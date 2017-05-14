Председатель ОБСЕ остро осудил КНДР за запуски ракет

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

По его словам, постоянные провокации со стороны Северной Кореи не приемлемы.

Курц раскритиковал КНДР за испытания ракет.

Министр иностранных дел Австрии и председатель ОБСЕ Себастьян Курц жестко осудил КНДР за новые запуски ракет. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Остро осуждаю последние испытания ракет в КНДР. Постоянные провокации и нарушения международного законодательства недопустимы. КНДР необходимы ответственные действия и демонстрация уважения к международным законам, а также начало переговоров", - написал Курц.

Сегодня стало известно, что КНДР провела новый запуск ракеты. Ракета преодолела расстояние в 700 килметров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным чиновников Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала за 90 километров от России.

Напомним, утром 29 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. На неудачный пуск отреагировал президент США Дональд Трамп. "Северная Корея не уважает стремления Китая и его уважаемого президента, осуществив сегодня запуск ракеты, пусть и неудачный. Плохо", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

США, в свою очередь, отправили к берегам КНДР ударную группу флота во главе с авианосцем "Карл Винсон". В Пхеньяне заявили о готовности потопить американский корабль. Авианосная группа ВМС США 29 апреля прошла Корейский пролив и вошла в акваторию Японского моря. Кроме атомного авианосца "Карл Винсон" в Японском море также будут находиться авианосцы "Рональд Рейган" и "Нимиц".