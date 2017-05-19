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США направили к корейским берегам еще один авианосец

19 мая в 04:28


"Рональд Рейган" проведет учения с "Карлом Винсоном".

авианосец "Рональд Рейган"
"Рональд Рейган" оправился к берегам Кореи
CNN
ВМС США решили оправить на Корейский полуостров еще один авианосец. В это район передислоцируют корабль "Рональд Рейган", который проведет совместные учения с другим американским авианосцем "Карл Винсон", который уже находится у корейских берегов.

Окончательное решение о передислокации второго авианосца принято после недавнего пуска баллистической ракеты КНДР, сообщает СNN. 

Ранее сообщалось, что Соединеные штаты Америки отправят в в Японское море к берегам Корейского полуострова в общей сложности три авианосца

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Ранее сообщалось, утром 14 мая КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала в 90 километрах от России.

Ракетные испытания КНДР осудили ЕвросоюзНАТО и ОБСЕ.

Североатлантический Альянс призвал Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

 

По материалам: ZN.UA
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