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Трамп поддерживает проведение расследования по вмешательству России в американские выборы

12 мая в 11:20

При этом Трамп настаивает, что Россия не повлияла на результаты выборов и не сотрудничала с ним.

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Трамп высказался за проведение тщательного расследования по вмешательству России в американские выборы
Gage Skidmore / Flickr
Американский президент Дональд Трамп высказался за проведение тщательного расследования по возможному российскому вмешательству в американские президентские выборы. Трамп отмечает, что хочет знать, если Россия сделала что-либо в этом направлении, сообщает NBC.

При этом американский президент подчеркивает, что никакой координации действий россиян с ним и его кампанией не было. Также Трамп считает, что потенциальное российское вмешательство не повлияло на результаты выборов.

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Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.

Напомним,  на открытом слушании  глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия президент Трамп расследование ФБР
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