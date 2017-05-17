Трамп раскрыл Лаврову информацию о попытке ИГИЛ подорвать самолет при помощи ноутбука

После этого инцидента в США начали вводить запреты на перевозку ноутбуков во время перелета.
Канал отмечает, что эта информация была известна и ранее, однако открытие подробностей Трампом поставило под угрозу жизнь информатора, который предоставил эту информацию.президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном. По словам Лаврова, он обсудил с Трампом украинскую и сирийскую проблематику, не касаясь вопроса санкций против РФ. Трамп, в свою очередь, Трамп назвал встречу с главой МИД РФ "очень-очень хорошей".
Издание The Washington Post сообщило, что Трамп на встрече с Лавровым передал ему секретную информацию разведки. Тем самым президент США поставил под угрозу важнейший источник американских спецслужб по получению сведений о деятельности "Исламского государства".ZN.UA