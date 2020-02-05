Страсти по "Металлисту"

Футбольный клуб "Металлист" — одна из визитных карточек Харькова. Наряду с Госпромом, Зеркальной струей и памятником Шевченко в одноименном саду. Поэтому за уничтожением команды, основанной почти 100 лет назад, с болью наблюдали не только болельщики, но и все, кому небезразличен родной город.

Футбольный клуб — это не только игроки, тренеры и менеджмент. Это еще и инфраструктура. И персонал, ее обслуживающий.

Недавно имя легендарной команды снова оказалось на слуху. Правда, речь шла уже не о спортивных достижениях, а об имуществе клуба.

В начале года СМИ распространили весть о передаче этого имущества в государственную собственность. У тех, кто хоть как-то следил за судьбой "Металлиста", это сообщение могло вызвать ощущению дежавю. Ведь в 2017 Юрий Луценко уже как бы национализировал комплекс.

И вот 3 января, по поручению главы Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера, в Государственный реестр недвижимости были внесены VIP-сектор стадиона "Металлист", подтрибунные помещения южной и северной трибун, футбольная академия и тренировочная база клуба в пгт Высокий Харьковского района.

Все эти объекты, а также нематериальные активы и корпоративные права ПАО "ФК Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и ООО "Металлист-Арена" отошли государству еще в августе 2017 года, когда к активам окружения Виктора Януковича по ходатайству Генпрокуратуры была применена процедура спецконфискации. Их ориентировочная стоимость составляла 220 миллионов долларов, 65 из которых — то самое имущество ФК "Металлист". Решение о конфискации было вынесено Сосновским районным судом Черкасс, а публичной промоцией процедуры занимался тогдашний генпрокурор Юрий Луценко.

По какой-то причине имущество "Металлиста" так и не оказалось в распоряжении Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) — профильного ведомства, созданного, в частности, для управления конфискованными объектами. 11 апреля 2018 года Кабинет министров своим распоряжением передал имущество клуба в управление Харьковской ОГА.

В правительстве утверждали, что "принятое решение предоставит возможность Харьковской облгосадминистрации реализовать права государства как собственника имущества и обеспечит его эффективное использование".

Таким образом, в руках ХОГА должен был оказаться практически полный комплект инфраструктуры клуба в дополнении к полю стадиона "Металлист", которым управляет областное КП.

Но передача имущества несколько затянулась: согласно реестру, конфискованные активы оставались собственностью прежних владельцев.

Возглавляла ХОГА в то время Юлия Светличная, в публичной плоскости демонстрировавшая повышенное внимание к футболу. После трехлетнего перерыва украинская сборная снова стала принимать гостей на поле "Металлиста". Был также снят введенный из-за войны в Донбассе запрет на проведение еврокубковых матчей в Харькове. Соратники Светличной называют возвращение большого футбола в Харьков ее заслугой. Как и передачу области конфискованных у Курченко подтрибунных помещений стадиона.

"Именно Харьковская ОГА вышла с инициативой возвращения этих помещений в госсобственность. За дальнейший технический процесс передачи и перерегистрации объектов отвечает уже территориальный орган юстиции и регистраторы, которые действуют исключительно в рамках закона", — пояснил в комментарии ZN.UA бывший заместитель Светличной Александр Бабичев.

Как уничтожали "Металлист"

В декабре 2012 года группа компаний Сергея Курченко "ГазУкраина-2009" сообщила о "достижении договоренностей" с Александром Ярославским о покупке "Металлиста". Сумму сделки Курченко называл "справедливой", уточняя, что заплатил за клуб менее 100 миллионов долларов (СМИ писали о 70 миллионах).

В Харькове, впрочем, произошедшее продажей не называли. Констатируя, что клуб у Ярославского не купили, а "отжали". Потому что младоолигарху понадобилась статусная "игрушка".

