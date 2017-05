Трамп рассказал про свое право делиться информацией с Россией

Американский президент Дональд Трампа написал, что он имеет "абсолютное право" делиться информацией с Россией. По словам Трампа, таким образом он хочет максимально вовлечь Россию в борьбу с террористической организацией "Исламское государство", написал президент в своем Твиттере.

"Как президент я хотел поделиться с Россией (на открыто запланированной встрече Белого дома), на что я имею полное право, фактами, которые относятся к вопросам терроризма и безопасности авиаполетов. По гуманитарным причинам, плюс я хочу, чтобы Россия значительно активизировала свою борьбу против ИГИЛ и терроризма", - написал Трамп.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining....