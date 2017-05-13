Трамп раскритиковал американские СМИ за недостаточное освещение визита Климкина

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СМИ говорили только о приезде главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Трамп хочет большего освещения визита украинской делегации Посольство Украины в СШАFacebook Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп упрекнул американские средства массовой информации за недостаточное освещение визита в США министра иностранных дел Украины Павла Климкина , об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

В частности, Трамп выразил недовольство тем, как журналисты американских СМИ ведут себя во время ежедневных пресс-брифингов в Белом доме и как освещают его деятельность.

"Я очень активный президент. Я занимаюсь делами с Китаем. Я занимаюсь делами с Японией. Я занимаюсь делами с Северной Кореей. Мне приходится разбираться со всеми этими делами. На днях российский министр иностранных дел приехал встретиться со мной, и сразу после этого - они не сказали этого - но сразу же после этого приехал министр иностранных дел Украины. Я сказал, ребята, вы должны добиться мира, вы должны достичь мира", - подчеркнул Трамп. По его словам, американские СМИ говорили только о приезде главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Мы сделали фотографии, они сделали фотографии. Мы опубликовали фотографии, средства массовой информации сделали из этого большую проблему. Все знали, что он приезжает, и его визит был запланирован. Но СМИ не говорили об Украине", - заявил Трамп.