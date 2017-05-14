КНДР произвела новый запуск ракеты - СМИ

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Ракета пролетела 700 км и упала в акватории Японского моря.

В КНДР снова испытывают ракеты

Северная Корея в воскресенье, 14 мая, в 5:27 по местному времени произвела новый, вопреки международным требованиям свернуть программу создания ядерного вооружения, сообщает Reuters

Ракета преодолела расстояние в 700 км и достигла высоты почти в две тысячи км. По данным чиновников Южной Кореи и Японии, данная ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. При этом отмечается, что новый запуск производился с полигона, расположенного в той же самой провинции Кусон к северо-западу от Пхеньяна. Эксперты считают, что увеличение дальности и высоты полета ракеты свидетельствует о том, что Северная Корея делает успехи в разработке данного типа оружия. Чиновники Японии заявили о том, что длительность полета северокорейской ракеты составила 30 минут, после чего она упала в акватории Японского моря, между восточным побережьем Северной Кореи и Японией.

По данным Тихоокеанского командования Вооруженных сил США, запущенная ракета "не соответствовала классу межконтинентальных баллистических ракет". Министр обороны Японии Томоми Инада не исключила, что это могла бать ракета нового типа. В Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики также считают, что речь может идти о новом типе ракеты, способном преодолевать большие расстояния.

В Белом доме уже прокомментировали ситуацию с новым запуском ракеты. В Вашингтоне заявили о том, что президент США Дональд Трамп "не может быть уверен в том, что Россия довольна запуском", так как ракета упала ближе к берегам Российской Федерации, чем Японии. Там также отметили тот факт, что данный запуск стал призывом ко всем странам усилить санкции в отношении КНДР.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в связи с запуском ракеты собрал Совет национальной безопасности и назвал действия КНДР "четким нарушением" резолюций Совета безопасности ООН.

С осуждением запуска и призывом Северной Кореи к выполнению резолюций Совбеза ООН выступил также Китай.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в условиях обострения напряженности относительно программы создания ядерного оружия в КНДР, "если обстоятельства будут подходящими".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не исключил вероятность серьезного конфликта с КНДР, однако выразил надежду на мирное разрешение кризиса.

Напомним, утром 29 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. На неудачный пуск отреагировал президент США Дональд Трамп. "Северная Корея не уважает стремления Китая и его уважаемого президента, осуществив сегодня запуск ракеты, пусть и неудачный. Плохо", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

США, в свою очередь, отправили к берегам КНДР ударную группу флота во главе с авианосцем "Карл Винсон". В Пхеньяне заявили о готовности потопить американский корабль. Авианосная группа ВМС США 29 апреля прошла Корейский пролив и вошла в акваторию Японского моря. Кроме атомного авианосца "Карл Винсон" в Японском море также будут находиться авианосцы "Рональд Рейган" и "Нимиц".

Как сообщалось, администрация президента США Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления на Северную Корею.