Новосозданный кАРМАн для коррупционеров

Всякий раз при создании новых органов публичной власти, как в западных демократиях, украинцы надеются на положительные сдвиги и европейское будущее. Но никто не учитывает того, что успех достигается не просто фактом создания института, но и наполнением его чиновниками с соответствующими ценностями вместе с внедрением западных правил игры. Верховенство права, права человека, законность, разделение власти — все эти термины известны каждому выпускнику юридического факультета. Но в Украине они существуют только на бумаге. Поэтому видим постоянные фасадные изменения без реконструкции фундамента, на котором стоит государственная многоэтажка.

Ключевое в вышеупомянутой взаимосвязанности — в новых (реформированных) институтах работают высококлассные исполнители (чиновники), которые должны руководствоваться новыми правилами (процедурами). Это важный момент, потому что иногда "правильные люди" в погоне за результатом забывают, что они ограничены определенными законными рамками. Или эти "новонайденные мессии" приходят руководить в старую полностью прогнившую постсоветскую структуру. Или в новообразованный орган власти назначают представителя "старой школы", так сказать, эффективного управленца, правда, с коррупционным шлейфом. Подобных конфигураций может быть множество. Но почти все они нефункциональны, как автомобиль без двигателя внутреннего сгорания или электрической батареи. Как вариант, этого "железного коня" можно толкать сзади, но далеко на нем точно не уедешь.

Иногда процедуры вместе с институциональным балансом (разделение власти, по Шарлю-Луи Монтескье, на законодательную, исполнительную и судебную) даже могут сдерживать недобросовестных чиновников. Но это если в стране в целом господствует верховенство права, существует независимое судопроизводство, работают устойчивые политические образования (партии). Иначе оно не работает, не летает, не живет.

На страницах ZN.UA я еще ни разу полноценно не упоминал Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (сокращенно — Агентство по розыску и менеджменту активов, или АРМА). И здесь нам выпала замечательная возможность объяснить, что это за орган власти, за что отвечает и каковы результаты его работы с момента создания в 2016 году. Напомню, создали АРМА согласно международным обязательствам в рамках ассоциации Украины с ЕС. К процессу запуска этого Агентства были привлечены как международники, так и представители общественности. Все были уверены, что это станет историей успеха. Что бы там ни говорили, но кейс Национального антикоррупционного бюро Украины давал надежду, что и с АРМА получится не намного хуже. Но этого не случилось.

Более недели назад произошел очередной слив информации через Telegram-канал. Кое-что о деятельности Агентства по розыску и менеджменту активов нам было известно, но здесь добавилось много деталей. Все же мой коллега по организации StateWatch Глеб Каневский два года возглавлял там общественный совет. Впечатления неоднозначные, ведь за высоконравственными обещаниями скрывалась обычная человеческая жадность руководства АРМА к власти и деньгам. Каневский сдерживал это, пытаясь не дать пуститься во все тяжкие. Но сразу после его ухода из вышеупомянутого консультативно-совещательного органа — понеслось. Сначала откровенно "сливают" апелляционное рассмотрение в суде назначения таможенника времен Януковича Владимира Орлова на должность руководителя управления АРМА в Днепре. Далее проходит ряд переговоров по "решению проблем" с некоторыми активами. Но обо всем по порядку, поэтому начнем с момента слива информации в Telegram-канал.

Подлинность переписок сразу подтвердили заместитель председателя АРМА Владимир Павленко и руководитель территориального подразделения в Днепре вышеупомянутый Владимир Орлов, которого во времена Януковича называли "Володя Транзит".

Как переписка оказалась в публичном доступе? Ответ прозаичный. В ходе обысков ГБР в здании АРМА на столичной улице Гринченко были изъяты несколько мобильных телефонов — исполняющего обязанности председателя Агентства Виталия Сигидина и уже упомянутого Владимира Павленко. Почему ее обнародовали только сейчас? Потому что судья Печерского районного суда города Киева Сергей Вовк в начале апреля обязал следователей ГБР вернуть все изъятое имущество двум вышеупомянутым владельцам. Отметим, что это похоже на заговор, — следователь не приходит на заседание, хотя ему сообщили о нем заранее. Есть еще несколько нюансов, которые мы разберем в следующем материале на эту же тему. Очень интересно, что это за Робин Гуд сумел сохранить переписку и успел ее обнародовать через неделю после решения суда.

