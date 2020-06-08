Платить по кредиту или не платить?

Никогда не думал, что яблочный бизнес (производство соков и соковых концентратов) может иметь такой ошеломляющий успех. Если Вы, читатель, посмотрите свежий номер журнала Forbes Украина, то сможете сами убедиться, как сильно я ошибался. Там на 85 месте (105 млн долл. личного капитала) уверенно себя чувствует известный львовский бизнесмен Тарас Барщовский, с начала 2000-х специализирующийся на яблочной тематике и ныне владеющий крупнейшей в Украине компанией-производителем соковых концентратовT. B. Fruit. Невольно припомнилась шумная история, которая тоже имеет отношение одновременно и к яблокам, и деньгам. Она начиналась с крупного кредита, взятого у ныне почившего в Боге "Дельта Банка", и до сих пор актуальна…

"Яблоки на снегу…"

История эта не только шумная, но и, во многом, удивительная. Неслучайно при ее неоднократном описании в профессиональном юридическом издании "Юридична газета" упоминается слово "схема".

Представьте себе: в 2013–2014 гг. компания "Яблуневий Дар" получает от ООО "ТБ Сад" просто гигантский объем яблок – почти 1,5 млн тонн. Т.е. получается, что компания-производитель вырастила и реализовала одному своему контрагенту 65% всех яблок выросших в государстве Украина в 2013—2014 гг. Просто нереальная урожайность, ведь "ТБ Сад" оперирует садом площадью всего 450 га, что не составляет и одного процента от всех яблочных садов в стране.

Нереальность усугубляется еще и тем, что в 2013 г. компания "ТБ Сад" только начала закупать яблочные саженцы для своего будущего сада. Не нужно быть большим ученым, хотя на этот счет есть экспертный вывод Института садоводства НААН, чтобы понимать, что первые яблоки в таком саду могли появиться не ранее 2015 г.

Быть может тогда яблоки для "Яблуневого Дару" были куплены у других производителей и перепроданы? И тут не сходится – "ТБ Сад" является сельскохозяйственным предприятием и имеет соответствующие налоговые льготы от государства. Такое предприятие может реализовывать продукцию исключительно собственного производства.

Довольно странно также, что гигантский долг – 2,2 млрд грн – за отпущенную продукцию возник в далеком 2014-м, а вопрос о его взимании стал актуальным для "ТБ Сад" только в 2019 г.

При этом, судя по материалам Реестра судебных решений (одно из них здесь), должник в 2013 г. отправляет на оффшорную компанию "Петергроу Лтд" суммарно около 65 млн евро, что в соответствии с курсом валют приблизительно соответствовало 2 млрд грн. Впоследствии суд установил, что никаких поставок товаров в ответ на данную оплату не осуществлялось. А вскоре оффшор был благополучно ликвидирован.

Впрочем, завеса странности приоткрывается, если учесть маленький нюанс, скромно проскользнувший в материале заместителя главреда "Юридичної газети" Сергея Козлова: "До переоформления на кипрские компании в 2010 г. в списке учредителей обоих предприятий значился Тарас Барщовский". Журналист делает вывод, что "задолженность ООО "Яблуневий Дар" перед ООО "ТБ Сад" имеет признаки фиктивной, направленной на умышленное создание искусственной задолженности одной компании группы T.B. Fruit перед другой".

Но зачем родственным компаниям "кошмарить" друг друга? Почему "ТБ Сад" аж через шесть лет после описанной яблочной сделки добивается банкротства ООО "Яблуневий Дар", подав 22 ноября 2019 г. иск в Хозсуд Львовской области?

"Схлопывание" долга

Тут, пожалуй, пора вспомнить о "Дельта Банке", в свое время предоставившем кредитные средства ООО "Яблуневий Дар".

В момент, когда осенью 2014 г. у банка возникли серьезные проблемы из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса, руководство компании-заемщика реализовало схему уклонения от уплаты кредита, так называемое "схлопывание". Т.е. заключило договоры уступки прав требования с другими клиентами банка и заявило "Дельта Банку" о зачете встречных однородных требований и прекращении своих обязательств по кредитам.

Суды поддержали заемщика, закрыв глаза на то, что "схлопыванием" взаимно компенсировались далеко не однородные обязательства, не учитывались задолженность по штрафным санкциям и начисленные проценты за пользование кредитом…

Сразу скажем, что впоследствии эти нюансы были отображены в решении Верховного Суда, который подтвердил правомерность требований банка и отменил незаконные решения судов.

Банк стал банкротом, а государство в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц в ноябре 2019-го на аукционе продало право требования по проблемным кредитам "Дельта Банка" группе инвесторов, которую представляют финансовые компании "Гелиос" и "Инвестохиллс Веста".

И судебная баталия продолжилась. Только теперь в бой за средства банка включилась группа инвесторов, которая в феврале 2020 г. инициировала криминальное производство против ООО "Яблуневий Дар".

Напомним, что в ноябре же 2019 г. был подан иск компании "ТБ Сад", добивающейся банкротства ООО "Яблуневий Дар", которое кредитовал "Дельта Банк".

Совпадение? Вряд ли. Скорее, схема, использующая процедуру банкротства компании, которая согласно закону предполагает мораторий на возврат долгов и отчуждение имущества. В этом случае родственная "ТБ Сад" своим иском к ООО "Яблуневий Дар", фактически, помогает последней уйти от долговых претензий правопреемника банка.

Банкротство или фейк?

Между прочим, судя по поступкам кредиторов, действующих в интересах группы инвесторов, они намерена доказать в суде спланированность банкротства "Яблуневого Дару". Не зря же истец подал ходатайство, в котором намерен вытребовать от ООО "ТБ Сад" документы, которые бы доказали реальность сделки по поставке яблок ООО "Яблуневий Дар". Его интересуют "документы в отношении права собственности, пользования на земельные участки, с которых собирался урожай в 2013—2014 гг., и продавался по договорам купли-продажи №03/06/13Я и 07/SR/2014; бухгалтерские документы, оборотно-сальдовые ведомости в отношении отображения в балансе предприятия продукции на продажу по договорам купли-продажи №03/06/13Я и 07/SR/2014; доказательства транспортирования продукции покупателю; доказательства оплаты либо частичной оплати ООО "Яблуневий Дар" стоимости товара; выписки по счетам ООО "ТБ Сад", по которым производились расчеты за товар".

По мнению финансовых компаний "Инвестохиллс Веста" и "Гелиос", возбуждая производство о банкротстве ООО "Яблуневий Дар", суд не учел ряд важных обстоятельств, которые в совокупности указывают на фиктивность требований ООО "ТБ Сад". Не только их смущает нереально крупные поставки яблок, выращенных в сравнительно скромном саду сельскохозяйственного предприятия "ТБ Сад" уже через год после его засаживания саженцами. Нельзя не учитывать в деле и родственные отношения судящихся компаний.

Будем надеяться, что ныне рассматривающая дело тройка судей во главе с судьей Западного апелляционного хозяйственного суда Верой Грыцив не будет спешить и сумеет учесть все существенные обстоятельства в деле. И не повторит ошибку Зализнычного районного суда г. Львова, результатом которой стало дисциплинарное дело в отношении судьи, открытое постановлением Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

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Украина – страна парадоксов. Похоже, только у нас успешный бизнесмен попадает в топ-100 самых богатых людей страны, в тот самый захватывающий момент, когда происходит банкротство его ключевой компании, по той простой причине, что за шесть лет эта компания не нашла возможности рассчитаться за поставленный товар.

P.S. Редакция готова предоставить возможность для публикации точки зрения сторон, имеющих отношение к данному кейсу.