Армия болельщиков встретила новость о смене собственника с нескрываемым раздражением и опасением за судьбу команды. Но без удивления. Подобных сделок с участием членов "Семьи" Януковича (Курченко воспринимался не иначе, как один из ее "кошельков") в те годы совершалось немало. До Евромайдана оставался всего год, но в конце 2012-го были все основания полагать, что "власть сильна как никогда".

Да и сам Ярославский в заявлении о сложении полномочий директора ФК "Металлист" дал понять, что получил "предложение, от которого нельзя отказаться". Источники ZN.UA, близкие к окружению бизнесмена, отмечают, что потерю клуба он переживал очень болезненно. И дело было не только в 570 миллионах долларов, которые владелец вложил в клуб, игроков и инфраструктуру. И конечно же не в полутора миллионах, выплаченных Александру Фельдману за "Металлист" в 2005-м. За семь лет "эпохи Ярославского" команда, ранее не поднимавшаяся выше 5-го места в Чемпионате Украины, шесть раз подряд становилась его бронзовым призером и неплохо проявила себя на еврокубках.

По словам Ярославского, решение о продаже клуба было принято в условиях "беспрецедентного психологического давления" на "Металлист". Очевидно, речь шла, в том числе, о мэре Харькова Геннадии Кернесе, проводившем активную кампанию по "возвращению в коммунальную собственность города" домашнего стадиона команды. После этого Ярославский и Кернес не общались семь лет. Их публичное примирение продемонстрировали ничего не подозревавшей публике в эту новогоднюю ночь.

Как показало время, опасения за судьбу харьковского футбола оказались не напрасными. Курченко обещал "Металлисту" успех и процветание, но стал ликвидатором легендарной команды.

Ярославскому пришлось отказаться от "Металлиста", когда команда пребывала чуть ли не на пике формы. Скандальное разбирательство и штрафные санкции УЕФА за "договорной" матч с "Карпатами" были уже позади. К тому же, в футбольную инфраструктуру перед Чемпионатом Европы были вложены немалые деньги. Ярославский не скрывал, что считает проведение Евро-2012 в Харькове своей заслугой.

"Металлист" оказался тем локомотивом, который вытянул наш город… У Харькова не было никаких шансов принять матчи Евро-2012. Мы построили инфраструктуру, которую требовали стандарты УЕФА", — вспоминал Ярославский в 2018 году.

Серебро Украинской премьер-лиги в сезоне 2012/2013 года, обеспечившее "Металлисту" выход в Лигу Чемпионов УЕФА, стало лебединой песней команды. Сбежав из Украины после победы Революции Достоинства, Курченко прекратил финансирование клуба. В течение года команду покинули ведущие футболисты и главный тренер Мирон Маркевич. Уже в 2016 году "Металлист" лишился профессионального статуса, и брошенная на произвол судьбы команда фактически прекратила существование.

В июне 2017 года Хозяйственный суд Харьковской области запустил процедуру банкротства ПАО "ФК Металлист", к которому выстроилась очередь желающих получить заработанные деньги. Требования клубу выставили игроки, тренеры и сотрудники, а также ряд юридических лиц. Общая сумма задолженности составила 40 миллионов долларов. По словам Ярославского, она значительно больше — 60–70 миллионов.

Львиная доля накопленных Курченко долгов — невыплаченные игрокам зарплаты. В первую очередь дорогим легионерам.

Абсолютным рекордсменом стал бразилец Клейтон Шавьер, выдвинувший клубу требования более чем на 263 миллионов гривен. На втором месте — защитник Папа Гуйе из Сенегала, которому клуб задолжал почти 138 миллионов гривен. Сумма претензий бразильского нападающего Виллиана Гомеса ди Сикейры приближается к 80 миллионам гривен. Его соотечественник Родриго Моледа недополучил почти 68 миллионов гривен зарплаты. Защитник Иван Кобин и вратарь Владимир Дишленкович намерены взыскать более 43 и почти 38 миллионов гривен соответственно.

В общей сложности сумма выдвинутых футболистами требований составляет около 33,5 миллионов долларов.

