США направили к корейским берегам еще один авианосец

"Рональд Рейган" проведет учения с "Карлом Винсоном".
Окончательное решение о передислокации второго авианосца принято после недавнего пуска баллистической ракеты КНДР, сообщает СNN.
Ранее сообщалось, что Соединеные штаты Америки отправят в в Японское море к берегам Корейского полуострова в общей сложности три авианосца.
Ранее сообщалось, утром 14 мая КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.
Ракетные испытания КНДР осудили Евросоюз, НАТО и ОБСЕ.
Североатлантический Альянс призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.
ZN.UA