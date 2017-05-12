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Исполняющий обязанности главы ФБР опроверг слова Трампа про экс-главу Коми

12 мая в 08:04

Маккейб сказал про уважение к бывшему руководителю и его профессиональных качествах.

Дональд Трамп
В ФБР не согласны со словами Трампа про непрофессионализм и непопулярность бывшего главы
money.cnn.com
Исполняющий обязанности главы ФБР Ендрю Маккейб опроверг слова американского президента Дональда Трампа о непрофессионализме и непопулярности бывшего главы ФБР Джеймса Коми. Маккейб отметил, что Коми имел и имеет огромное уважение среди своих коллег в ФБР, а также отметил его профессиональные качества и принципиальность, сообщает Euronews.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.

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Напомним,  на открытом слушании  глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.

По материалам: Euronews
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Тэги ФБР Трамп США
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