Тиллерсон сообщил об обязательствах Саудовской Аравии по борьбе с терроризмом

Во время визита Эр-Рияд Трамп не акцентировал внимание на ситуации с правами человека в регионе.

Глава Госдепартамента назвал "историческим" визит Трампа в Саудовскую Аравию ntv.ru

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назвал активизацию борьбы с терроризмом главной целью

"Есть конкретные обязательства относительно того, как мы будем работать вместе, чтобы победить "Исламское государство", чтобы победить терроризм здесь, в регионе, а также в других местах", – заявил Тиллерсон в эфире телеканала Fox News в воскресенье, 21 мая.

Глава Госдепартамента назвал "историческим" визит Трампа в Саудовскую Аравию. По словам Тиллерсона, президент США в Эр-Рияде не акцентировал внимание ситуации с правами человека в регионе, однако увязал ее с успехами в борьбе против терроризма.

"Сегодня ситуация в регионе под большим давлением из-за угрозы терроризма и угроз, которые создает Иран… Если мы не победим ИГИЛ, не победим силы зла, то никаких условий для улучшения ситуации с правами человека в регионе не будет", – подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, во время визита в Эр-Рияд президент США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию и другие мусульманские страны играть более важную роль в борьбе против терроризма. Он также возложил на Иран ответственность за дестабилизацию на Ближнем Востоке, из-за которой регион не может воспользоваться своим потенциалом в полной мере.

Президент США Дональд Трамп отправился в первое за время пребывания в должности зарубежное турне, в ходе которого побывает на Ближнем Востоке и в Европе. 20 мая Трамп прибыл в Саудовскую Аравию. Его сопровождают супруга Мелания, дочь Иванка и зять Джаред Кушнер. Кроме Саудовской Аравии, в маршруте президента США - Израиль, Ватикан, Бельгия и Италия.