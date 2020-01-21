Агрессивная налоговая модель

Прогрессор и большой друг Украины Каха Бендукидзе однажды тонко подметил, что власть так устроена, что она хочет решать проблемы, которые, как ей кажется, сейчас актуальны или которые, как ей кажется, являются актуальными для людей.

Сегодняшняя налоговая политика украинского государства как никогда точно подчиняется указанной логике. Как оказалось, тандем из профильного комитета парламента, Министерства финансов и налоговой службы объединяет общая идеология, приличествующая временам могущественного руководителя налоговой службы времен Кучмы — Николая Азарова. Ее суть можно охарактеризовать словами основательницы американского объективизма Айн Рэнд: "издайте законы, которые нельзя ни соблюдать, ни проводить в жизнь, ни объективно трактовать, и вы получите нацию нарушителей, а, значит, сможете заработать на преступлениях".

Сегодня под лозунгом нормативного "турборежима" принимается такое количество законов, что бизнесмену и работодателю невозможно существовать, не нарушая их. При этом симптомы "заболевания" подпитываются все более ультимативными требованиями глобального кредитора страны (МВФ), мировыми ветрами деофшоризации и налоговой прозрачности, а также электорально полезными призывами к борьбе с олигархами.

На сегодня безальтернативными вершинами новой налоговой политики ("страна должна цвести построже") стали печально известные Законы 128 и 129, внедряющую политику тотальной фискализации расчетов в стране, а также законопроект 1210, принятый парламентом как Закон 16 января сего года. Последний требует отдельной характеристики.

Реинкарнация "судебных войн"

Под благими намерениями выполнения международных обязательств Украины в рамках глобальной инициативы OECD/G20 BEPS и Договора про ассоциацию с ЕС, внедряются следующие инициативы.

1. Правило "тонкой капитализации" (ограничения на вычет процентов): в цивилизованном мире это эффективный метод устранение массовой практики вывода прибыли за границу через кредитование местных компаний ими же контролируемыми иностранными субъектами. До этого в нашей стране норма приблизительно так и работала, но теперь нас ожидает распространение процедуры на долговые обязательства со всеми нерезидентами, а не только с теми, что контролировали свою украинскую структуру. Кредит почти невозможно взять внутри страны, а теперь еще его получение из-за границы будет сопровождаться дополнительными рисками неприятной встречи с контролирующими органами.

2. Механизм корректировки финансового результата на основе концепции "разумной экономической причины (деловой цели)": введение новой налоговой разницы, позволяющей налоговой службе корректировать базу налогообложения налога на прибыль и признавая неправомерными те или иные расходы, понесенные налогоплательщиком в пользу нерезидентов, если такие операции не имеют так называемой "деловой цели". Помните "никчемные сделки" и "нереальные (мнимые) операции", спровоцировавшие массовые штрафы и судебные споры? Так вот, украинских экспортеров, во многом, ожидает реинкарнация "судебных войн" по вопросам правомерности расходов, понесенных плательщиком налогов в пользу нерезидентов, если такие операции не имеют так называемой "деловой цели".

3. Нормы о предотвращении избегания нерезидентами регистрации постоянными представительствами: наблюдаем открытие "охотничьего сезона" на незарегистрированных нерезидентов. Любые подозрения на осуществление ими (или их представителями) хозяйственной деятельности на территории страны в интересах нерезидента, позволяют налоговому органу: начать внеплановую документальную проверку, оформить акт проверки со штрафом в 100 тысяч гривен и санкциями вплоть до административного ареста имущества нерезидента. Ну и напоследок, принудительно, на основании лишь акта проверки и без волеизъявления субъекта, взять его на налоговый учет со всеми прелестями украинского налогового и уголовного законодательства. Более того, для иностранных компаний инициируется введение понятия "место эффективного управления", что позволяет признавать их налогоплательщиками — резидентами, что несомненно будет провоцировать судебные споры и не будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине (напомню, что все указанное внедряется на фоне антирекордов последних лет по привлечению прямых иностранных инвестиций).

