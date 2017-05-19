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Трамп отправляется на свои первые иностранные государственные визиты

19 мая в 12:23

Президент встретится с лидерами Арабских Эмиратов, Израиля, а также Европы.

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Трамп совершит иностранные визиты на фоне растущего недовольства внутри страны
Phil Speck / Flickr.com
Американский президент Дональд Трамп в пятницу, 19 мая, отправится в свои первые иностранные государственные визиты с момента избрания президентом. Трамп посетит Арабские Эмираты, Израиль, а также Бельгию и Италию, сообщает Reuters.

В ходе своих встреч, Трамп выступит перед лидерами стран Персидского залива, а также перед лидерами большинства исламских стран в целом. Также возможно обсуждение американского президента с арабскими лидерами идеи создания ближневосточного аналога НАТО. После того, Трамп посетит Израиль для встречи с лидерами этой страны.

Во время своих европейских визитов Трамп встретится с папой римским, а также посетит саммит НАТО.

При этом агентство отмечает, что Трамп покидает страну на фоне разгоревшихся скандалов с его участием.

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Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.

Позднее ряд лояльных Демократической партии изданий сообщили о давлении Трампа на Коми с целью остановить расследования в отношении экс-советника президента Майкла Флинна, а также обнародовали часть переписки, подтверждающей это. В Белом доме эти заявления категорически отрицают. 

По материалам: ZN.UA
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