Кроме того, клуб успел накопить серьезную налоговую задолженность, а также в течение длительного времени не оплачивал аренду и "коммуналку".

Областное управление Государственной фискальной службы выставило "Металлисту" счет на 17 миллионов гривен. Более 5 миллионов гривен команда задолжала КП "Областной спортивный комплекс Металлист" за аренду поля одноименного стадиона. Долги клуба перед "Харьковоблэнерго" и "Харьковгазсбытом", а также Высочанским поселковым советом исчисляются сотнями тысяч гривен.

Таким образом, сумма долгов "Металлиста" может быть равна, а то и превышать стоимость конфискованных у Курченко активов.

Еще один шанс для "Металлиста"?

Летом 2016 года в Харькове появился футбольный клуб "Металлист 1925", который за три года прошел путь от любительской команды до участника Первой лиги Чемпионата Украины. Спонсируют клуб несколько харьковских компаний и бизнесменов.

Юридически "Металлист 1925" не имеет никакого отношения к легендарной команде. Хотя роднят их не только название, желто-синие командные цвета, но и люди. Первым тренером команды стал бывший игрок и тренер "Металлиста" Александр Призетко, а основой первого состава — воспитанники футбольной академии. Значительная часть персонала обанкротившегося клуба продолжила работу в новом. Также "по наследству" "Металлисту 1925" "достались" футбольная академия и тренировочная база в Высоком. Помещения которых (как мы помним) были конфискованы у Курченко и переданы в управление ОГА.

Сооснователь и глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко с 2014 года занимал должность советника главы облгосадминистрации. Стороженко — известный футбольный функционер, экс-вице-президент Федерации футбола Украины и давний знакомый Ярославского.

Металіст 1925

Стороженко пояснял, что "Металлист 1925" пользуется упомянутыми объектами на правах аренды. Более того, оплачивает все коммунальные платежи и даже вкладывает собственные деньги в ремонт чужого имущества. Спасая тем самым его от разрушения. Его слова подтверждает и гендиректор ООО "ФК Металлист 1925" Владимир Линке.

"Все документы об использовании учебно-тренировочного центра имеются. Сейчас будем оформлять отношения с государственной структурой", — сообщил он ZN.UA.

Линке не стал называть сумму, потраченную клубом на поддержание инфраструктуры "Металлиста", отметив, что речь идет о "немалых цифрах".

"В Высоком мы реконструировали бассейн, отремонтировали тракторную технику, футбольные поля, системы их подогрева и полива, привели в порядок подвальные помещения. Мы поменяли прожекторы электроосвещения на полях детской школы, вложили немалые деньги в ремонт автобуса", — перечислил гендиректор "Металлиста 1925".

При этом, по словам Стороженко, на имуществе "Металлиста" до сих пор мог зарабатывать Курченко.

"Со всех помещений, которые используются ПАО "Металлист", получают незаконные доходы. И мы не знаем, куда идут эти деньги", — заявил в декабре прошлого года бывший советник Юлии Светличной нынешнему главе ОГА в ходе рабочего совещания на стадионе "Металлист".

Алексей Кучер также не исключает, что конечным бенефициаром ситуации с "зависанием" активов "Металлиста" мог быть владелец клуба.

"Еще в 2017 году суд конфисковал в собственность государства имущественные права на харьковский футбольный клуб "Металлист". А уже весной 2018-го вышло соответствующее постановление Кабмина, но кому-то было выгодно затягивать процесс. По моему мнению, выгодоприобретателями были частные фирмы, аффилированные с беглым олигархом Сергеем Курченко. Сейчас в этом разбираются правоохранительные органы", — отметил Кучер в комментарии ZN.UA.

Он также подтвердил, что в ходе недавней встречи с Ярославским говорил с ним о судьбе футбольной инфраструктуры "Металлиста".

