна громада", его дробят на шесть (!) априори слабых образований. Потому что там уже назначено, кто должен выиграть выборы.

Одесская область. Болградский район, в котором постоянно побеждал регионал Антон Киссе. Сейчас паразитирует на этнической теме. В районе огромная территория и очень мощные села по 3-5 тысяч. Вместо того, чтобы создать пять состоятельных громад, хозяева договариваются и делают три — Кубей, Болград и Криничне (последняя — вотчина Плачкова).

"Но самое яркое – Южный, — рассказывает соавтор децентрализации Юрий Ганущак. — Это город областного значения, который обслуживает припортовый завод по переработке аммиака и пр. От города идет одна дорога. На территорию зашел бинесмен, депутат обласного совета Олег Кутаталадзе. Для того, чтобы за бесценок взять припортовый, создается Визирская громада, которая обрезает у Южного и дорогу, и складские територии. Он же настаивает на присоединении к Визирской ОТГ Сичавки, которая примыкает к Южному, чтобы полностью контролировать территорию. Вопрос Южного является вопросом экономической безопасности страны, т.е. обеспечения единого комплекса Южный припортовый завод и его экономической привлекательности".

И это безразлично?

Затока. Очень криминальное место. К ней присоединяют абсолютно безосновательно поселок Каролино-Бугас. 3 тысячи населения – это состоятельная громада? К тому же без социальной инфраструктуры. Вообще все, что ближе к морю, – банальный рэкет. Оппозиция в доле. И Одесская ОГА жестко стоит на защите разнообразных политических интересов.

Та же история з Маяками. ОТГ, которая огибает тот же лиман на севере, проходя через пограничную зону. Естественно, о едином комплексе предоставления социальних услуг для жителей вопрос не стоит – чистый бизнес. К тому же весьма специфический, учитывая 10 км приграничной территории с Молдовой.

Черниговская область. Круты, 15 км от Нежина. Создается абсолютно искусственная громада, которая множит на нуль уже созданную Плисковскую громаду. Решение принято под конкретных людей, использующих мифы о культурном наследии и пр.

Бобровицкий район. Огромный район в 1 500 кв. км и охотничьи угодья, которые контролируются местным князем, героем Украины. ОГА присоединяет их к Бобровицкой громаде, параллельно вытесняя уже существующую с 2015-го года между этими территориями Новобасанскую громаду. Просто нагибают сельский совет и делают обмен территориями.

Кировоградская область. Приютовская громада дугой огибает Александрию и при этом разрывает территорию города. Чтобы попасть в центр громады (небольшое село Приютовка), – люди едут через всю Александрию. Бред!

Все предложения разделить пополам указанную громаду (верхнюю ее часть оставить отдельной, а нижнюю присоединить к городу), — не воспринимаются. Это большой затяжной конфликт, который не решен. Почему? Потому, что это земли одного предприятия.

В Сумской области обрезают Тростянец и Ромны, чтобы действующие мэры не выиграли. Просто заходят в спальные районы городов и обрезают их.

Херсонская область. "Геническая ОТГ создается в составе всего Генического района, а это 3000 кв.км и 58 000 населения! — пишет в своей статье директор по развитию Института гражданского общества Анатолий Ткачук. — Если посмотреть на карту, можно увидеть, что вся северная часть района слабо заселена, очень удалена от города Геническа. Мало того, это пограничная территория в особых условиях, — граница со страной-агрессором. К тому же здесь этнический и языковой составы различных частей этого района также существенно отличаются. Поэтому говорить о совместной идентичности жителей такой большой территории вряд ли возможно".

Закарпатская область. "Мукачевская ОТГ. Громада с центром в городе областного значения с населением около 86 000 (!) человек, — продолжает Ткачук. — Новая ОТГ должна вобрать в себя еще 14 сельсоветов. Создается огромная громада, которая объединит довольно отличающиеся друг от друга территории, а сельское население будет составлять критически малую часть по сравнению с городским. Опять же, каким образом здесь должны согласовываться такие разные интересы различных частей теперь единой громады? Возможно, авторы такой конфигурации знают что-то очень важное, что неизвестно другим, но такой подход не соответствует европейским практикам".

А вот Ужгород полностью обрезали, лишив город территории развития.

…Пока заместитель министра Вячеслав Негода и глава профильного подкомитета Верховной рады Виталий Безгин готовятся на завтрашней пресс-конференции отчитаться о проделанной работе и уже о 17 закрытых утвержденными перспективными планами областей, люди на местах выходят на акции протеста и массово готовят иски в суды.

Конфликтные ситуации есть практически в каждой области. Но там, где все ассоциации, эксперты и Минрегион все-таки указывают на неуместность решения, предложенного ОГА, а губернаторы упорно его проталкивают, они манифестированы.

И Кабмин уступает. Администрациям. Потому, что у него за спиной никакого президента с булавой нет. И никакой первый зам. министра Вячеслав Негода, являясь, по сути, третьим в группе авторов реформы, уже не в состоянии удерживать руль реформы.

Какой в итоге законопроект об административно-территориальном устройстве правительство Шмыгаля подаст в парламент вообще не понятно. По нашей информации к базовой экспертной цифре в 100 районов (только районы, создание вокруг достаточно крупных городов могут быть институционально сильными и стать опорой центра на местах), уже есть +30.

Авторы децентрализации Анатолий Ткачук и Юрий Ганущак окончательно отодвинуты от влияния на ход реформы и принятия решений. "Вы хороший человек, но вы не голосуете". Политическая целесообразность победила государственный интерес.

Не имеющие опыта выигрывать местные выборы слуги традиционно оперлись на опытных. Опытный Аваков. Опытные олигархи. Опытные региональные и местные элиты. Торг уместен. Удовлетворяя "хотелки" народных депутатов, можно какое-то время удерживать рассыпающееся большинство в парламенте. Вступая в диалог с местными князьями, — обеспечить видимую победу на местных выборах.

Которые будут, несмотря на заявление господина Лещенко, ответственного в ОПУ за аграрный сектор. Напугавшим всю страну "надвигающимся большим скандалом", связанным с перспективными планами. Народ тут же заговорил о возможном переносе выборов, а смелый господин через пятнадцать минут взял самоотвод. Пустое дело комментировать пустое дело. Тем более, если человек, делающий заявления подобного рода, не был ни на одном заседании рабочей группы. Хотя по статусу вполне мог. Тем более, если у него есть совершенно конкретный, и по нашей информации, пока еще неудовлетворенный собственный интерес. Хотя время тоже еще есть.

Что касается видимой победы Зеленского, решившего вести партию к ней кривым путем, то это точно. Потому, что гарантий по качеству наполнения списков под провластным зонтиком опытные местные князья обычно не дают.

Тем более человеку, не слишком серьезному. Не ведающему, что творит. Ни вообще, ни, в частности, в децентрализации. Который хочет только одного – не провалиться на ближайших выборах. И легко разменивает наши свободы на их вотчины. Которые очень быстро обрастут и тысячами гектаров земли, отжатых у фермеров, и частными армиями, и коррупцией. И крепостными, конечно, незащищенными прогнившей правоохранительной системой, и продажным судом.

Вот услужил, так услужил!

Факти ICTV

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