Подчеркну, что оба — Павленко и Сигидин — давние друзья. Но именно Павленко является фактическим руководителем АРМА. Это в дальнейшем станет важным, потому что именно он является ключевой персоной в Нацагентстве. Кстати, оба предоставили правоохранителям пароли к айфонам. Кроме этого, тогда же следователи ГБР изъяли письма, служебные записки, флешки.

Начнем с переписки Павленко с недолюстрированным Владимиром Орловым, который при режиме Януковича возглавлял две региональные таможни — Сумскую и Луганскую. Немного выше упомянуто его прозвище. Почему именно "Транзит"? Очевидно, пошло от того, что через Орлова "решались" вопросы транзитной перевозки грузов по таможенной территории Украины. Исключительно чудо из резолютивной части "объективного судебного решения" помогло Орлову избежать люстрации в 2014 году. Более того, посчастливилось еще и попасть в Генеральную прокуратуру, но довольно быстро его оттуда турнули. Но ему удалось оказаться в АРМА. Как это произошло? Год назад Орлов подал заявление на участие в конкурсе в одно из территориальных управлений. И выиграл его, будучи единственным кандидатом.

Общественный совет, возглавляемый Каневским, выступил против занятия соответствующей должности таможенником времен Януковича. Как следствие, экс-руководитель АРМА Антон Янчук не посмел назначить Орлова на должность. Но как только Янчука уволили с должности, Павленко прямо пишет Орлову "заведем Вас в Днепр, если вы не против". То есть нынешний фактический руководитель АРМА своими руками помогает экс-таможеннику Януковича стать руководителем подразделения в Днепре.

Сразу объясняю контекст. Орлов подавал жалобу на свое неназначение в АРМА и даже выиграл суд первой инстанции. Но чиновники АРМА, в частности Павленко, закрыли на это глаза и не обжаловали решение в апелляционной инстанции.

Также в этой же переписке Владимир Орлов просит Павленко дать ответ АРМА на письмо от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о вышеупомянутом главе общественного совета Глебе Каневском. Цель — сложить, откровенно смухлевав, пазл с целью привлечь Каневского к уголовной ответственности по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины (о недостоверном декларировании). Это была месть за позицию Глеба, благодаря которой Орлова не назначили на должность с самого начала. При этом интересно, что предварительно АРМА уже предоставила официальное письмо Каневскому и другим, что они в общественном совете не подпадают под декларирование.

Фактически между Орловым и Павленко происходит долгая переписка, включавшая согласование встречи с одиозным экс-главой департамента защиты экономики Нацполиции Игорем Купранцем, который сейчас является советником Арсена Авакова. Также найдена просьба Павленко организовать встречу с "авторитетными" днепровскими бизнесменами Геннадием Корбаном и Александром Петровским. Орлов постоянно предлагает своих людей на должности, на которые вообще-то должен был проходить конкурсный отбор. Кроме этого, экс-таможенник Януковича решил создать интересную систему "взять в управление/на продажу" имущество, находящееся в управлении АРМА. Люди со списком должны были встречаться с Павленко для "переговоров". Среди сообщений упоминается также и об автомобилях скандального киевского застройщика Максима Мыкитася.

Но вишенкой на торте стало упоминание о "доме Азарова". Павленко прямо пишет, чтобы Орлов по-человечески поговорил с Азаровым, потому что у него "уже километровая очередь" на соответствующее имущество. Под конец чата Павленко и Орлов проговаривают, как "сложить цену" по объектам. А также соглашаются, что надо действовать, а стоимость услуг они потом согласуют.

Кстати, упоминал и об активисте из Днепра Денисе Селине. Так, Павленко прямо пишет Орлову: "…отрабатывай активистов".

