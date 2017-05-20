Трамп отправился в первое зарубежное турне

Президент США взял с собой жену, дочь и зятя.
Трамп со своей женой Меланией уже вылетел из Вашингтона в Саудовскую Аравию. Кроме жены, его сопровождают дочь Иванка и зять Джаред Кушнер.
Кроме Саудовской Аравии, в маршруте президента США - Израиль, Ватикан, Бельгия и Италия.
Как сообщалось, в ходе своих встреч, Трамп выступит перед лидерами стран Персидского залива, а также перед лидерами большинства исламских стран в целом. Также возможно обсуждение американского президента с арабскими лидерами идеи создания ближневосточного аналога НАТО. После того, Трамп посетит Израиль для встречи с лидерами этой страны.
Во время своих европейских визитов Трамп встретится с Папой Римским, а также посетит саммит НАТО.ZN.UA , Укринформ ,