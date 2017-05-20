Топ Новости
<
>

США поставят Саудовской Аравии оружия на 100 млрд долларов

20 мая в 22:26

Соответствующие документы подпишет Дональд Трамп. 

Трамп Аравия
Трамп даст саудитам много оружия
Соединенные Штаты Америки договорились о подписании ряда оборонных и коммерческих договоров с руководством Саудовской Аравии, которые включают в себя поставки оружия и военного оборудования на сумму около 100 миллиардов долларов, передает Associated Press.
 
Президент Дональд Трамп, который находиться с первым зарубежным визитом, примет участие в церемонии подписания этих документов.   
США отмечают, что оборонительные договоренности направлены на повышение безопасности в Персидском заливе на фоне иранской агрессии. Штаты также пытаются поддержать способность Саудовской Аравии внести свой вклад в антитеррористические операции в регионе.
 
Соглашение вступают в силу немедленно, соглашения на еще 350 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет.
 
 
Президент США Дональд Трамп отправился в первое за время пребывания в должности зарубежное турне, в ходе которого побывает на Ближнем Востоке и в Европе. Трамп со своей женой Меланией уже вылетел из Вашингтона в Саудовскую Аравию. Кроме жены, его сопровождают дочь Иванка и зять Джаред Кушнер. Кроме Саудовской Аравии, в маршруте президента США -  Израиль, Ватикан, Бельгия и Италия.
По материалам: Associated Press
Читайте также
Тэги Аравия Трамп США доллар президент оборона соглашение подпись поставка оружие документы Штаты
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.39
EUR 29.37
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...