Напомню, по состоянию на сегодняшний день произошло свыше 60 нападений на активистов, большинство из которых длительное время не расследовали. Среди них убийство Кати Гандзюк, три нападения на Сергея Стерненко и другие.

И заканчивается чат между Павленко и Орловым печальным "у нас обыск". Мы первую часть переписок даже перенесли в видеоблог, с которым вы можете ознакомиться ниже.

Буквально через несколько дней в том же Telegram-канале публикуют следующие переписки Павленко — с экс-коллегой по юридической компании Integrites Андреем Черноусом и министром юстиции Денисом Малюськой.

17 февраля Павленко пишет его бывший коллега Андрей Черноус. Говорит, что есть разговор о ТРЦ Sky Mall. Напомню, это скандальный комплекс, за который боролись структуры эстонского инвестора Хиллара Тедера, с одной стороны, и бизнесмен Андрей Адамовский вместе с экс-нардепом Александром Грановским — с другой. Не буду останавливаться на конфликте, об этом уже достаточно писали.

Так вот, Черноус предлагает проговорить вышеупомянутый кейс, привлечь следователей ГБР, чтобы определенным образом создать проблемы сторонам конфликта. Через день Черноус сбрасывает уже готовый документ о злоупотреблениях Адамовского—Грановского по перерегистрации объекта с одной компании на другую. Казалось бы, какой интерес заместителя руководителя АРМА Владимира Павленко? Вероятно, вполне "денежный". Потому что он буквально сразу пишет Черноусу, что есть повод для немедленного ареста, и говорит, что надо встретиться. Но Павленко добавляет, если "надо твой (Черноуса) старший", то он (Павленко) сам приедет. Очевидно, речь идет об одном из партнеров компании Intergrites. Вас удивило, что Павленко, будучи фактическим руководителем АРМА, готов примчаться? Все достаточно просто, до недавнего времени Павленко работал в вышеупомянутой компании Integrites. Такое вот интересное совпадение. Далее Павленко перебрасывает выписку по ТРЦ Sky Mall еще одному заместителю председателя АРМА — Филиппу Пронину.

Теперь о переписке Павленко и министра юстиции Дениса Малюськи. Интересный момент возникает в отношении бывшей резиденции Виктора Януковича "Межигорье". Павленко пишет Малюське несколько просьб. Сначала дать контакты потенциального управляющего, о котором они говорили. Затем предлагает выменять лояльность заместителя главы офиса президента Кирилла Тимошенко в медиавойне, в свою очередь, отдав последнему Ukrainian Media Holding, который когда-то принадлежал младоолигарху Сергею Курченко, а сегодня находится под контролем АРМА. И напоследок, помочь с увольнением Виктора Вишневого, который возглавлял СЕТАМ, чтоб организовать тому дисциплинарную ответственность и аудит деятельности.

Интересно, действительно ли Малюська и Павленко между собой определились с управляющим символом коррупции времен Януковича — резиденцией "Межигорье"? В действительности это проблемный актив, который предыдущий руководитель АРМА Антон Янчук несколько раз едва не отдал сомнительным людям. Кстати, дважды его в буквальном смысле спасала позиция общественного совета, возглавляемого Каневским.

И в завершение, в Telegram-канале опубликовано письмо бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки экс-премьеру Алексею Гончаруку. В основном в письме идет речь о негативных результатах работы АРМА, а также о возможности присоединить Агентство к Офису генпрокурора.

Эта переписка свидетельствует только об одном: на должностях продолжают оставаться люди, руководящие государственным имуществом, "как своим", а также пытающиеся любым способом обменять свои полномочия на другие выгоды.

И напоследок предупредим — это еще не конец истории. Мы обязательно и в дальнейшем будем следить за ходом событий в АРМА. Как бы там ни было, но настолько целеустремленно поставить на "бизнес-рельсы" новообразованный орган никто со времен Евромайдана не отваживался. Главное, чтобы командиры этого коррупционного поезда по дороге случайно не выпали из вагона-ресторана.

Продолжение следует.