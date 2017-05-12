Климкин анонсировал неформальную встречу глав МИД стран ЕС и Украины

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Встреча состоится в Брюсселе 15 мая.

Климкин 15 мая встретится в Брюсселе с главами МИД стран ЕС Facebook/Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Неформальная встреча министров иностранных дел стран Европейского Союза и Украины состоится в Брюсселе 15 мая, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

"В первую очередь, важно, чтобы как можно больше украинцев этим (безвизовым режимом - ред.) воспользовалось. Об этом я буду говорить в понедельник, когда буду принимать участие во встрече "Украина - группа друзей ЕС", то есть все министры иностранных дел в Брюсселе", - сказал он на блиц-брифинге в пятницу в Киеве.

Министр также отметил важность развития отношений между Украиной и ЕС в контексте программы "Восточного партнерства".

Ранее сообщалось, что Совет ЕС окончательно утвердит визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.