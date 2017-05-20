США поставят Саудовской Аравии оружия на 100 млрд долларов

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Соответствующие документы подпишет Дональд Трамп.

Соединенные Штаты Америки договорились о подписании ряда оборонных и коммерческих договоров с руководством Саудовской Аравии, которые включают в себя поставки оружия и военного оборудования на сумму около 100 миллиардов долларов, передает Associated Press

Президент Дональд Трамп, который находиться с первым зарубежным визитом, примет участие в церемонии подписания этих документов.

США отмечают, что оборонительные договоренности направлены на повышение безопасности в Персидском заливе на фоне иранской агрессии. Штаты также пытаются поддержать способность Саудовской Аравии внести свой вклад в антитеррористические операции в регионе.

Соглашение вступают в силу немедленно, соглашения на еще 350 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет.