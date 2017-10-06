Достижения и надежды. Чего ожидают в следующем году аграрии

В конце сентября в Кропивницком, да и в окружающих городках и селах невозможно снять гостиничный номер или частную квартиру, даже найти место в санаторном корпусе или пустующем после лета детском лагере. Ведь в городе проходит самая масштабная международная сельхозвыставка Украины — "АгроЭкспо", собирающая представителей сельского хозяйства со всей Украины. ZN.UA посетило мероприятие, чтобы узнать, чего ожидают аграрии в следующем году, на какие инициативы правительства рассчитывают и как оценивают перспективы развития аграрной отрасли.

В этом году мероприятие посетило такое количество гостей, что некоторым пришлось искать жилье аж в Кривом Роге в соседней области. Собственно, традиция проводить крупные сельскохозяйственные ярмарки в нашем крае — центре Украины — вовсе не нова. Ежегодные ярмарки, своеобразные выставки достижений тогдашних земледельцев, проходили здесь еще со времен основания города. На одну из них приезжал с отцом с соседней Черкасщины и маленький Тарас Шевченко, о чем оставил упоминание в повести "Наймичка".

В советские времена любые значительные события, в том числе агропромышленные выставки, должны были проводиться в столицах. Такой подход поначалу преобладал и в новейшей Украине. Но жизнь диктовала иное. "Участие в крупных выставках стоило немало. Это было по силам лишь мощным производителям и представителям мировых брендов (они получают соответствующие компенсации от своих правительств), а нашим машиностроителям после продолжительных экономических кризисов, тем более малым предприятиям, начинавшим выходить на рынок сельскохозяйственного оборудования, это было не по силам, — рассказал Павел Штутман, один из инициаторов выставки "АгроЭкспо". — Тем более для тех же широкозахватных сеялок нужен немалый участок, и участие в коммерческих выставках не оправдывало себя. Так что ассоциация предприятий-производителей техники и оборудования для АПК "Украгромаш" и инициировала организацию доступной нашему производителю выставки".

Тем более что в нашей степи испокон веков земледельческого края место для нее нашлось. Один из предыдущих министров аграрной политики назвал "АгроЭкспо" лучшей выставкой в красивейшем крае. Но со временем государственная политика меняется, и в этом году представители профильного министерства выставку игнорировали.

К счастью, организовано это мероприятие не ради чиновников, а дефицита гостей-производителей не было. О том, что потребность в такой выставочной площадке есть, свидетельствует постоянное увеличение ее площади — за последние годы она выросла втрое, достигнув в 2017-м рекордных 100 тыс. квадратных метров. А еще на 60 тыс. в полевых условиях демонстрировалась техника. Компаний, принявших участие в выставке, только по сравнению с прошлым годом стало больше почти на сотню.

"Последние два года, — рассказал П.Штутман, — рынок сельскохозяйственного машиностроения и оборудования стремительно рос. У нашего завода "Эльворти" (бывшего ОАО "Красная звезда") даже были проблемы с увеличением производства — не успевали за спросом. Под конец этого года он затормозился".

Это подтверждают и другие производители, участники выставки: АО "Фаворит" из села Подгайцы Кировоградского района, "Лозовские машины" с Харьковщины, "Ореховсельмаш" из Запорожской области, представители Херсонского машиностроительного завода. И причин этому немало: от засушливого года с его нерекордными урожаями до изменений в статусе сельхозпроизводителей по уплате НДС и проблем с подачей отчетности.

Выставка — своеобразный барометр отрасли. Все последствия выполнения государственных программ или их отсутствия здесь ощутимы, как нигде. В Херсоне, например, машиностроители сразу ощущают, если тормозится государственная программа по поддержке аграрных производителей. В этом году она предусматривает 550 млн грн на компенсацию пятой части суммы приобретения техники и оборудования. Херсонский комбайн "Скиф" (модернизованная версия комбайна "Славутич"), представленный на выставке, включен в такую программу. Херсонцы надеются на нее — в следующем году сумма компенсаций, как планируется, может достичь 900 млн грн.

А вот представителю малого бизнеса с Одесчины Игорю Миньковскому, производящему жатки и межкустовые разрыхлители, надеяться не на что: государственную программу по поддержке садоводства и виноградарства, действовавшую в прошлые годы, свернули. Участие даже в такой демократической выставке стало для Игоря Георгиевича финансовым испытанием.

Конечно, такие производители пока и не мечтают о выходе на европейские или мировые рынки. Также пока на них не рассчитывает ООО "НПП "Современные технологии", производящее стационарные опрыскиватели. В отличие от тех же херсонцев, которые совместно с финнами изготовили усовершенствованную модель своего "Скифа" и надеются на успех.

Значительная часть наших сельхозмашиностроителей ориентировалась на рынки стран СНГ, в частности России, и сегодня им приходится непросто. Павел Штутман говорит, что одно из главных препятствий на пути к иностранному потребителю — нынешняя война. Ведь приобретение техники — это не только покупка как таковая, для клиента имеет значение еще и наличие нужных запчастей и сервис, гарантируемый производителем. В том же, что завтра у нас все будет хорошо, не уверены даже мы, не говоря уж о недоверчивых европейцах или далеких от наших проблем американцах.

Большинство участников-производителей ожидали от выставки увеличения продаж. А фирма "Эликс" даже прибегла к эпатажу: топ-новостью второго дня выставки стали не деловые переговоры предпринимателей, а картинка, на которой две симпатичные девушки в бикини моют экскаватор "Эликс". Продажам акция не помогла, экскаватор так и не продали, было лишь много критики за сексистскую рекламу.

Но не только это привлекало посетителей выставки, которых в этом году было более 25 тыс: Покровская ярмарка, силовые соревнования при участии Василия Вирастюка, дегустация крафтовых сыров, выставка автомобилей "Автоленд".

Деловых людей должен был бы заинтересовать инвестиционный форум, состоявшийся в рамках "АгроЭкспо". Но в зале были в основном чиновники, журналисты, представители местных вузов. Правда, форум посетили чрезвычайные и полномочные послы Республики Корея в Украине г-н Ли Янг-Гу и Республики Македония г-н Столе Змейкоски. Посол Кореи откровенно заявил журналистам, что такой большой агровыставки в своей стране он не видел и что постарается привлечь к ней корейские компании. Корейцев, страдающих от нехватки продовольствия, интересует также возделывание овощей на наших полях.

А вот народные депутаты, которые приняли участие в форуме, скорее, приехали на мероприятие, чтобы представить свои проекты, а не услышать аграриев или увеличить инвестиции в отрасль.

После итоговой пресс-конференции, патетических речей о будущих контрактах и взаимовыгодном сотрудничестве не покидало ощущение того, что на самом деле члены правительства, парламентарии, чиновники даже своего равнодушия ко всему происходящему не могут скрыть. И наша управленческая элита откровенно демонстрирует, что собственные интересы для нее превыше всего. Хорошо, что и производители, и дилеры, и потребители, то есть все причастные к аграрной отрасли, не обращают на это внимание и продолжают работать над тем, чтобы усилить свое влияние на власть имущих, которые принимают решения.