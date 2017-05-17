Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связях Флинна с РФ – Reuters

Президент встречался с Коми на следующий день после увольнения советника.

СМИ стало известно содержание записки, переданной Коми после беседы в овальном кабинете WhiteHouse / Facebook

Президент США Дональд Трамп обращался к экс-директору ФБР Джеймсу Коми с просьбой прекратить расследованиебывшего советника президента по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна.

Источник, осведомленный с данной ситуацией, сообщил Reuters, что детали записки, опубликованной ранее в The New York Times, верны.

"Надеюсь, вы сможете оставить это", – было сказано в переданной Трампом Коми записке после их встречи в овальном кабинете, которая состоялась на следующий день после увольнения Флинна.

В Белом доме достоверность записки отрицают, утверждая, что журналисты "неправдиво или неточно" передали содержание разговора президента с экс-директором ФБР.

Флинна уволили с должности советника президента США после того, как Министерство юстиции заявило о его уязвимости из-за контактов с россиянами, в частности, с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.

Напомним, на открытом слушании глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.