4. Внедрение правила контролируемой иностранной компании (или сокращенно КИК): взимания налога с нераспределенной прибыли иностранных компаний, которые контролируются (управляются) резидентами Украины, как физическими, так и юридическими лицами. На первый взгляд дело хорошее, но вот незадача исследование специалистов ОЭСР установило, что КИК непосредственно не приносит существенного роста налоговых поступлений и, в основном, применяется как дополнительная сдерживающая мера, то есть носит профилактический эффект в рамках более комплексного плана действий (как мы знаем плана до сих пор нет). А еще одним "неполезным" своиством КИК является то, что часть состоятельных украинских граждан посчитает нужным изменить свою резидентность, чтобы не подпадать под действие сложных и доростоящих процедур администрирования и не уплачивать в увеличенном размере налоги в Украине. Проще говоря, они предпочтут другое гражданство и начнут платить налоги в другом государстве. Для наглядности озвученных выводов, пример итогов работы с КИК государства-агрессора в 2017 году: было подано 4 тысячи отчетов, в бюджет дополнительно поступило 100 млн дол США (напоминаю, наша экономика в 10 раз меньше, а значит и налогов получим от силы в четверть миллиарда гривень). При этом не менее трети участников рейтинга Forbes в том же году покинули страну.

Небольшое отступление по большинству выше предлагаемых изменений. Инициатива antiBEPS была в свое время адаптирована Европейским Союзом в Директиву 2016/1164 (ATAD). При этом государства-члены ЕС начали применять отдельные ее положения только спустя 2,5 года со дня принятия (с 1 января 2019 г.), а относительно правила тонкой капитализации применение запланировано не позднее 1 января 2024 г. (период адаптации — 7,5 лет!). Украина же хочет вводить все это или сразу, или с отсрочкой лишь на год.

Трактат по демонологии

Перечисленные новации не отражают всю палитру предлагаемых проектом 1210 изменений. Есть еще правило "конструктивных (или условных) дивидендов"; введение понятия "умышленного деяния", направленного на усиленное наказание за невыполнение требований налогового законодательства; 200-процентный рост некоторых штрафов; сокращение сроков (в 2 раза!) для налогоплательщиков-должников на самостоятельную уплату налогового требования (с 60 до 30 календарных дней) и оценку своего имущества (с двух месяцев до одного) и многое другое. Хотя, справедливости ради, депутатский корпус и бизнес сообщество несколько месяцев изо всех сил старалось исправить этот документ — почти 1100 страниц правок ко второму чтению и "извинительное" поднятие пороговых значений дохода для субъектов упрощенной системы налогообложения. Но, при всем желаний из, Malleus Maleficārum (трактата по демонологии о надлежащих методах преследования ведьм) никогда не сможет получиться Великая хартия вольностей. Поэтому, даже при существенном снижений токсичности проекта 1210 плательщики налогов получают следующее.

1. Украина сознательно и добровольно, в значительно большем объеме, чем ее фактические международные обязательства, и в неразумные сроки внедряет громоздкие и обременительные процедуры, которые приведут к значительному росту административного давления на налогоплательщиков, создадут угрозы потери инвестиций и возможного бегства инвесторов при скромных перспективах наполнения бюджета.

2. В основы деятельности новой налоговой службы, по прежнему нереформированной и страдающей недугами своих предшественников (из старой ГФС в новую службу переведено 92% сотрудников!), закладывается агрессивная модель взаимодействия с бизнесом и предоставляются "свежие" дискреционные полномочия, что изначально диссонируют с политикой построения службы сервиса и порождают широкое поле для коррупции и злоупотреблений.

Указанное, в сочетаннии с отказом профильного комитета парламента от ликвидации налоговой милиции (речь о нейтрализации принятия во втором чтении законопроекта 1208-2 про бюро финансовых расследований, перечеркнувшем трехмесячную работу экспертов, представителей бизнес сообщества и депутатов), делает невозможным успешную комплексную реформу контролирующих органов.

У Иосифа Бродского есть меткая метафора, оценивающая деятельность поэта среди унылой советской действительности как "опыт борьбы с удушьем". Целиком идентичную характеристику можно дать налоговой системе, что строят для Украины: