Трамп сообщил Лаврову секретные данные израильской разведки – NYT

В правительственных кругах США опасаются ухудшения отношений с Израилем.

Разговорчивость Трампа может навредить США Flickr/МИД России

Во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым президент СШАозвучил информацию, полученную Вашингтоном от разведки Израиля, сообщает лояльное Демократической партии издание The New York Times со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах.

Израиль является одним из важнейших партнеров США на Ближнем Востоке, и разглашение секретных данных может навредить двухсторонним отношениям между странами. Кроме того, Россия может передать эту информацию своему союзнику Ирану, который, в свою очередь, является одной из главных угроз для Израиля, сказано в публикации.

Посол Израиля в США Рон Дермер не подтвердил информацию о разглашении Трампом разведданных и заверил, что страны продолжат тесное сотрудничество для совместной борьбы с терроризмом.

Как сообщалось, 10 мая глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном. По словам Лаврова, он обсудил с Трампом украинскую и сирийскую проблематику, не касаясь вопроса санкций против РФ. Трамп, в свою очередь, Трамп назвал встречу с главой МИД РФ "очень-очень хорошей".

Издание The Washington Post сообщило, что Трамп на встрече с Лавровым передал ему секретную информацию разведки. Тем самым президент США поставил под угрозу важнейший источник американских спецслужб по получению сведений о деятельности "Исламского государства".