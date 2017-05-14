НАТО призвало КНДР отказаться от ядерного оружия

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Альянс расценил очередной запуск баллистической ракеты как угрозу миру и международной безопасности.

В НАТО назвали провокацией очередной запуск баллистической ракеты КНДР

Очередныеявляются грубым нарушением ряда резолюций ООН и представляют угрозу миру и международной безопасности, говорится в заявлении НАТО, распространенном в воскресенье, 14 мая.

"Именно сейчас требуется деэскалация, а не провокация. КНДР должна выполнить свои международные обязательства, свернуть ядерную и ракетную программы, окончательно и необратимо отказаться от создания всех видов оружия массового поражения и вступить в настоящий диалог с международным сообществом", – сказано в документе.

Ранее сообщалось, что КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. Она преодолела расстояние в 700 километров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным разведок Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала за 90 километрах от России.

Ракетные испытания КНДР осудили Евросоюз и ОБСЕ.