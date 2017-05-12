Слишком много вещей указывают на связи Трампа с Россией - NYT

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Издание пишет о необходимости провести серьезное расследование скандального российского дела.

Много деталей указывают на возможную связь Трампа с Москвой. Gage Skidmore / Flickr

Исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю МакКабе сказал Конгрессу вчера, что решение президента Дональда Трампа уволить Джеймса Комивозможного сотрудничества команды республиканца и Россией. И это хорошая новость.

Несмотря на то, что Трамп постоянно называет подозрения, связанные с Россией, "абсолютным вымыслом" и несмотря на ряд пробелов в этой истории, деталей, которые указывают на существование таких связей становится все больше.

Об этом сегодня в редакционной статье пишет лояльное к Демократической партии издание New York Times, которое перечисляет главные признаки того, что действующий президент США и его команда действительно могут быть связаны с Москвой.

Семейный бизнес Трампа. В Москве и Санкт-Петербурге нет Trump Tower, но попыток построить их там хватает. Трамп и его семья пытались начать бизнес в России с 1980-х годов. Они также развили широкие коммерческие и личные отношения со связанными с политикой российскими бизнесменами. В 2008 году Дональд Трамп младший сказал во время конференции по недвижимости: "На россиян приходится непропорционально большая часть наших активов, в частности в Дубае, в рамках нашего проекта в SoHo, а также везде в Нью-Йорке". Журналист Джеймс Додсон сказал, что другой сын президента - Эрик Трамп - сказал ему в 2013 году, что россияне профинансировали поля для гольфа Трампа.

"Мы не полагаемся на американские банки. У нас есть все необходимое финансирование из России", - сказал Эрик Трамп.

Вдобавок, Дональд Трамп работал с семьей миллиардера Араза Агаларова в 2013 году во время организации конкурса "Мисс вселенная" в Москве. Издание пишет, что Трамп встречался с десятком самых влиятельных российских олигархов, когда ездил в Россию, по данным издания Bloomberg. Зять президента, Джаред Кушнер, тоже связан с российским скандалом. Во время переходного периода Кушнер, который сейчас занимает должность советника президента, встречался с российским послом Сергеем Кисляком, а также руководством государственного российского банка.

Мир узнал бы больше о зарубежные делах Трампа, если бы он обнародовал свою налоговую декларацию, как это делали все президенты до него в течение 40 лет.

Майкл Флинн. Бывший советник по вопросам национальной безопасности несколько раз разговаривал с послом Сергеем Кисляком в переходный период, обговаривая снятие санкции против России. За это он поплатился должностью. Вдобавок, Флинн получил 45 тысяч долларов от российского пропагандистского телеканала RT в декабре 2015 года за выступление. В Москве на вечеринке телеканала Флинн сидел рядом с президентом Владимиром Путиным. Пентагон расследует, не нарушил ли он закон, когда скрыл получение денег из-за рубежа перед получением доступа к секретным данным.

Джефф Сейшнс. Главный прокурор во время выступления в Сенате сказал, что он никогда не контактировал с российскими чиновниками, когда активно работал с кампанией Трампа. На самом же деле он встречался с, опять же, послом Кисляком.

Пол Манафорт. Бывший глава избирательного штаба Трампа до того был советником пророссийской политической партии в Украине и экс-президента Виктора Януковича, которого поддерживал Кремль. Манафорта обвиняют в получении тайных платежей от Януковича и его партии. Кроме того, он работал на российского олигарха Олега Дерипаску, который тесно связан с Путиным. Associated Press сообщало, что Манафорт разрабатывал план по "защите интересов Путина".

Картер Пейдж. Был советником по иностранным делам Трампа. Он контактировал с российским шпионом, а также выступил с пророссийской речью в Москве в августе 2016 года в разгар избирательной кампании. Также Пейдж некоторое время жил в Москве, где от имени Merrill Lynch работал с государственной компанией "Газпром".

Роджер Стоун - не официальный, но близкий советник Трампа. Он переписывался с пользователем Guccifer 2.0 в Twitter. В США считают, что эта страница принадлежит российской разведке. Стоун вызвал подозрения во время кампании, поскольку он на удивление хорошо был информирован о намерениях WikiLeaks обнародовать похищенные письма Хиллари Клинтон.

"Трамп и его соратники могут до хрипу орать, что нет ни дыма, ни огня. Но в целом известные факты указывают на невероятно широкую сеть отношений с крупной иностранной силой. Любой, кому не безразлична доверие к американскому избирательного процесса, должен желать тщательного расследования обстоятельств, как Россия вмешивалась в выборы и за кого", - говорится в статье.

Сам Трамп сказал, что поддерживает проведение расследования относительно вмешательства России в американские выборы. При этом американский президент подчеркивает, что никакой координации действий россиян с ним и его кампанией не было.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.

Напомним, на открытом слушании глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.