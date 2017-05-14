Трамп послал плохой сигнал, когда склеил фото с Климкиным и Ларовим - WP

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Американский президент таким образом дал понять, что относится к России и Украине одинаково и ждет от них уступок, а это противоречит позиции США.

Трампу не стоило делать этот коллаж. Facebook/Donald Trump

Недавно президентсделал нечто странное. Он разместил в Twitter фото, в ктором он скобминировал два других снимка: на котором он вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и где он сидит рядом с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Под коллажом он написал, что две встречи с представителями стран, которые сейчас воюют между собой, произошли в один день (хоть и не одновременно).

"Давайте установим мир!" - написал Трамп так, будто эти манипуляции в Photoshop несут какие-то серьезные изменения.

Об этом пишет пишет лояльное к Демократической партии издание Washington post, добавляя, что мотивы Трампа разместить у себя на странице эти два снимка понятны. Американские СМИ жестко критиковали президента США за то, что он пригласил Лаврова и посла РФ Сергея Кисляка в Овальный кабинет. Критики увидели в этом очередное доказательство слабости Трампа в отношении России. Американский президент хотел показать, что он не марионетка Владимира Путина. Иначе почему бы он встречался с украинским министром иностранных дел, со страной которого воюет Россия? Почему бы он призывал к миру, если это означает, что Москве придется вернуть Украине все захваченные территории включительно с Крымом?

Администрация Трампа, кажется, поддерживает Украину. Госсекретарь Рекс Тиллерсон и вице-президент Майк Пенс неоднократно отмечали американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. И на встречах с Климкіиным 10 мая они тоже это повторили. Но фото, которое Трамп разместил у себя в Twitter, подрывает этот сигнал. По мнению издания, это был плохим проявлениим дипломатии, которое усложнит путь президента США к его целям.

Эксперты говорят, что приняв дипломатов Украины и России в Овальном кабинете Трамп послал четкий сигнал: он воспринимает одинаково обе страны и ждет от них уступок. Но это противоречит официальной позиции США.

"Кажется странным с точки зрения стиля и содержания сообщения, что президент через Twitter сигнализирует о том, что относится к обеим странам одинаково. И при этом он не посоветовался о такуой позиции с союзниками по НАТО, с которыми мы вместе ввели санции против России за ее поведение в Украине", - отметил профессор Джозеф Най с Гарвардской школы Кеннеди, который ранее занимал высокую должность в Госдепартаменте и совете Национальной разведки.

Бывший американский дипломат Ник Барнс согласился с Наем.

"Откровенно говоря, это поверхностное сообщение в Twitter, которое не поможет дипломатии двигаться вперед. В Европе и Украине не очень доверяют лидерству Трампа", - сказал Барнс, добавив, что было бы лучше, если бы президент США публично раскритиковал Россию за ее действия.

Эксперт из постсоветского пространства в Королевском колледже Марк Беренсон сказал, что он не заметил в России и Украине серьезной реакции на сообщение Трампа в Twitter. И Кремль тоже его не стал комментировать.

Профессор Гарвардского университета Марвин Калб заметил, что твит Трампа будто пытался всех убедить, что президент США о чем-то серьезном договорился с Украиной и Россией. Но на самом деле это не так. Он встречался с Климкиным и Лавровым отдельно. Не известно, вспоминал ли Трамп вообще об Украине во время разговора с главой МИД России. По мнению Калба, украинцы и россияне понимают, что Трамп "ведет игру в пиар, используя их с внутренних политических причин". Эксперт также отметил, что Трамп встретился с Лавровым, потому что Путин попросил его. И это очень опасно.

Недавно Трамп раскритиковал американские СМИ за недостаточного освещения визита Климкина.

"Мы сделали фотографии, они сделали фотографии. Мы опубликовали фотографии, средства массовой информации сделали из этого большую проблему. Все знали, что он приезжает, и его визит был запланирован. Но СМИ не говорили об Украине", - заявил Трамп.

11 мая глава МИД Украины встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом. Климкин во время визита в Вашингтон обсуждал возможность привлечения США к нормандскому формату.