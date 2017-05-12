Трамп поддерживает проведение расследования по вмешательству России в американские выборы

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

При этом Трамп настаивает, что Россия не повлияла на результаты выборов и не сотрудничала с ним.

Трамп высказался за проведение тщательного расследования по вмешательству России в американские выборы Gage Skidmore / Flickr

Американский президентвысказался за проведение тщательного расследования по возможному российскому вмешательству в американские президентские выборы. Трамп отмечает, что хочет знать, если Россия сделала что-либо в этом направлении, сообщает NBC

При этом американский президент подчеркивает, что никакой координации действий россиян с ним и его кампанией не было. Также Трамп считает, что потенциальное российское вмешательство не повлияло на результаты выборов.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США ДональдНа следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.

Напомним, на открытом слушании глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.