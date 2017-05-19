Трамп отправляется на свои первые иностранные государственные визиты

Президент встретится с лидерами Арабских Эмиратов, Израиля, а также Европы.
В ходе своих встреч, Трамп выступит перед лидерами стран Персидского залива, а также перед лидерами большинства исламских стран в целом. Также возможно обсуждение американского президента с арабскими лидерами идеи создания ближневосточного аналога НАТО. После того, Трамп посетит Израиль для встречи с лидерами этой страны.
Во время своих европейских визитов Трамп встретится с папой римским, а также посетит саммит НАТО.
При этом агентство отмечает, что Трамп покидает страну на фоне разгоревшихся скандалов с его участием.Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.
Позднее ряд лояльных Демократической партии изданий сообщили о давлении Трампа на Коми с целью остановить расследования в отношении экс-советника президента Майкла Флинна, а также обнародовали часть переписки, подтверждающей это. В Белом доме эти заявления категорически отрицают.ZN.UA