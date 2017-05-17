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Трамп сообщил Лаврову секретные данные израильской разведки – NYT

17 мая в 00:30

В правительственных кругах США опасаются ухудшения отношений с Израилем.

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Разговорчивость Трампа может навредить США
Flickr/МИД России
Во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп озвучил информацию, полученную Вашингтоном от разведки Израиля, сообщает лояльное Демократической партии издание The New York Times со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах.

Израиль является одним из важнейших партнеров США на Ближнем Востоке, и разглашение секретных данных может навредить двухсторонним отношениям между странами. Кроме того, Россия может передать эту информацию своему союзнику Ирану, который, в свою очередь, является одной из главных угроз для Израиля, сказано в публикации.

Посол Израиля в США Рон Дермер не подтвердил информацию о разглашении Трампом разведданных и заверил, что страны продолжат тесное сотрудничество для совместной борьбы с терроризмом.

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Как сообщалось, 10 мая глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном. По словам Лаврова, он обсудил с Трампом украинскую и сирийскую проблематику, не касаясь вопроса санкций против РФ. Трамп, в свою очередь, Трамп назвал встречу с главой МИД РФ "очень-очень хорошей".

Издание The Washington Post сообщило, что Трамп на встрече с Лавровым передал ему секретную информацию разведки. Тем самым президент США поставил под угрозу важнейший источник американских спецслужб по получению сведений о деятельности "Исламского государства". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги США РФ Лавров Трамп разведка Израиль
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