Трамп раскрыл Лаврову информацию о попытке ИГИЛ подорвать самолет при помощи ноутбука

После этого инцидента в США начали вводить запреты на перевозку ноутбуков во время перелета.

Разглашение Трампом информации поставило под угрозу информатора разведки Израиля

Американский президентво время своей встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым рассказал ему про попытку террористической организации "Исламское государство" устроить теракт в самолете с помощью бомбы в ноутбуке. Эта информация объясняет запреты на использование ноутбуков на рейсах из различных стран в США, сообщает ABC News.

Канал отмечает, что эта информация была известна и ранее, однако открытие подробностей Трампом поставило под угрозу жизнь информатора, который предоставил эту информацию.

Как сообщалось, 10 мая глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Вашингтоне си госсекретарем Рексом Тиллерсоном. По словам Лаврова, он обсудил с Трампом украинскую и сирийскую проблематику, не касаясь вопроса санкций против РФ. Трамп, в свою очередь, Трамп назвал встречу с главой МИД РФ "очень-очень хорошей".

Издание The Washington Post сообщило, что Трамп на встрече с Лавровым передал ему секретную информацию разведки. Тем самым президент США поставил под угрозу важнейший источник американских спецслужб по получению сведений о деятельности "Исламского государства".