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Трамп раскритиковал американские СМИ за недостаточное освещение визита Климкина

13 мая в 21:55
СМИ говорили только о приезде главы МИД РФ Сергея Лаврова.
 
климкин трамп
Трамп хочет большего освещения визита украинской делегации
Посольство Украины в СШАFacebook
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп упрекнул американские средства массовой информации за недостаточное освещение визита в США министра иностранных дел Украины Павла Климкина, об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.  
 
В частности, Трамп выразил недовольство тем, как журналисты американских СМИ ведут себя во время ежедневных пресс-брифингов в Белом доме и как освещают его деятельность. 
 
"Я очень активный президент. Я занимаюсь делами с Китаем. Я занимаюсь делами с Японией. Я занимаюсь делами с Северной Кореей. Мне приходится разбираться со всеми этими делами. На днях российский министр иностранных дел приехал встретиться со мной, и сразу после этого - они не сказали этого - но сразу же после этого приехал министр иностранных дел Украины. Я сказал, ребята, вы должны добиться мира, вы должны достичь мира", - подчеркнул Трамп. По его словам, американские СМИ говорили только о приезде главы МИД РФ Сергея Лаврова. 
 
"Мы сделали фотографии, они сделали фотографии. Мы опубликовали фотографии, средства массовой информации сделали из этого большую проблему. Все знали, что он приезжает, и его визит был запланирован. Но СМИ не говорили об Украине", - заявил Трамп.
 
 
11 мая глава МИД Украины встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом. Климкин во время визита в Вашингтон обсуждал возможность привлечения США к нормандскому формату.
По материалам: УНИАН
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Тэги Трамп СМИ Украина американец иностранцы фото США министр Климкин виза МИД
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