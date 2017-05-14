В ЕС назвали новый запуск ракет в КНДР угрозой для мира в мире

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В своем заявлении Брюссель обратил внимание, что Пхеньян в очередной раз нарушает резолюции Совета безопасности ООН.

ЕС призвал КНДР выполнять международные обязательства. Скриншот из YouTube

В Евросоюзе считают, что новые испытания ракет в КНДР "еще больше усилят напряжение в регионе".

Об этом, как сообщает Deutsche Welle, говорится в обнародованном в воскресенье, 14 мая, заявлении внешнеполитической службы ЕС.

В Евросоюзе подчеркнули, что Пхеньян в очередной раз нарушил ряд резолюций Совета Безопасности ООН. Руководство Северной Кореи призвали придерживаться "международных обязательств" и вести с мировым сообществом "диалог на принципах взаимного доверия и взаимопонимания".

Ранее председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Себастьян Курц остро осудил КНДР за запуски ракет.

Сегодня стало известно, что КНДР провела новый запуск ракеты. Ракета преодолела расстояние в 700 килметров и достигла высоты почти в две тысячи километров. По данным чиновников Южной Кореи и Японии, эта ракета пролетела дальше и выше ракеты среднего радиуса действия, которая была успешно запущена КНДР в феврале этого года. СМИ сообщают, что ракета упала за 90 километров от России.

Напомним, утром 29 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. На неудачный пуск отреагировал президент США Дональд Трамп. "Северная Корея не уважает стремления Китая и его уважаемого президента, осуществив сегодня запуск ракеты, пусть и неудачный. Плохо", - написал Трамп на своей странице в Twitter.