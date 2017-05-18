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"Россияне бомбят Украину ежедневно": The Washington Post опубликовал расшифровку неформальной беседы республиканцев США

18 мая в 14:56

На встрече, которая состоялась в 2016 году, республиканцы обсуждали ситуацию в Украине, Россию и ее влияние на выборы в США.

Конгресс США
Американские политики назвали Гройсмана «хорошим парнем» и высказали предположение, что Трампу платят россияне
Американское издание The Washington Post опубликовало расшифровку закрытой встречи ключевых политиков Республиканской партии в 2016 году. Во время этой встречи политики обсуждали Украину, Россию и потенциальное российское вмешательство в выборы президента США.

В частности представители Республиканской партии обсудили ежедневные бомбардировки территории Украины россиянами, а также состояние украинской экономики. Также собеседники назвали Владимира Гройсмана "хорошим парнем", однако изначально спутали его с Арсением Яценюком. Позднее в разговоре республиканцев было высказано убеждение, что Гройсмана сделали премьером, чтобы он боролся с коррупцией.

Также в разговоре обсуждалось влияние России на США, в частности выборы президента. Республиканцы отметили, что Дональд Трамп возможно получает деньги от россиян.

 

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Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.

Позднее ряд лояльных Демократической партии изданий сообщили о давлении Трампа на Коми с целью остановить расследования в отношении экс-советника президента Майкла Флинна, а также обнародовали часть переписки, подтверждающей это. В Белом доме эти заявления категорически отрицают. 

Напомним,  на открытом слушании  глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия США Украина
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