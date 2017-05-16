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Трамп поделился с Лавровым секретными разведданными – СМИ

16 мая в 02:36

Президент США поставил под угрозу важнейший источник информации об "Исламском государстве", пишет The Washington Post.

Лавров и Трамп
Трамп раскрыл тайну Лаврову
Flickr/МИД России
Президент США Дональд Трамп во время встречи на прошлой неделе поделился секретной информацией с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в Соединенных штатах Сергеем Кисляком. Тем самым Трамп поставил под угрозу важнейший источник американских спецслужб по получению сведений о деятельности "Исламского государства" (ИГИЛ), пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленных с ситуацией американских чиновников.

Разведданные, которые Трамп передал российским дипломатам, были настолько деликатные, что США не делились ими даже с союзниками,  доступ к этой информации был ограничен и внутри правительства Соединенных штатов.

Трамп "раскрыл больше информации российскому послу, чем мы делились с нашими союзниками", — цитирует The Washington Post американского чиновника, знакомого с ситуацией.

Собеседники издания утверждают, что теперь российским спецслужбам не составит труда вычислить источник американской разведки. Кроме того, этот источник не давал США разрешение на ознакомление России с материалами. Тот факт, что Трамп передал данные россиянам, угрожает сотрудничеству американских спецслужб с этим источником, который имеет доступ к внутренней информации ИГИЛ. Чиновники из Белого дома после встречи Трампа и Лаврова уже обратились в ЦРУ и Агентство национальной безопасности США с тем, чтобы принять контрмеры и минимизировать возможный ущерб.

ЦРУ и АНБ пока не откликнулись на просьбу предоставить комментарий о ситуации. 

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Как сообщалось, 10 мая глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном. По словам Лаврова, он обсудил с Трампом украинскую и сирийскую проблематику, не касаясь вопроса санкций против РФ. Трамп, в свою очередь, Трамп назвал встречу с главой МИД РФ "очень-очень хорошей".

По материалам: Интерфакс , ZN.UA ,
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Тэги Трамп США Россия спецслужбы ИГИЛ МИД ЦРУ безопасность Лавров
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