"Мы обсуждали это... Господин Ярославский отметил, что он заинтересован в развитии футбола в Харьковской области. Однако над своим участием в судьбе "Металлиста" он еще размышляет", — уточнил глава ОГА.

Однако, похоже, сам Ярославский озвученную Кучером и Стороженко версию о роли Курченко, мягко говоря, не поддерживает.

Бывший владелец клуба не очень лестно отзывался о команде-двойнике, заявляя, что "не знает такого "Металлиста".

А также упрекал неких "околофутбольных людей" в том, что они блокируют процедуру банкротства и пользуются созданной им инфраструктурой, избегая при этом прямых обвинений в адрес Стороженко.

"Инфраструктуру в свое время построил я, вынужден был от нее как бы "уйти", а сейчас ей пользуются, "пилят". Поэтому банкротство невыгодно тем, кто крутится вокруг этого", — говорил Ярославский в ноябре прошлого года.

О планах возвращения в большой футбол вообще и восстановления "Металлиста" в частности Ярославский говорит уклончиво. Давая понять, что вернуть бренд и возродить команду он был бы не против. Но погашать накопленные Курченко долги желанием совершенно не горит.

Ситуацию усложняет и та самая "спецконфискация". Непосредственно знакомые с ситуацией собеседники ZN.UA допускают, что после нее кредиторам будет гораздо сложнее добиться удовлетворения требований. У должника, которым формально является ПАО "ФК Металлист", а не Курченко лично, не осталось практически ничего кроме имени. Имущество, которое Харьковский суд мог пустить с молотка, чтобы заплатить футболистам, уже конфисковано Черкасским судом. В рамках совершенно другого, уголовного, а не хозяйственного процесса. И долги после конфискации никуда не делись.

Президентом ПАО "ФК Металлист", согласно реестру, остается Курченко. Он неоднократно заявлял, что расставаться с правами на клуб не собирается. Оснований опасаться Лозаннского арбитража у него нет. Да и для украинского правосудия беглый бизнесмен пока что недоступен.

В то же время, активы, корпоративные права и товарные знаки "Металлиста" переданы государству и уполномоченным органом управления ими является Харьковская ОГА.

Даже если бы у харьковского клуба каким-то образом появился готовый его развивать хозяин, то в придачу к бренду и правам на историю достижений команды он получил бы кучу долгов, которые придется оплачивать из собственного кармана. А вдобавок — сомнительную процедуру, которую Курченко мог бы оспорить, например, в Лондонском суде. Не говоря уже о том, что из-за штрафных санкций УЕФА клуб мог бы играть лишь на любительском уровне.

"Есть ли рецепт решения запутанной ситуации?" — поинтересовались мы у человека небезразличного к клубу и равноудаленного от всех фигурантов — Александра Ярославского. " Разумеется, есть. Не знаешь, как поступить, — действуй по уставу. В данном случае — по закону. Процедура банкротства должна быть доведена до конца! Это раз.

Никто не должен мутно наживаться на частях инфраструктуры "Металлиста" — это два.

Сегодня, по справедливости, владельцами клуба являются его кредиторы, среди которых, кстати, государство — далеко не самый крупный. Государство должно вступить в переговоры с футболистами и другими донорами. Нельзя бросать людей и компании через бедро, игнорируя их право на их же деньги. Поэтому необходимо договориться о расчете с кредиторами — это три.

И четыре: именно совет кредиторов, как и положено в случае банкротства, должен решать судьбу имущества клуба, включая сюда и судьбу бренда. Иначе все эти суррогатные пиар-национализации будут разбиты кредиторами в первом же суде".

Ситуацию, сложившуюся в харьковском футболе, распутать без существенных для каждой из заинтересованных сторон потерь вряд ли возможно. И поэтому разговоры о быстром возрождении "того самого" "Металлиста", которые иногда ведут местные ценители футбола, пока не подкреплены предметно. В любом случае, необходимая для проведения еврокубковых матчей база в городе есть. А значит, остаться без большого футбола Харьков позволить себе не может.