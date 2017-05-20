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Трамп отправился в первое зарубежное турне

20 мая в 09:00


Президент США взял с собой жену, дочь и зятя.

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Трамп посетит несколько стран подряд
EPA / Chris Kleponis
Президент США Дональд Трамп отправился в первое за время пребывания в должности зарубежное турне, в ходе которого побывает на Ближнем Востоке и в Европе.

Трамп со своей женой Меланией уже вылетел из Вашингтона в Саудовскую Аравию. Кроме жены, его сопровождают дочь Иванка и зять Джаред Кушнер.

Кроме Саудовской Аравии, в маршруте президента США -  Израиль, Ватикан, Бельгия и Италия.

Как сообщалось, в ходе своих встреч, Трамп выступит перед лидерами стран Персидского залива, а также перед лидерами большинства исламских стран в целом. Также возможно обсуждение американского президента с арабскими лидерами идеи создания ближневосточного аналога НАТО. После того, Трамп посетит Израиль для встречи с лидерами этой страны.

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Во время своих европейских визитов Трамп встретится с Папой Римским, а также посетит саммит НАТО.

По материалам: ZN.UA , Укринформ ,
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Тэги Трамп президент США НАТО Аравия Израиль Европа
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